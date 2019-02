Aluinvent-DVTK: Száz pont fölött a PINKK ellen

A női kosárlabda NB I. 16. fordulójában vasárnap este Kozármislenyben lépett pályára az Aluinvent-DVTK együttese, a PINKK Pécsi 424 vendégeként. A találkozót nem a korábban meghirdetett időpontban, hanem egy órával később, 18.00-kor kezdték, mert kiderült, hogy a meccs­nek helyet adó csarnokban egy másik rendezvény nem ért véget addigra, hogy 17.00-kor lehessen útjára indítani a labdát. Erről pénteken este értesültek a diósgyőriek, a szövetség pedig szombaton, vagyis egy nappal a meccs előtt módosította a bajnoki kezdését.

A DVTK nem a legjobb előjelekkel készülhetett erre az összecsapásra, ugyanis lett légiósuk, Putnina, aki a hétközi Európa-kupa-meccset is influenzásan vállalta, nem volt olyan jól, hogy útra keljen. Rajta kívül Mokangón is a betegség tünetei mutatkoztak, de ő ott volt a keretben, és pályára is lépett.

A 6. perctől

A találkozó elején a hazai csapat vezetett (4–0), előnyük a 4. percig tartott, ugyanis 9–5 után Mokango centergólt ért el, Walker-Kimbrough pedig bevágott egy hármast (9–9). Ezt követően azonban megint két hazai dupla következett, majd a 6. minutában Mokango egyenlítése után Medgyessy hintett egy hármast, és ezzel a meccs folyamán először a DVTK-nál volt az előny (13–16). A folytatásban Skoric volt eredményes, 15–18-as állást követően pedig a negyed hajrájában már csak vendég gólok születtek, sorrendben Medgyessy, Mokango, Walker-Kimbrough és Zele volt eredményes, utóbbi kettő büntetőkből (15–26).

A második játékrész elején a 10 pont körüli tisztes fórját őrizgette a vendégegyüttes, és amikor kellett, mindig volt valaki, aki betalált, hogy a PINKK nehogy vérszemet kapjon (26–36). A tisztes előny birtokában volt olyan időszak, amikor Kiss A. és Kányási révén két 20 év alatti DVTK-s játékos is egyszerre volt fent a pályán. És bár volt, hogy lejjebb apadt a fór (33–38), de ekkor Mokango gyors egymásutánban 5 pontot szerzett, majd Walker-Kimbrough vágott be egy triplát, és helyre állt a ,,rend” (33–46). A sok pontot hozó játékrész végén Szűcs R. közelije jelentette a szünet előtti utolsó találatot (39–51).

Fordulás után

A harmadik játékrész elején Zele két akciógólt szerzett (39–55), a 24. percben pedig az ezúttal is remekül játszó Mokango újabb találatával már 20 fölött volt a center termése (46–63). A kongói pontgyáros azonban nem állt le, a következő két találatot is ő jegyezte, majd amikor a DVTK részéről Walker-Kimbrough is behúzta a gyűrűbe a labdát, hazai időkérés tűződött műsorra (50–69). Nem sokkal később Mokango volt az, aki 20 pont fölé növelte csapata előnyét, és mivel ekkorra, a 27. percre tulajdonképpen eldőlt a meccs, a kispadra ültette Cziczás edző a 27 pontot gyűjtött centert. Óriási különbség volt a két együttes között, a negyed végén Walker-Kimbrough is elérte a 20 egységet, majd Zele bevágott két büntetőt, Skoric meg egy triplát, Jáhni szépítő büntetőjének pedig szinte semmi jelentősége nem volt (55–81).

Vendéggólokkal indult az utolsó menet, Kiss A. duplájával lett közte harminc (55–85). Előtte utána Zele volt eredményes. Mokango, Walker-Kimbrough és Medgyessy ekkoriban a kispadon pihent, az eddigi kevesebb játékpercet kapott csapattársaik pedig teher nélkül kosarazhattak. A kérdés csak az volt: milyen különbséggel nyer a DVTK, illetve, hogy a dobott pontjaik száma eléri-e, meghaladja-e a százat? 72–99 után, Kiss A. asszisztjából Szabó F. által szerzett hármassal lett három számjegyű a vendégek termése, és ekkor, negyedik csereként már Eperjesi is pályán volt. A végén 27 lett a különbség, de ami ettől is fontosabb, ezzel a győzelemmel a DVTK újra a második helyre lépett előre, ugyanis az eddig előtte álló Szekszárdot, akik Sopronban kaptak ki tegnap, beérte, és megelőzte.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv: PINKK Pécsi 424 – Aluinvent-DVTK 77–104 (15–26, 24–25, 16–30, 22–23)

Kozármisleny, 100 néző. V.: Győrffy, Kovács N., Györfy.

PINKK Pécsi 424: SZŰCS R. (22/6), Sánta (12/3), Dzankic (4), Jáhni (9), Podrug (8). Csere: VÁRI (11/3), Szűcs L. (–), Zsilinkszky (2), Markovic (9/3), Raus (–). Vezetőedző: Laczka Miklós.

Aluinvent-DVTK: Medgyessy (5/3), WALKER-KIMBROUGH (20/6), SKORIC (13/3), KISS A. (13), MOKANGO (27). Csere: ZELE (16/3), Szabó F. (5/3), Kányási (5/3), Eperjesi (–). Vezetőedző: Cziczás László.

Kipontozódott: Dzankic a 32. percben.

Laczka Miklós: – A DVTK jobb csapat, minőségi légiósokkal, akik ma ezt igazolták is. Védekezésben többre lett volna szükség, hogy ne így alakuljon a meccs.

Cziczás László: – Örülünk annak, hogy mindenféle gond nélkül letudtuk ezt a kötelezőnek induló győzelmet. Most egy picit pihenhetünk, és utána gőzerővel készülünk a szombati, Győr elleni hazai rangadóra.

Aluinvent-DVTK: A Galatasaray jobb végjátéka döntött DVTK - Szoros meccset játszott, de vereségével elbúcsúzott az EK-tól a DVTK kosárcsapata. A női kosárlabda Európa Kupában, a legjobb 8+4 közé jutásért zajló visszavágón (a +4 azt jelzi, hogy amikor az EK mezőnye 4 csapatra csökken, akkor az Euroligából 4 gárda csatlakozik a mezőnyhöz) az Aluinven... Tovább a cikkhez

Aluinvent-DVTK: Walker-Kimbrough show a negyedikben Miskolc - Hazai bajnoki rangadót nyert és megőrizte harmadik helyét az Aluinvent-DVTK. A női kosárlabda NB I 15. fordulójában, vasárnap este az Aluinvent-DVTK csapata a PEAC-Pécs gárdáját fogadta. A találkozó előtt a piros-fehérek technikai menedzsere, Szabó István, a DVTK korábbi játékosát, Alys... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA