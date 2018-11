Aluinvent-DVTK U23: A Nyíregyházát fogadják

Aluinvent-DVTK U23 – Nyíregyházi Kosársuli (Miskolc, városi sportcsarnok, péntek, 19.15.)

Magyar Gergely, az Aluinvent-DVTK U23 edzője: – A koncepció, a helyzet nem változott, a keret ezúttal is dupla meccset játszik a hét végén, és ezúttal is a junior mérkőzés, a szombaton 15 órakor kezdődő Szekszárd elleni hazai bajnoki van a figyelem fókuszában. A Nyíregyháza elleni NB I/B-s találkozón próbálunk olyan elemeket gyakorolni, amit másnap használni tudunk. Van néhány sérültünk, Tőzsér térde még nem az igazi, Ocsenás és Erdődi nem bevethető, ez egyben azt is jelenti, hogy a fiatalabb korosztályból többen is játéklehetőséghez jutnak. Bízom benne, hogy élnek majd ezzel, a várhatóan szintén fiatalokból álló ellenféllel szemben.

ÉM

