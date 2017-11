Aluinvent-DVTK: Működött a ,,távolságtartó végzés”

A női kosárlabda Európa Kupa 4. fordulójában, a négy csapatos F-csoportban szerda este Franciaországban lépett pályára az Aluinvent-DVTK, a Carolo Basket vendégeként. A két együttes közül a vendégek jöttek ki előbb melegíteni, akiket hazai pálya fogadott, öt DVTK szurkoló skandálta, hogy ,,Diósgyőr, Diósgyőr”. De amikor este 8 órakor megkezdődött a meccs, négy-ötszázszoros túlerővel kellett szembenézniük, és nem mellékesen a három éve is ugyanitt látott, profi dobfelszerelés mögött ülő zenésszel, aki nyomta a ritmust, diktálta a tempót a hazai szimpatizánsoknak. Aztán a csapatok bemutatásánál, a hazaiak extra ,,megvilágítást”, tulajdonképpen sötétítést kaptak, tüzek gyúltak, abban a reményben, hogy hátha ebből is ragad át valami a közönségre.

Mivel a meccs előtt kiderült, hogy a csoport másik találkozóján a pécsiek legyőzték a német Kelternt, eldőlt, hogy ha Charleville-Méziéresben hazai siker születik ezen a napon, akkor a Carolo csoportgyőzelmet és 16 közé jutást ünnepelhet, ellenkező esetben pedig a Diósgyőr a szintén továbbjutást érő csoportmásodik hely elérése felé tesz órási lépést.

Nem kezdtek jól

Nem kezdett jól a DVTK, bő két perc után 7-0 állt az eredményjelzőn, és emiatt a vendégek szakvezetője időt kért. A pauza használt, Engelman megkezdte a pontgyártást, de mivel a négy légióssal startoló piros mezesek egyetlen magyarjának, Nagy D.-nek nem ment a játék, irányítóposzton cserélt a DVTK, Szabó F. jött be. Ez segített, az addig nagy lendülettel játszó Carolo lefékeződött, visszajött a meccsbe a vendég együttes (11-9). Innentől tartották is a lépést a franciákkal a negyed végéig, a remekül és eredményesen játszó Engelman vezérletével (23-21).

A második negyed 3. percében Engelman 15-re növelte pontjai számát (28-25), de innen megint a Carolo következett, aztán pedig diósgyőri időkérés (32-25). A 15. minutában kétszer is homályt dobtak a hazaiak, de a labdát összeszedték, és a támadóidő lejárta végén Bouderra vágott be egy demoralizáló hármast, amivel 10 fölé nőtt a franciák előnye (39-28). A közönség egy része ekkor lehet, hogy úgy gondolta, hogy ettől megtörik a Diósgyőr, de nem így történt. A folytatásban ismét Engelman következett, aki egy dupla után egy triplát is elhelyezett a gyűrűben, és mivel jól védekezett a DVTK, sok lepattanót szerzett, amikor nyakára hágott a hazai együttesnek, jött a Carolo időkérése, a 18. percben (39-37). A pauza után trojkával térek vissza a franciák, majd egy Melnikával szemben elkövetett faultot néztek be a játékvezetők, és az így szerzett leindításos gól után hét pont lett a pályaválasztó előnye (44-37). De a negyed utolsó másodperceit a remekül küzdő pirosak jól használták ki, Burkolder büntetője után Nagy D.-nek és a Szabó F.-nek az elfutásait követően csökkentették egylabdásra a hátrányukat (44-42).

Fordulás után

A térfélcserét követően, eladott labdák után Montgomery szerezte az első gólt, a másodikat és a harmadikat pedig Minte, vagyis ez a játékrész sem kezdődött jobban, mint az első, és a 6-0-s etap után DVTK időkérés volt műsoron (50-42). A pauza után két ziccert hagyott ki pár másodpercen belül a hazai együttes, de Burkholder büntetése után Loyd hármasa célba ért (53-44). Aztán Engelman ellen fújtak be sportszerűtlen hibát, és Bouderra két büntetője ült, majd nem sokkal később Berezhynskáé is (57-44). Hogy ne menjen el a Caralo, arról Zele tett, faultos kosara után centerhelyről is eredményes volt. Tízen belülről próbált még közelebb jönni a DVTK, Melnika góljaival lopóztak (59-53), majd a játékrész utolsó percében Engelman visszakapaszkodó hármasára (63-61), Buoderra az utolsóelőtti másodpercben, ugyanilyen értékű dobással válaszolt.

Ötpontos hátrányban kezdte a záró negyedet a Diósgyőr, ami egy percen belül dupla ekkora lett Loyd aktivitásával (73-63). Négy diósgyőri pont után Svitek edző reklamált a játékvezetőknél, egy pályán kívülre került labdát szóvá téve, technikai lett a jutalma. Ott lihegett ellenfele tarkóján a DVTK, és hiába igyekezett, küzdött, a Carolo ,,távolságtartó végzése” miatt nem tudta nyitottá tenni a meccset. Öt minuta volt hátra a találkozóból, amikor Berezhynska gólja után vendég időkérés jött (81-71), de ekkor már gyorsan kellett volna támadni az újabb feltámadáshoz, és eredményesen, és e helyett kapkodó lett a DVTK játéka. Pauzával próbált ez ellen tenni a szakvezető, de ekkor már nem volt kérdés, hogy meccset a kevesebb hullámvölggyel játszó hazai csapat nyeri, és maradt ezzel száz százalékos.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Carolo Basket (francia) – Aluinvent-DVTK

88-78 (23-21, 21-21, 22-17)

Charleville-Méziéres, 2244 néző. V.: Santos (portugál), Bejat (norvég), Marziali (olasz).

Carolo Basket: BOUDERRA (12/6), Montgomery (7/3), LOYD (20/12), MINTE (19), Berezhynska (11/3). Csere: Filip (9), Chevaugeon (10), Paget (-). Vezetőedző: Romuald Yernaux.

Aluinvent-DVTK: Nagy D. (7/3), ENGELMAN (29/9), Burkholder (9/6), Pecková (6), Melnika (8). Csere: SZABÓ F. (8), Zele (9), Bach (2). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Romuald Yernaux: – Örülök a győzelemnek, bár sok dobást hibáztunk el, de amikor kellett, az elején, és fordulás után koncentráltak voltunk, és a megszerzett előnyt nem hagytuk elfogyni.

Stefan Svitek: – Nehéz dolgunk volt, magunknak tettük azzá, hogy az elején és a második félidőt is rosszul kezdtük. Jó meccset játszottunk egy erős ellenféllel szemben, és a saját hibáink miatt tudtunk annyira visszajönni, hogy megnyerhessük a meccset.

A csoport másik meccsén:

PEAC-Pécs – Rutronik Stars Keltern (német) 69-67 (11-19, 19-25, 20-10, 19-13).

A női EK F-csoport állása

1. Carolo Basket 4 4 – 302-258 8

2. Aluinvent-DVTK 4 2 2 290-293 6

3. Rutronik Stars Keltern 4 1 3 285-298 5

4. PEAC-Pécs 4 1 3 256-284 5

