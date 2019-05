Aluinvent-DVTK: Születik-e „világszenzáció”?

A női kosárlabda NB I. rájátszásában, a három nyert meccsig tartó döntő harmadik mérkőzését játssza csütörtökön 18.00-tól Sopronban, a Sopron Basket és Aluinvent-DVTK. A finálé eddigi mindkét találkozóját a bajnoki címvédő dunántúli együttes nyerte, a múlt héten pénteken hazai környezetben 74–60-ra, hétfőn Miskolcon pedig 62–45-re. Így ha ma ismét győznek, akkor zsinór­ban az ötödik NB I-es aranyérmüket gyűjtik be.

A soproni gárda nemcsak a finálé két mérkőzésén, hanem az egész szezonban igazolta, hogy kiemelkedik a magyar mezőnyből, ennek ékes bizonyítéka, hogy veretlenek ebben az évadban. A miskolci telt házas mérkőzés után Cziczás László, az Aluinvent-DVTK edzője azt nyilatkozta, hogy a harmadik meccsen szeretnének szenzációt kelteni azzal, hogy idegenben egy ponttal legyőzik a Sopront. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire gondolta komolyan ezt a mondatot a szakvezető.

– Nem úgy indultunk el a döntő harmadik meccsére, hogy ha ennek vége, akkor onnan mindenki megy haza, az otthonába – mondta a diósgyőri szakvezető. – Viszont a realitás az, hogy a Sopron van olyan erős csapat, hogy hazai pályán pontot tegyen a bajnoki döntő végére. Mi nem ezt szeretnénk, szívesen játszanánk még egy meccset Miskolcon. De ehhez tényleg világszenzáció kellene, mert azzal lenne egyenértékű az esetleges soproni sikerünk. Úgy vagyunk vele, hogy ebben az évadban mi már megvívtuk a magunk kis döntőit, ezeket meg is nyertük, ez a bajnoki finálé már csak amolyan szuper bónusz a végén.

A döntő mindkét résztvevője az utóbbi 25 évben gyűjtötte bajnoki érmeinek jelentős részét, de szemben a Diósgyőr által eddig összegyűjtött 8 medáljával, amelyek között arany még nincs, a Sopron nemesfém kollekciója 22-nél jár, ebből 12 a legfényesebb, és nem mellékesen a hűség városának csapata 1998-tól folyamatosan érmet szerez, az elmúlt 14 évben pedig csak egyszer nem voltak döntősök.

– Évek óta jó csapatuk van a soproniaknak, de ilyen szintű, ennyire erős talán még soha nem volt. Nem kizárt, hogy magyar szinten ez a legerősebb az NB I-ben valaha játszott magyar csapatok közül. Ugyanis két egymást követő évben nem lehet véletlenül a Final Fourba jutni az Euroligában – fejtegette a diósgyőri szakvezető, aki arra a kérdésre, hogy lehet-e a következő évadban közelebb kerülni a Sopronhoz, így felelt: – Lehet csökkenteni a különbséget, de túl nagy távolságra vannak a magyar mezőnytől, és egyik napról a másikra nem lehet őket utolérni. Van az a szint, amit elszántsággal lehet kompenzálni, és van, amit már nem. Ha az ellenfél csapatából egy játékosnak egyedül annyi a jövedelme, mint a túloldalon az egész együttesnek együttvéve, az árulkodik a különbségről.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ha a mai lesz az évad utolsó meccse, a DVTK kerete mennyire cserélődhet ki a következő bajnokira, amit a jövő évadban játszanak.

– Azzal nem árulok el titkot, hiszen ez már napvilágot látott, hogy Medgyessynek a 2019/20-as idényre is van élő szereződése. De nem csak ő marad, a csapat nagy része szintén, jelen állás szerint sok személyi változás nem lesz. Egy biztos: az eddigi pályaedző, Zsiga Zoltán jövőre nem lesz velünk, családi ok miatt távozik – tudtuk meg Cziczás Lászlótól, akinél rákérdeztünk arra is, hogy mi a helyzet vele. – A szerződésem az évad végén lejár, de hetek óta tartanak a tárgyalások a folytatásról, szerintem néhány napon belül az én sorsom is eldől.

A két döntős csapat eddigi bajnoki érmei

Sopron Basket

arany: 1993, 1999, 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018

ezüst: 1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2010, 2012

bronz: 2003, 2004, 2014

Aluinvent-DVTK

arany: –

ezüst: 1992, 1994, 1996, 2015

bronz: 1959, 1993, 1995, 2005

