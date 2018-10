Aluinvent DVTK: Ötven alatt tartották

Az Aluinvent-DVTK a miskolci városi sportcsarnokban a Zalaegerszegi TE NKK csapata ellen vívta nyitómeccsét, amelyet már nagyon vártak sportág kedvelői. Az „éhség” oka: új gárda, új szakvezetés, új célok, új remények.

Jól jártak

Csak 8 másodperc kellett Medgyessy duplájához, aztán Mokango támadó lepattanót kapart össze és ha már ezt tette, tempóját is bedobta (4-0). Horti kierőszakolt egy ziccert, de végrehajtása közben szerelték, majd kimaradt néhány közeli és középtávoli kísérlet. A szezon első tripláját Medgyessy engedte el, Skoric gyűjtése pedig megnyugtató előnyt hoztak a piros-fehérek konyhájára (7. perc: 15-7), és ez kihozta a sodrából Gáspár Dávidot, aki annyit rajzolt, hogy az időkérés végét jelző dudaszót sem hallotta, ezért a fülébe tapsoltak. Nem sokkal később Cziczás László egy ítéletet kifogásolt, a bírák két percig nézték a táblagépet, majd alkudoztak, a Diósgyőr meg jól járt: mindent megváltoztattak, ennek meg egy negyed után „félkiütés” lett a vége.

A második szakasz adok-kapokkal kezdődött (32-15), a folytatás elidegeskedett itthoni ziccereket hozott, Medgyessy kétszer, Kányási egyszer rontott. Küzdelemre, sőt erőszakosra váltott a ZTE, ez nem tetszett a publikumnak, a diósgyőrieknek sem, baj azért nem lett belőle. A nagyszünet előtt nemcsak a „nagy óra”, hanem a ZTE is meghibásodott, ennek következtében egészen szépen festett a tábla (38-21).

Remekül muzsikáltak a lányok

Nagy előnyének birtokában mindössze annyi volt az Aluinvent dolga, hogy ne aludjon el, és gondoljon a hátra lévő időre. A 22. percben egy támadást négyszer ismételhetett meg a Diósgyőr, de tagjai hiába csípték el a támadó lepattanókat, nem ittak elég célzóvizet. Ezt követően mindenki levette a szemüvegét, semmi nem ment be, aztán Medgyessy olyan bejátszást rögtönzött, hogy egyesek máris az amerikai zeneipar nagyjaira gondoltak. Harrison már a negyedik hibájánál tartott, ezért leült, igaz, már mindegy volt (26. perc: 46-28).

A DVTK újabb fegyvert vetett be a csatába: a leindítást, aztán Mokango klasszis légszerelést mutatott be, a lelátó népe nyomban rá is zendített, hódítsuk meg a nagyvilágot mottóval. Az elzárások és leválások is nagyon mentek miskolci részről, na meg a trükkök. A végére jött a takarékláng, sok cserével, időkéréssel, szabálytalanságokkal és tapssal. A DVTK remek egyéni teljesítményekkel 50 ponton tartotta ellenfelét, játékának ez volt a legnagyobb pozitívuma.

Kosárlabda: jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Zalaegerszegi TE NKK 67-50 (24-9, 14-12, 17-11, 12-18)

Miskolc, 1000 néző. V.: Tőzsér, Pozsonyi, Balogh Gy.

Aluinvent-DVTK: Medgyessy (10/6), Kányási (3), Skoric (9), Walker-Kimbrough (17), Mokango (14). Csere: Szabó F. (6), Eperjesi (-), Katona (1), Sulciute (5/3), Zele (2), Kiss A. (-), Frindt (-). Vezetőedző: Cziczás László.

Zalaegerszegi TE NKK: Koizar (9/3), Harrison (5), Kovács G. (3/3), Ndiba (9), Horti (11/3). Csere: Hegedűs-Őri (4), Szalay (3/3), Preisinger (-), Parker (6). Vezetőedző: Gáspár Dávid:

Kipontozódott: Harrison a 38. percben.

Cziczás László: – Komoly csapatot győztünk le. Nagyon készültünk és amit előre elterveztünk, azt maximálisan végre is hajtottuk a pályán. Okosan játszottunk és akik bementek, valamennyien hozzátették a magukét a játékhoz. Boldog vagyok, mert jó a szezonkezdésünk.

Gáspár Dávid: – A hazaiak abszolút megérdemelten nyertek. Egy pillanatig sem volt kérdés, hogy melyik gárda lesz a győztes. Statikus volt a támadójátékunk, ettől több kell a következő fordulókban.

