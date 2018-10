Aluinvent-DVTK: Remek kezdés, jó befejezés

A szombat esti találkozó nagy kérdése az volt, hogy az Aluinvent-DVTK a Csata elleni vesztes, vagy a PINKK elleni nyertes arcukat mutatják majd szurkolóiknak a PEAC-Pécs elleni igdenbeli bajnokin, az NB I 4. fordulójában.

Álomszerű kezdés

Az élvonalbeli hölgyek, és főleg a szinte azonos képességű társaságok meccsén példátlan események történtek az első negyedben. Az 5. percben 0-12-t mutatott a tábla és aki elkésett, aligha hitt a szemének. Ekkor a DVTK lányainak minden közeli és távoli dobása bement, a hazai akciókat pedig sikerült kivédekezniük. A szakasz időkéréssel zárult és utána kiegyenlített játék következett, a 22 szerzett pontból viszont kitűnt a diósgyőriek motiváltsága. Azt persze borítékolni lehetett, hogy a széljárás azért változni fog: a PEAC a második negyedben nagy erőfeszítéseket tett a felzárkózás érdekében. Tagjai pontosabban céloztak, a lepattanókért is eredményesen harcoltak, míg a vendégek gépezete ekkor már nem a svájci óra módjára működött.

A 21-26-os állás meghozta a baranyaiak kedvét, akik szemmel láthatóan elhitték, hogy mégis lehet keresnivalójuk az összecsapáson. Barnai, Simon Zs. és Vanloo bátran vállalkozott, együttesen hozták fel együttesüket 32-32-re. A másik oldalon Katona a saját palánkja alól vezette végig a labdát a túlsó gyűrűig, majd akcióját duplával fejezte be, de a Pécs többször is válaszolt és fordított (38-34). A miskolciak számára a nagyszünet előtt jól jött Kányási triplája és Mokango kettese, a 39-43 pedig gyógyírt jelentett az ebben a szakaszban elszenvedett sebekre.

Újra lendületben

A majdani végeredmény szempontjából megint jól jött, hogy a harmadik negyedben is színes ceruzával rajzoltak Medgyessyék. Az irányító ügyesen forgatott, Sulciute, Walker-Kimbrough és Katona betermelt 8 pontja 43-53-at eredményezett, ezt pécsi időkérés törte meg, és nem sokkal később Meszlényi Róbert ismét társalsági szünetet kért. A DVTK pár percre megállt 55-nél, ekkor nem jöttek be a fontos játék­elemek, így Cziczás László is megszakítást jelentett be. Zele hármasa nagyon kellett (48-55). Erre siettetéssel válaszolt a PEAC és a boltra ráfizetett, mert Medgyessy és Walker-Kimbrough büntetett. A negyedik negyed az idegeké volt. A 35. percben, 60-73-nál a Pécs kivételével mindenki elkönyvelte, hogy vége a mérkőzésnek, de a rohanás és a dobóverseny 72-76-os állását követően jogosan érkezett a diósgyőri megszakítás.

Már csak 62 másodperc volt hátra, amikor Tetemondova dobott egy triplát (77-78), az Aluinvent csapata azonban nem veszítette el tartását, büntetőkkel araszolt 82 pontig. Összességében a remek kezdés, a szünet utáni jó folytatás és a higgadt hajrá meghozta gyümölcsét. A vendégdiadalhoz kellettek a holtpontok idején végrehajtott pontos dobások, a pazarul végrehajtott büntetők, a kiváló egyéni teljesítmények, és az is, hogy a tizenkilenc triplakísérletből tizenegy vágódott a gyűrűbe – míg a helyenkénti erőszakos védekezés a habot adta a tortára.

Kosárlabda: jegyzőkönyv

PEAC-Pécs – Aluinvent-DVTK 77-82 (13-22, 26-21, 15-22, 23-17)

Pécs, 400 néző. V.: Győrffy, Söjtöry, Vida.

PEAC-Pécs: VANLOO (9/9), SIMON ZS. (18/6), Wentzel (8), Tetemondova (5/3), IMOVBIOH (17). Csere: Ruják (4), Gémes-Sarok (7), Barnai (9), Tenyér (-). Vezetőedző: Meszlényi Róbert.

Aluinvent-DVTK: MEDGYESSY (12/6), Kányási (5/3), SULCIUTE (11/3), WALKER-KIMBROUGH (23/15), Makango (10). Csere: KATONA (11/3), Skoric (7), Zele (3/3), Szabó F. (-). Vezetőedző: Cziczás László.

Meszlényi Róbert: – Az első és a harmadik negyed elején óriási előnyt adtunk ellenfelünknek, aztán a szívünknek köszönhetően rendre vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. A diósgyőriek összességében jobban játszottak a csapatomtól, ám nálunk is voltak biztató jelek.

Cziczás László: – Ebben a pécsi csarnokban szinte lehetetlen győzni, ezért nagyon boldog vagyok. Egy-két üresjárattól eltekintve a védekezésünk jól működött, és megfelelő volt a keménységünk is. Támadásban több kiváló egyéni teljesítményünk akadt. Fontos szituációkban és jó időkben szereztünk hárompontosokat, és végig komoly tartásról adtunk számot. Akkor sem törtünk meg, amikor az ellenfelünk átvette a vezetést. Megérdemelten diadalmaskodtunk ott, ahol nagyon kevés együttes fog, ezzel a sikerrel pedig azt is „megüzentük”, hogy nem lehet minket leírni. Már most kérem a szurkolóinkat, hogy szerdán minél többen jöjjenek majd ki a lányok otthoni meccsére.

