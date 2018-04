Aluinvent-DVTK: Svitek helyett Ambrus lett a vezetőedző

Nem maradt reakció nélkül az Aluinvent-DVTK női kosárlabdacsapatának keddi, Zalaegerszegen elszenvedett veresége. A piros-fehérek az NB I rájátszásában, a negyeddöntő harmadik mérkőzésén kikaptak a ZTE NKK együttesétől 66-59-re, és így nem jutottak be a négy közé a bajnokságban, a folytatásban csak az 5-8. helyért játszanak. Ennek során első ellenfelünk holnap 18 órától a miskolci városi sportcsarnokban a PINKK Pécsi 424 együttese lesz, de ezen a találkozón már nem Stefan Svitek, az eddigi vezetőedző irányítja a Diósgyőrt. Ugyanis a csapat szerdai szünnapját követő első edzést, csütörtökön este már nem ő tartotta, mert a klub szerződést bontott vele, ezt követően eddigi segítőjét, Ambrus Erzsébetet bízták meg azzal, hogy a hátralévő mérkőzéseken irányítsa a csapatot.

– Összességében elmaradt a várakozásoktól a csapat szerelése – válaszolta megkeresésünkre Szabó Tamás, az Aluinvent-DVTK csapatát működtető gazdasági társaság ügyvezetője. – Az évad elején tudtuk, mivel egy teljesen új csapatot kellett építeni, hogy lehetnek nehezebb időszakok, ősszel voltak is, de az idei év elejére összeállt a csapat, és úgy tűnt, jó irányba indult el. Ám a Magyar Kupa döntőjében következett egy jelentős megtorpanás, és a bajnoki negyeddöntőben, a Zalaegerszeg ellen sem sikerült ezen túllendülni. Ezért történt a változtatás. Az évad végéig Ambrus Erzsébetet, Stefan Svitek eddigi segítőjét bíztuk meg az NB I-es csapat vezetőedzői feladatának ellátásával. Bízunk benne, hogy az évadból hátralévő 4-6 mérkőzésen a játékosokkal együtt meg tudja oldani a feladatot, és megszerezzük az 5. helyet.

Nem kommentálta

Sikerült beszélnünk csütörtök este Stefan Svitekkel is, aki nem kívánta kommentálni a történteket.

A felvidéki edző szakvezetőként váltó Ambrus Erzsébet több éven át volt a Diósgyőr játékosa, a klubbal két Magyar Kupa aranyat és két bajnoki ezüstérmet is szerzett, később a Péccsel bajnoki aranyat nyert és Euroliga bronzérmes lett. Edzői pályafutását Miskolcon kezdte, 2013-ban az utánpótlásban előbb a serdülő, a következő évadban pedig a kadet gárdával dolgozott. 2015-ben került az első csapathoz pályaedzőnek, és azóta itt tevékenykedett, előbb Miguel de Jesús López Alonso mellett, tegnapig pedig Stefan Svitek segítőjeként. A felnőtt együttesnél betöltött feladata mellett az NB I/B-ben szereplő Aluinvent-DVTK U23-as csapatát is irányította edzőként.

Az Aluinvent-DVTK következő meccsei

Az Aluinvent-DVTK női kosárlabdacsapatának mérkőzései az NB I rájátszásában, az 5-8 helyért

Április 14. (szombat), 18.00: Aluinvent-DVTK – PINKK Pécsi 424 (Miskolc)

Április 17. (kedd), 19.15: PINKK Pécsi 424 – Aluinvent-DVTK (Kozármisleny)

Április 20. (péntek), 18.30: Aluinvent-DVTK – PINKK Pécsi 424 (Miskolc) – ha szükséges

