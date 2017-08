Aluinvent-DVTK: nyolcan (már) vannak, hétfőn kezdenek

Az Aluinvent-DVTK élvonalbeli női kosárlabdacsapata a jövő héten hétfőn délután kezdi meg a felkészülést a 2017/18-as évadra. Az NB I-es küzdelmeket 12 együttesre írták ki, de lapunk információi szerint a tavalyihoz hasonlóan most is 11 sportszervezet adott be nevezést, és hírek szerint a mezőnyben sem lesz változás az előző évadhoz képest. Ugyanis a B csoportban, vagyis a második vonalban bajnoki címet szerzett TFSE gárdája nem nevezett az első osztály küzdelmeire (a Testnevelési Egyetem csapata az intézménnyel együtt költözés előtt áll, és elsősorban teremgondjaik miatt nem vállalták a szereplést a magasabb osztályban), viszont az előző évadban az NB I-ben játszott gárdák mindegyike jelezte, hogy indulna az A csoportban.

11 sportszervezet

– Július 21-e volt a nevezési határidő utolsó napja, és ezen dátumig összesen 11 sportszervezet adott be nevezési dokumentumot a 2017/18-as női NB I küzdelmeire – tudtuk meg Bodnár Pétertől, a Magyar Kosárlabdázók Szövetsége főtitkárától. – A versenykiírás szerint 12 csapat szerepelhetne az élvonalban, de mivel a másodosztály legjobbja nem adott be nevezést, a tavalyi évad utolsó helyezett csapata, az MTK Budapest viszont igen, így jelen állás szerint az idei mezőnyt is 11 gárda alkotja majd. Persze csak akkor, ha minden sportszervezet megfelel a nevezésben támasztott követelményeknek. A szövetség elnöksége elé augusztus 29-én kerül az NB I-es bajnokságok létszámának ügye, és valószínűleg ezen a napon válik véglegessé, hivatalossá, hogy kik szerepelhetnek a nőknél és férfiaknál a 2017/18-as évadban az NB I-ben.

Ha minden csapat átmegy a tű fokán, vagyis a nevezési procedúrán – az előző évekhez hasonlóan –, akkor a női NB I mezőnyét ezek a csapatok alkotják az ősztől: Uniqa Sopron, KSC Szekszárd, VBW Ceglédi EKK, CMB Cargo Uni Győr, Aluinvent-DVTK, PEAC Pécs, Zalaegerszegi TE NKK, Vasas Akadémia, BEAC-Újbuda, PINKK Pécsi 424, MTK Budapest.

A DVTK felkészülése

Mivel a versenynaptár-tervezet szerint a nőknél szeptember végén kezdődik a bajnokság, ezért a csapatok többsége augusztusban kezdi meg a felkészülést. A tavalyi bajnokságban az ötödik helyen zárt Aluinvent-DVTK együttese a jövő héten hétfőn délután a miskolci városi sportcsarnokban tartja az évad első tréningjét, új szakvezető irányításával. Ugyanis a spanyol Miguel de Jesús López Alonso helyét a szlovák állampolgárságú, felvidéki, magyar felmenőkkel is rendelkező, magyarul jól beszélő Stefan Svitek veszi át. A nem mellékesen a magyar válogatott szövetségi kapitányi feladatait is ellátó szakembernek új csapat építésével kell kezdenie a munkát, ugyanis az előző évadban itt játszott kosarasok közül egyedül az U20-as válogatott Bach Boglárkára számíthat, aki a 20 év alatti, az alapszakaszban kötelező szerepeltetendőként, Horváth Bernadett árnyékában jutott szóhoz az élvonalban a tavalyi évadban. Utóbbi játékos a hírek szerint az MTK kosarasa lesz, Adamecz Lillához hasonlóan. Ami már biztos: a tavalyi keret tagjai közül Tina Jovanovic a magyar bajnok Sopronnál folytatja pályafutását, Czank Tímea pedig Győrben, míg Louella Tomlinson hazatér és Melbourne-ben kosarazik majd, Gorjanácz Ágnes pedig a Zalaegerszeggel kezdte meg a felkészülést. Rasheed Rita szinte biztos, hogy külföldön játszik majd az új idényben, míg Szécsi Orsolya az Egyesült Államokban, Győri Dorottya pedig Bécsben folytatja életútját. Kalocsai Dorináról, aki bár tagja volt a tavalyi felnőttkeretnek, de többnyire a második vonalban indult U23-as gárdában játszott, nem tudni semmi konkrétumot.

Ahogy egyelőre a DVTK keretének további fejlődéséről sem. Jelen állás szerint eddig nyolc játékossal kapcsolatban látott napvilágot az, hogy tagja lesz a Diósgyőr 2017/18. évi keretének. Lapunk információi szerint még egy fiatal magyar játékos szerződtetését jelenthetik be a közeljövőben, illetve arra van esély, hogy további két-három fiatal csatlakozik a saját utánpótlásból a felnőttgárdához (egyikük az U20-as Eb-t megjárt 16 esztendős Kiss Angelika lehet).

Az újjáformálódó Aluinvent-DVTK a tervek szerint szeptember elején játssza majd az első felkészülési meccsét, és mivel az NB I-es program még képlékeny, egyelőre az első tuti tétmérkőzés-időpont az október 11-i, 18.30-kor kezdő hazai Európa Kupa-csoportmeccs, az F-jelű kvartettben a francia Carolo Basket ellen.

ÉM-BCS

Az Aluinvent-DVTK keretéről

Érkeztek: Zenta Melnika (lett, center, Udominate Umea), Nagy Dóra (irányító, Zalaegerszegi TE NKK), Kirby Burkholder (amerikai, bedobó, Zalaegerszegi TE NKK), Tereza Pecková (cseh, magas-bedobó, KP Brno), Zele Dorina (magas-bedobó, PEAC Pécs), Monica Engelman (amerikai, hátvéd, PINKK Pécsi 424), Szabó Fanni (hátvéd, Dartmouth Collage).

Maradt: Bach Boglárka (hátvéd).

Távoztak: Tina Jovanovic (szerb, Uniqa Sopron), Czank Tímea (CMB Cargo Uni Győr), Louella Tomlinson (ausztrál, brit, Melbourne Boomers), Gorjanácz Ágnes (Zalaegerszegi TE NKK), Horváth Bernadett (MTK Budapest, ?), Adamecz Lilla (MTK Budapest, ?), Rasheed Rita (?), Szécsi Orsolya (?), Győri Dorottya (?), Kalocsai Dorina (?).

