Aluinvent-DVTK: tartalékos búcsú, tartással Lengyelországban

A női kosárlabda Európa Kupa egyenes kieséses szakaszának első fordulójának visszavágóján, a 16+4 közé jutásért zajló párharc második meccsén (a +4 azt jelenti, hogy az ezt követő két újabb oda-visszavágós kör után az Euroligából 4 együttes csatlakozik az Európa Kupa 4 legjobb csapatához) az Aluinvent-DVTK a lengyel Artego Bydgoszcz gárdájának vendége volt. A mostani összecsapás előtt, az egy hete Miskolcon elért 18 pontos sikerének köszönhetően a lengyel együttesnek volt nagyobb esélye arra, hogy az Európa Kupában megéli a januárt, és az újabb körben, január 4-én és 11-én a francia Carolo Basket ellen folytatja szereplését.

A lehető legerősebbel

A bydgoszczi meccsre a DVTK két sérültje, Engelman és Nagy D. el sem utazott, míg a tegnapi találkozóra nevezett 10 fős diósgyőri keretből Zele sérülése miatt nem tudta vállalni játékot, a 18 éves Schmidt, aki még nem lépett pályára tétmeccsen a piros-fehérek első csapatában, pedig betegsége miatt nem tudott játszani.

Viszont Pecková, aki a mérkőzés előtti napon csak könnyített edzésmunkát végzett Achilles-íngyulladása miatt, ott volt a kezdőcsapatban. Az Artego ezzel szemben a lehető legerősebb csapatával tudott kiállni, és már az elején megmutatta, hogy jó csapat. O’Neil előbb középtávolról talált be, majd emberrel együtt dobott gólt, aztán megint középtávolról, és közben még Stankovicnak is volt egy könnyű kosara, így 113 másodperc után vendég időkérés szakította a meg a játékot (8-0). A visszatérés után Melnika szerezte piros mezesek első pontjait, büntetőből, majd Szabó F. találata már az első DVTK-s akciógólt jelentette (8-4). A folytatásban kiderült, hogy a bydgoszcziak minden dobása nem ér célba, és a negyed felénél Szabó F. faultos kosarával már csak 3 pont volt a csapatok között (12-9). Aztán ez a fór a folytatásban, távoli és középtávoli dobásokkal megduplázódott, majd miután Burkholder bevágta a Diósgyőr első tripláját, ismét három lett a különbség. És ennyi is maradt a játékrész végére, azok után, hogy az elsőként becserélt Kiss A. centergólt szerzett a 10. percben (19-16).

A második játékrészt sem kezdte jól a DVTK, ezúttal 72 másodperc alatt kapott három akciógólt, és emiatt ismét időt kért Svitek edző (25-16). De ez ezúttal nem segített (29-16), így cserével próbálkozott a szakvezető, majd Burkholder tett a hazai 10-0-s etap végére pontot. A 14. percben 14 pontos bydgoszczi előnynél hazai időkérés következett, ami után Burkholder villantott újabb trojkát, majd egy szépen kijátszott akció után Szabó F. is ezt tette (34-24). Öt lengyel pont után ismét vendég hárompontos ért célba, ezúttal Pecková kezéből, majd Melnika szerzett centergólt (39-29). A hármas hullám folytatódott, Miedzikére Pecková válaszolt, a negyed utolsó két percében sem borult fel a pálya, és maradt volna a közte 10, ha nem kapkodja el az utolsó támadását a Diósgyőr és a kontrából nem szerzett dudaszós gólt Stallworth (46-32).

Fordulás után

A harmadik negyed elején nem tapadt le a DVTK, olyannyira nem, hogy Szabó F., Melnika és Bach góljaival tízen belülre jöttek (46-38). 50-40-nél McBride dobta fejbe O’Neilt, – ilyet is ritkán látni – majd nem sokkal ezután Melnikát is, ami azt jelezte, hogy koncentráció terén a hazai csapat nincs a maximumon. A folytatásban mindkét oldalon egymás után maradtak ki a dobások, de mivel a diósgyőriek jobban mentek a lepattanókért, ennek meglett az eredménye. A 27. percben Burkholder duplája után Pecková vágott be egy hármast, és erre hazai időkérés volt a reakció (54-50). A pauza után lett volna lehetősége a felzárkózásra a Diósgyőrnek, de a csapat játéka kapkodó volt, ezért Svitek edző kért időt, úgy, hogy az előző játékmegszakítás óta nem esett gól. A játékrészből hátralévő 67 másodpercben a vendégek távoli kísérleteiből egy ért célba, Szabó F. révén, de előtte Stankovic közeli kosarat szerzett, McBride pedig triplát (59-53).

Dicsérhetők

A negyedik játékrészben McBride szerzett három piros mezes között labdát, majd adott asszisztot Meidziknek, aki hármast gyűrt be a gyűrűbe, amire erre Bach egy ugyanilyen értékű dobással válaszolt (64-58). A Diósgyőr jól tartotta magát, de a hazai csapat azért vigyázott, hogy ne jöjjön túl közel a DVTK. A 35. percben Burkholder góljára (68-65) gyorsan jött O’Neil válasza. A meccs hajrájában a Diósgyőr legjobbja, Burkholder hozta fel három pontra csapatát (74-71), és innen már csak Stankovic büntetője volt hátra. A DVTK kikapott ugyan és elbúcsúzott a nemzetközi porondtól, de a tartalékos összetételben mutatott tartásukért, küzdőszellemükért dicsérhetők.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Artego Bydgoszcz (lengyel) – Aluinvent-DVTK

75-71 (19-16, 27-16, 13-21, 16-18)

Bydgoszcz, 500 néző. V.: Herbertsson (izlandi), Tomasovic (szlovák), Marziali (olasz).

Artego Bydgoszcz: MCBRIDE (12/6), O’Neil (10), Miedzik (11/9), STANKOVIC (13), STALLWORTH (23). Csere: Zurowska (2), Szott (4), Adamowicz (-), Bujniak (-). Vezetőedző: Tomasz Herkt.

Aluinvent-DVTK: SZABÓ F. (16/9), Bach (8/6), BURKHOLDER (22/9), Pecková (13/9), Melnika (10). Csere: Kiss A. (2), Vukov (-). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Tomasz Herkt: – Nem játszottunk olyan fordulatszámon, mint szerettük volna, de így is nyertünk, és szépen búcsúztunk az évtől, a jól küzdő DVTK-val szemben.

Stefan Svitek: – Szűk kerettel tudtunk jó meccset játszani. Szinte végig partiban voltunk, ám amikor közel voltunk ahhoz, hogy esetleg megfordítsuk a meccset, ellenfelünk mindig megtalálta azt a tapasztalt játékosát, aki gólt tudott dobni. Örülök, hogy nem adtuk fel, hogy harcoltunk, ez segít a csapatnak a következő hetekben önbizalom terén.

Továbbjutott: Artego Bydgoszcz, kettős győzelemmel 161-139-cel.

