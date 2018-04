Aluinvent-DVTK: Simán verték a hiányost

Ambrus Erzsébet első meccsére készülődött, mint az Aluinvent-DVTK élvonalbeli női kosárlabdacsapatának vezetőedzője, a debütálása családi körben kezdődött, hiszen az idényben talán nem volt olyan kevés néző diósgyőri kosaras találkozón, mint szombaton. A baranyaiak honlapján érdekes hír jelent meg a csatát megelőzően: „A mai mérkőzésünkön Tijana Cukic sérülés miatt, Ivey Slaughter, Shelby Cheslek és Tina Jakovina 40 napos fizetési késedelem miatt nem lép pályára.”

Jelentős fór

A házigazdák kezdték jobban az első negyedet (7–2), de lehetett volna több kosár is, ha pontosabbak és precízebbek a játékosok. A piros-fehéreknél Nagy D. és Fontenette együtt mozgatta a csapatot, a palánk alatt Melnika, illetve Zele igyekezett minél több labdát összeszedni. Hét perc után 14–7-re vezették a negyeddöntős párharcot a Zalaegerszeggel szemben veszítő és emiatt csalódott miskolciak, akik tíz pontos fórra is szert tettek (19–9).

A légiósai nélkül a PINKK csak loholt a pályaválasztó nyomában, a dobószázalékuk is elmaradt a Nagy D-ék által hozottól (28–16). A közönség persze tapsolt a jó diósgyőri megoldásoknak, Bach ellopott labdájának, majd a leindítás után szerzett kosárnak is. A PINKK-nél Gémes-Sarok volt az egyedüli, aki kiemelkedett a csapatából, ami arra elégnek bizonyult, hogy az eredmény „csak” 38–28 legyen. Kiss A. szépen fordult be Sántáról, remek megmozdulás volt, a félidőben tizenöt egységgel vezetett a Diósgyőr (43–28).

Baráti kosarazgatás

A harmadik negyedet Brewer kettese indította, aki utána megmutatta, hogy távolról sem pontatlan (48–28). Fontenette-t se tudta feltartóztatni a baranyaiak védekezése, egyoldalú volt a meccs. A ­diósgyőri szakvezető eddig a pillanatig 12 embere közül 11-et már pályára küldött (csak Aldazabal nem játszott), Laczka Miklósnak nem maradt sok variációs lehetősége, 7 kosarast „kevergetett”. A minőségben így mindenképpen gyengébb vendégek Nagy D. 2+1-e után már mínusz 31 pontban voltak (63–32), később éppen a hazai irányító érte el együttese tizedik tripláját.

A „baráti kosarazgatás” nem tartogatott izgalmakat az utolsó felvonásra sem, pusztán annyi volt a kérdés, hogy hány ponttal nyer a Diósgyőr. 2:54 perc telt ebből a negyedből, amikor Ambrus Erzsébet Aldazabalt is beküldte, vagyis mindenki megkapta a megfelelő játékidőt a hazaiaknál. Az utolsó 3 és fél percre 81–51-gyel fordultak a felek, a DVTK megtette a magáét a meccsen, arról nem tehettek, hogy az ellenfélnek gondjai voltak, és olyan kerettel játszott amilyennel.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – PINKK Pécsi 424 85-51 (22-13, 21-15, 27-8, 15-15)

Miskolc, 300 néző. V.: Pozsonyi, Balogh, Goda.

Aluinvent-DVTK: NAGY D. (22/15), Fontenette (4), Raksányi (9/9), Zele (5), MELNIKA (10). Csere: Pecková (2), Brewer (7/3), Szabó F. (9/3), BACH (8), Kiss A. (4), Vukov (5/3), Aldazabal (-). Edző: Ambrus Erzsébet.

PINKK: Ruják (8/3), GÉMES-SAROK (18/9), Sánta (7), Zsilinszky (10/3), Séra (4). Csere: Kovalcsik (4), Raus (-), Bíró (-). Edző: Laczka Miklós.

Ambrus Erzsébet: – Az elmúlt napokban másfajta meccsre készültünk, hiszen előtte derült ki, hogy nem teljes csapat a PINKK. Volt kétség amiatt, hogy a lányok talán nem veszik komolyan a mérkőzést, de ez nem történt meg, mert az ellenfél nagyon jól küzdött. Jó is volt mindez, hiszen tudtunk olyanokat is gyakorolni, amit egy ki-ki meccsen nem tudnánk. Pozitívum, hogy mindenkit pályára tudtam küldeni.

Laczka Miklós: – Jó dobóformát mutatott a Diósgyőr, gratulálok nekik, megérdemelték a győzelmet. Annak örülök, hogy ebben az összetételben a második félidő úgy sikerült, ahogy terveztük. Akik ma pályára léptek, azokra büszke vagyok, küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak.

Az egyik fél két sikeréig tartó párharc állása: 1–0, az Aluinvent-DVTK javára.

