Aluinvent-DVTK: Német, francia csapatok és a Pécs ellen az Európa Kupában

A nemzetközi kosárlabda kupák sorsolását kedden készítették el a németországi Münchenben, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség európai központjában.

Az Európa Kupában induló Aluinvent-DVTK csapata a PEAC-Pécs mellett a francia Flammes Carolo Basket gárdájával, és a német Rutronik Stars Keltern együttesével került egy csoportba, és a körmérkőzések során ellenük harcolhatja ki a továbbjutást, amit az első két hely egyikének megszerzése jelent. De nem kizárt, hogy a harmadik hely is továbbjutást érhet, ugyanis az Európa Kupában induló 40 csapatot előzetesen két konferenciába sorolták, és itt is, ott is, öt-öt csoportban zajlanak majd a küzdelmek, és mindkét konferenciából a két legjobb csoportharmadik is továbblép a 24 közé.

ÉM

