Aluinvent-DVTK: Túl sok hiba nem fér bele Zalaegerszegen

Véget ért az alapszakasz a női kosárlabda NB I-ben, a folytatásban a legjobb 8 együttes a negyeddöntőben a 4 közé kerülésért harcol. Az egyik párban az Aluinvent-DVTK és a Zalaegerszegi TE NKK csapata van, miután a borsodiak az 5., a dunántúliak a 4. helyen zárták az első kört. Ezen tény miatt az egyik fél két sikeréig tartó párharc Zalaegerszegen kezdődik, mégpedig szerdán 17.30-tól.

Tízből nyolcat

Az alapszakasz záró szombati, BEAC-Újbuda elleni ­meccsen nem lépett pályára a diósgyőriek két légiósa, Tereza Pecková, valamint Zenta Melnika, előbbi betegsége után még nem volt rendben, míg utóbbinak csípőproblémája volt. Velük kapcsolatban Stefan Svitek vezető­edző tegnap azt mondta: már mind a ketten rendben vannak, játszanak Zalaegerszegen. Magát az alapszakasz jellemzését ezekkel a szavakkal kezdte a szakvezető.

– Nem véletlen, hogy a ZTE a negyedik helyen végzett, bár a mi eredményeink sem voltak rosszak. A 3-4-5. ­helyen holtverseny alakult ki, mert három csapat ugyanannyi pontot szerzett – nyilatkozta a tréner. – A szezonban eddig a Szekszárd és a Sopron nyújtott extrát, csupán kétszer-kétszer kaptak ki, így az első és a második pozíciójuk megérdemelt. Ezután azonban már mi is ott voltunk, vagyunk a sorban… Volt olyan időszak, amikor nem voltunk annyira jók, mentek tőlünk játékosok, de jöttek is, így a második körben a tíz ­meccsünkből nyolcat megnyertünk.

Bízzanak magukban

Ezután már arról esett szó, hogy a negyeddöntőben a ZTE van pályaelőnyben, ­illetve hogy a bajnokság ezen szakaszában egy hiba, egy vereség már sokba kerülhet, magyarán óriási a tét, a ­nyomás…

– Tény, hogy ők játszhatnak kettőt otthon, amennyiben lesz harmadik összecsapás, de azt gondolom, hogy ­bizonyítottuk: idegenben is képesek vagyunk győzni, tudunk ott is felszabadultan kosárlabdázni – jegyezte meg ­Stefan Svitek.

– A velük vívott utolsó találkozónkon is inkább a fizikális oldal domborodott ki, kevés pont volt, és vélhetően ez lesz most is. Elsődleges a jó védekezés, az ehhez kapcsolódó pontok, mint például a lepattanók, az eladott labdák minimalizálása. Hibázni valóban nem lehet sokat, mert kevés a javítási lehetőség, éppen ezért keményen és koncentráltan kell kosaraznunk. Azt várom, és kérem, hogy legyünk egy egységes csapat, biztassák egymást a lányok, ahogyan én is őket, bízzanak magukban, abban, amit tudnak, a játékukban.

A vezetőedző hozzátette: az egerszegiek jó csapatot alkotnak, jó formában vannak, szombaton, az utolsó körben úgy nyertek Győrben, hogy hiányzott egyik legjobbjuk, az amerikai Jeffery sérülés miatt nem állt rendelkezésre.

A párharc második mérkőzését szombaton rendezik a miskolci városi sportcsarnokban, az eredeti 18.30-as kezdési időpont helyett 19.15-től (remélve azt, hogy Mező­kövesdről sok fociszurkoló áttér a csarnokba a DVTK–­Haladás összecsapás után). Ha szükséges majd harmadik találkozó, akkor azt április ­10-én, kedden ­rendezik Zalában.

Játékosszavak

Szabó Fanni, az Aluinvent-DVTK játékosa: – Nagyon kemény mérkőzésre számítok, amelyen a védekezésen lesz a hangsúly, és amelyen attól is függ az eredmény, hogy ki nyeri meg a lepattanó csatát. Itt, ebben a szakaszban már nagy a tét, de mi ezt pozitívan fogjuk fel. Mindent bele akarunk rakni a pályán, a saját játékunkat nyújtva. Ha van kimaradt dobás, vagy hiba, azzal az ember egy másodpercig tud foglalkozni, utána elfelejti és figyel a következő feladatra.

