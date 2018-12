Aluinvent-DVTK: Nem csak a csoportgyőzelem a tét

A női kosárlabda Európa Kupában, a G-csoport 6. fordulójában, szerdán 18:30-tól Aluinvent-DVTK – Reyer Venezia mérkőzést rendeznek a miskolci városi sportcsarnokban. Az olasz csapat a Diósgyőrhöz hasonlóan már továbbjutott a csoportküzdelmek utolsó fordulója előtt, de hiába vannak mind a ketten a 24 között, éles összecsapás várható ma, ugyanis a csoportelsőség kérdése még nem dőlt el. Amelyik csapat ma győz, az végez az élen, de igazából nem is a helyezés a lényeg, hanem az, hogy ki milyen eredményességi mutatóval zár a csoportkörben. Ugyanis ez alapján készül egy rangsor a 24 közé jutott együttesek figyelembevételével, és az erősorrendben a nyolc legjobb helyen állónak nem kell játszania az első oda-visszavágós kupafordulóban, január 3-án és 10-én, mert ők most kiemeltek lesznek, és csak egy körrel később folytatják az Európa Kupa-szereplésüket.

Az Aluinvent-DVTK-nak, győzelme esetén, jó esélye van arra, hogy megússza az újév második munkanapján a fellépést, és elméletileg a Reyer Venezia is benne lehet a legjobb nyolcban, ha nyer (de ehhez nagyon sok más meccs eredményének az olaszokra nézvést kedvezően kellene alakulnia).

Négy vereség és három

A két együttes egyaránt 9 bajnokin és 5 Európa Kupa-meccsen van túl, illetve az olaszoknak volt egy oda-visszavágós Euroliga-selejtezőjük is. Ez utóbbin ugyan kétszer kikaptak a TTT Rigától és így az EK-ba kerültek, de bajnoki meccsen az idén még veretlenek, az Európa Kupában pedig az idegenbeli meccseiket veszítették el (­Brnóban és Nantesban is kikaptak). A DVTK ebben az évadban eddig három vereséget szenvedett, a bajnokságban kétszer maradtak alul (Sopron, Csata), az EK-ban pedig éppen a velenceiek vendégeként kaptak ki. Viszont ezek mellett több nagy győzelmet is arattak, legutóbb vasárnap a Szekszárdot győzték le hazai környezetben, Zele Dorina remek játékával. A diósgyőri kosaras, miután gratuláltunk neki, így emlékezett vissza a fontos győzelemre:

– Elsősorban csapatszinten készültünk nagyon tudatosan erre a meccsre. Tisztában voltunk azzal, hogy nehéz mérkőzés lesz, és hogy a maximális koncentrációra kell törekednünk. Az, hogy számomra kijött a lépés, az csak egy plusz, örülök ennek nagyon, és bár ez egy fontos meccsen elért győzelem volt, de csak egy lépes a célunk felé vezető úton.

Azt is megkérdeztük az Aluinvent-DVTK játékosától, hogy minek köszönhetik ezt a fontos sikert.

– Azt gondolom, hogy csapatként nagyon jól küzdöttünk, a nehéz pillanatokban mindig volt olyan ember, aki egy kosárral, vagy egy jó védekező mozdulattal olyan pluszt tudott adni, amivel az ellenfél fölé tudtunk kerekedni. E mellett az is sokat jelentett, hogy hazai pályán játszottunk. Jó volt látni, hogy ennyi ember kilátogatott a mérkőzésünkre, támogatásuk pedig pluszlendületet adott – monda Zele Dorina.

A Velencéről

Természetesen a Reyer Vene­zia mérkőzést is szóba hoztuk.

– Nagyon fontos mérkőzés volt a múlt hét szerdai, Nantes elleni, az akkor elért győzelemmel a továbbjutást megszereztük, de azóta újabb célt tűztünk ki magunk elé, szeretnénk csoportelsőként továbbjutni, hogy január 3-án ne kelljen játszani, hogy a jövő hónap elején csak a fontos bajnokikra kelljen koncentrálni – mondta Zele Dorina, aki arra a kérdésre, hogy mi maradt meg belőle a Vene­zia elleni idegenbeli mérkőzésről, így felelt: – Azért kaptunk ki azon a meccsen, mert külső dobásokban nagyon erős volt az olasz csapat. Úgyhogy a mostani mérkőzésen ennek a semlegesítésére nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Ha ezt sikerült megoldanunk, akkor megszerezhetjük a győzelmet.

ÉM-BCS

Az edző várakozása

Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője: „Két olyan játékosa van az olasz csapatnak – az amerikai Anderson és a lett válogatott Steinberga –, akiket ha ki tudunk kapcsolni, akkor ezt a csapatjátékuk megsínyli. A velencei együttes, ahogy kilép a megszokott környezetéből, egy picit bizonytalanabb lesz a játékban, idegenben nem mindig képesek jó teljesítményre. Ha mi hozni tudjuk a stabil támadójátékunkat, amit folyamatosan próbálunk finomítani, akkor esélyünk lehet a győzelemre, és arra is, hogy ne kelljen január 3-án és 10-én Európa Kupa-mérkőzéseket játszanunk.”

A női EK G-csoport állása

1. Aluinvent-DVTK 5 4 1 411–364 9

2. Reyer Venezia 5 3 2 377–317 8

3. Nantes Rezé 5 2 3 350–379 7

4. KP Brno 5 1 4 306–384 6

A hátralévő mérkőzések, december 12. (szerda), 18.30: Aluinvent-DVTK – Reyer Venezia, 20.00: Nantes Rezé (francia) – KP Brno (cseh).

