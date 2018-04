Aluinvent-DVTK: Nyertek – meccset és egy utat

Mivel az egyik fél két győzelméig tartó negyeddöntő első felvonását a vendég Zalaegerszegi TE NKK otthon megnyerte, így az Aluinvent-DVTK lépéskényszerben volt a szombati második összecsapás előtt. A dunántúli csatában térdproblémája miatt nem vehetett részt a piros-fehérek légiós amerikai centere, Brewer, aki most bemelegített, így biztos volt, hogy játszani fog.

Jó vendégszéria

Három perc után 7-2-re vezetett az Aluinvent-DVTK, azonban a Zete gyorsan feljött 9-9-re. Néhány dobás után a labdát már bent látta a közönség, az azonban kiszédült a gyűrűből. Az előzetesen vártak szerint kevés volt a gól, inkább a védekezés dominált, és ekkor ebben nem volt különbség a csapatok között. Jobbára Fontenette megmozdulásai, akár nehéz szituációból is, vitték a hazaiakat, amikor lejött cserére, megkapta a jogos tapsát a nézőktől.

© Fotó: Ádám János

A második negyed elején 7 ponttal megugrott a házigazda (21-14), de az ezt következő percekben a ZTE elképzelései jöttek be, és egy 0-10-s szériával fordítottak (21-24). Nyelvi gondok nem voltak, Svitek edző kissé hevesen magyarázott Peckovának, a miskolci pontcsendet Melnika törte meg. Fontenette nem értett egy döntést, technikait kapott érte, ahhoz, hogy a nagyszünetben négy egységgel vezessen a DVTK, kellett Szabó F. két triplája is (29-25).

Nem volt kétséges

A harmadik játékrész kezdetén gyorsan feljött riválisára az Egerszeg (29-29), majd Brewer szedett le jókor egy lepattanót, azután, miután bejött csereként Melnika helyett. Pecková kinti, pontos dobása hatott nyugtatólag a DVTK-ra, Szabó F. pedig ugyan jól blokkolt, de a maga által vezetett ellentámadásnál elhibázta a gyűrűt. Brewer palánk alá való befutását, valamint Fontenette betörését követően születtek diósgyőri egységek, de Pecková és Nagy D. is a legjobbkor rázta meg magát, így jelentős lett a piros-fehér vezetés (45-34) – amiből egy kicsit faragtak Pavelék.

© Fotó: Ádám János

A befejező negyed első szakaszában még tett egy kísérletet a felzárkózásra a ZTE (49-44), de innentől kezdve már nem volt kétséges, hogy a Diósgyőré lesz a győzelem. Fontenette és Szabó F. pontosan vette célba a kosarat, majd Pecková gyűjtötte be 5. személyi hibáját, így kiállt a küzdelemből. Nagy D. 56-46 alakította az állást, időt is kért a vendégtréner. Pontok kellettek volna nekik, ezért szoros védekezésre álltak át, amiből viszont csak birkózás lett. Az idő ment, a hazai gárda nem engedte közelebb magához a dunántúliakat, így az utolsó percek már nem tartogattak izgalmakat. Melnika kipontozódása sem osztott, ezt a tíz percet is hozta az Aluinvent-DVTK, amely így nem pusztán a meccset nyerte meg, hanem egy újabb utat is Zalaegerszegre.

Kosárlabda: jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Zalaegerszegi TE NKK 61-48 (17-14, 12-11, 18-13, 14-10)

Miskolc, 800 néző. V.: Kapitány, Papp P., Balog Gy.

Aluinvent-DVTK: Fontenette (15), Szabó F. (8/6), Raksányi (8), Zele (2), Melnika (5). Csere: Bach (-), Nagy D. (8/6), Brewer (6), Pecková (9/3). Edző: Stefan Svitek.

Zalaegerszegi TE NKK: Koizar (8), Jeffery (5), Gorjanácz (5/3), Hegedűs-Őri (5), Parker (4). Csere: PAVEL (21), Vincze (-), Szalay (-). Edző: Gáspár Dávid.

Kipontozódott: Pecková a 35,, Melnika a 39. percben.

Stefan Svitek: – Nem volt egyszerű meccs, hiszen újabb vereségnél kiestünk volna a legjobb négyből. Örülök, hogy kedden ismét mehetünk Zalaegerszegre, úgy ítélem meg, hogy ötven-ötven százalék a két csapat esélye. Ezen a találkozón mindkét gárda nagyon harcolt, ez így lesz a harmadik meccsen is, és ahhoz, hogy nyerjünk, nekünk különösen védekezésben a lepattanókra kell majd nagyon odafigyelnünk.

Gáspár Dávid: – Támadásban rossz volt a ritmusunk, nem tudtuk kihasználni a hazaiak gyenge pontjait. Védekezésben ugyan voltak jó periódusaink, de sajnos mindössze negyvennyolc pontot szereztünk, és ennyivel nem lehet mérkőzést nyerni. Meglepni már aligha tudjuk valami újjal egymást, így minden bizonnyal a pillanatnyi forma dönt majd a harmadik meccsen.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1-1, a négy közé jutásról döntő meccset kedden 17.30-kor Zalaegerszegen játsszák.

A többi negyeddöntő

A női kosárlabda NB I-ben három párharcban már véget értek a negyeddöntők, és az is kiderült, hogy a döntőbe jutásért Sopron – Győr párharcot rendeznek, míg a Szekszárd ellenfélre vár a fináléba jutásért (vagy a Zalaegerszeg vagy a Diósgyőr ellen játszanak).

CMB CARGO UNI Győr – VBW Ceglédi EKK 66-62 (14-18, 20-16, 14-17, 18-11)

VBW Ceglédi EKK – CMB CARGO UNI Győr 61-63 (16-17, 13-20, 21-13, 11-13)

A párharc végeredménye: 2-0 a Győr javára.

Sopron Basket – PEAC-Pécs 85-55 (29-15, 17-24, 21-7, 18-9)

PEAC-Pécs – Sopron Basket 67-83 (14-15, 20-28, 18-23, 15-17)

A párharc végeredménye: 2-0 a Sopron javára.

KSC Szekszárd – PINKK-Pécsi 424 62-43 (17-9, 20-9, 10-8, 15-17)

PINKK-Pécsi 424 – KSC Szekszárd 47-64 (6-16, 14-17, 11-13, 16-18)

A párharc végeredménye: 2-0 a Szekszárd javára

