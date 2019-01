Aluinvent-DVTK: Telt ház lehet az év összecsapásán

A kupa­rendszerű párharc első találkozóján, múlt hét csütörtökön Isztambulban egy ponttal nyert a török gárda (77-76 volt az eredmény), és ezt a hátrányt kellene ledolgoznia a Diósgyőrnek a továbbjutáshoz.

A kinti találkozón több jó egyéni teljesítmény volt a piros-fehéreknél, Putnina mellett az amerikai Walker-Kimbrough is kiemelkedően játszott. Utóbbi játékosnak oroszlánrésze volt abban is, hogy a DVTK legutóbbi mérkőzését, a vasárnapi hazai bajnokit, a PEAC-Pécs elleni presztízsmeccset győzelemmel abszolválta (86-75 lett az eredmény).

Lábukban, kezükben, fejükben

– Kiváló labdákat kaptam a csapattársaimtól, nekem az volt dolgom, hogy asszisztokká váljanak az átadásaik. De nem az én játékom volt az érdekes, hanem a többieké, a csapat tagjai nagyon fegyelmezetten és motiváltan küzdöttek végig, mind a két meccsen – mondta Shatori Walker-Kimbrough, aki arra a kérdésre, hogy mi szükséges ahhoz, hogy visszavágjanak a Galatasaraynak, és továbbjussanak, így felelt: – Csak és kizárólag a kemény, pontos védekezés az, ami megalapozhatja a továbbjutást. Ebből meríthetünk jó ritmust a támadásokhoz, a gólszerzéshez.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy melyik csapatot tartja esélyesebbnek az első meccs után a továbbjutásra.

– Most még nincs különbség az esélyek között, de ha valóban telt ház lesz, ahogy arra az elővételben eladott jegyekből számítani lehet, akkor ez emeli az esélyeinket – válaszolta a 23 éves amerikai sportoló. – De ne felejtsük el, hogy az Európa Kupa címvédője lesz az ellenfelünk, és több olyan játékosuk is van, akiknek komoly Euroliga- és WNBA-tapasztalat van a lábukban, a kezükben és mindenekelőtt a fejükben. Rendkívüli alázat és egymás iránti bizalom kell ahhoz, hogy elérjük a célunkat, hogy megnyerjük a meccset.

Pillanatnyi forma

Az Aluinvent-DVTK vezetőedzője, Cziczás László óvva intett attól, hogy bárki is úgy gondoljon erre a mostani összecsapásra, hogy ha odakint csak egy ponttal kapott ki a Diósgyőri VTK, akkor itthon biztosan simán nyer és továbbjut.

– A tisztánlátás végett mondom: egy erős csapat ellen játszunk – jelentette ki Cziczás László. – A Galatasaray tavaly megnyerte az Európa Kupát, és bár nem ezzel a játékoskerettel érték el ezt a sikert, de ez a klub olyan erős, olyan vázuk van, ami feljogosítja őket arra, hogy merészebb terveket szövögessenek annál, mint hogy túljutottak a csoportból, és az első párharcot is sikerrel vették, és most ellenük játszhatnak. Nem hiszem, hogy elégedettek lennének az egypontos hazai győzelmükkel, úgyhogy bizonyára azon lesznek, hogy javítsák az idei évad mérlegét. Azok után, hogy ilyen szoros eredmény született az első meccsen, a mostani visszavágón a pillanatnyi forma fog dönteni. Megjósolhatatlan, hogy mi lesz a meccs kimenetele, nyerhetünk 5-6 ponttal, és ki is kaphatunk.

Élénk az érdeklődés

Arra a felvetésre, hogy ilyen csatában minden apróság számít, az is, hogy milyen szurkolói hangulat veszi körül a pályát, a szakvezető így felelt:

– Miközben elsősorban a meccsre való felkészüléssel foglalkozunk, eljutottak hozzánk azok a hírek, hogy élénk érdeklődés mutatkozik a drukkerek részéről a találkozó iránt. Ennek azért is örülök, mert a játékosok is készülnek a szurkolókkal történő találkozásra. Ugyanis nagyon jólesett nekik, hogy Isztambulban, a fergeteges hangulatban, amit a Galatasaray szurkolói teremtettek, egy nyolcfős csoport hangját időről időre hallani lehetett, és ezt a mostani visszavágó előtt szeretnék megköszönni a drukkereknek. De azt nem árulhatom el, hogy mivel, mert ez meglepetés.

Arra a kérdésre, hogy okozhat-e meglepetést egyik csapat a másiknak, vagy ilyenkor már nem lehet nagyon mit kitalálni, Cziczás László így felelt:

– Felkészültünk a Galatasarayból, egy-két újítást is igyekszünk beletenni a játékunkba, illetve a hibákat átbeszéltük, abban a reményben, hogy ezek számát csökkentsük. Sajnos, van gondunk is, mert Putninának edzéseket kellett kihagynia betegség miatt, de remélhetőleg vállalni tudja majd a játékot, mert rá is nagy szükségünk van. Az biztos, hogy mindkét csapat nehéz helyzetben van, hiszen egymás után játssza a bajnoki és nemzetközi kupameccseit, talán mi most annyival előrébb vagyunk, hogy nem kell utaznunk, hogy hazai pályán játszhatunk.

Berecz Csaba

A legutóbbi telt ház

Elővételben több száz jegyet eladtak a mai meccsre, és jó esély van arra, hogy ismét telt ház előtt lépjen pályára a diósgyőri női kosárlabdacsapat. Ez legutóbb közel három éve, 2016. március 4-én jött össze, akkor a Magyar Kupa-döntőjében játszott a miskolci városi sportcsarnokban a DVTK, és nyert 69-60-ra, az Uniqa Sopron ellen

