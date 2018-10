Aluinvent-DVTK: Meglepetéssel készülnek

A női kosárlabda NB I 3. fordulójában szombaton 17.00-tól hazai környezetben lép pályára az Aluinvent-DVTK együttese. A piros-fehérek a miskolci városi sportcsarnokban az NKE-Csata gárdáját fogadják. A fővárosi együttesnek ez az első idénye a legjobbak között, azok után, hogy Magyarország legeredményesebb utánpótlásműhelyét működtető Tursics család úgy döntött, meglépik azt, hogy a saját nevelésű játékosokkal, fiatalokkal és olyanokkal, akik egykor innen indultak és más kluboknál lettek felnőtt élvonalbeli játékosok, szereztek tapasztalatot. Két légióssal kiegészülve belevágnak a felnőtt NB I-es csapat versenyeztetésébe. A sok sikert elért házaspár edző, Tursics Sándor és Tursics Krisztina gyermeke, a fiatal Tursics Krisztián viszi az élvonalbeli gárdát, amely ellen utolsó felkészülési meccsét két hete játszotta az Aluinvent-DVTK. Azon a fővárosi összecsapáson 66-56-ös diósgyőri siker született. És hogy mi várható most?

– Éppen ellenfelünk mérkőzését nézem, elemzem, mert bár van a stábban olyan, aki ezzel foglalkozik, de több szem többet lát. Nem mellékesen én is kíváncsi vagyok arra, hogy az edzőmeccs után milyen produkciót nyújtott a bajnoki találkozókon a Csata – mondta Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője. – Két hét alatt mi is változtunk, akkor még nagyon friss volt a csapatunk, Walker-Kimbrough és Sulciute nem sokkal előtte esett be, érkezett meg hozzánk. Azóta viszont jó néhány edzésen túl vannak már, csiszoltuk a játékukat, illetve utóbbi kosaras fizikai lemaradásán is javítottunk. Ezek miatt remélem, hogy nem hasonló meccset játszunk, mert akkor csak az utolsó percben tudtuk a magunk javára eldönteni a csatát.

Az ellenfélről

Az ellenfélről a következőket mondta a diósgyőriek szakvezetője:

– Nagyon fiatal átlagéletkorú csapatuk van, csak két olyan játékosuk van, akik 25 évnél idősebbek. Éppen ezért mindenféle nyomás nélkül, felszabadultan játszhatnak, főleg úgy, hogy idegenbeli találkozó vár rájuk, amelyen semmilyen veszítenivalójuk nincs. De úgy gondolom, amit kell, azt tudjuk.

Felkészültünk belőlük, látjuk hol vannak a sebezhető pontjaik.˝ Cziczás László

Nagyon nagy lendülettel szeretnénk kezdeni, és olyan nyomást adni, ami 40 percen keresztül tart, mert ezt valószínűleg nem bírják végig. Van 2-3 extra játékosuk, mint a magyar válogatott Nagy-Bujdosó, a fiatal, de nemzetközi szinten is ígéretesnek számító Lelik, és a magas amerikai center, Lang. Ők a kulcsemberek a Csata játékában, őket kell kikapcsolni, és mindemellett persze a saját játékunkra koncentrálni.

Nincs szomorúság

A DVTK a múlt héten két bajnokit játszott, előbb hazai környezetben, szerdán, 67-50-re győzte le riválisát, a Zalaegerszegi TE NKK gárdáját, majd szombat a bajnoki címvédő Sopron Basket vendégeként 82-65-re kapott ki. De ez utóbbi vereség nem adott okot elkeseredésre a Diósgyőr háza táján.

– Abszolút nem – jelentette ki Cziczás László. – A lányok nagy munkát végeztek, óriási melót tettek bele a meccsbe. Nem úgy nézett ki, hogy esélyünk sem volt a győzelemre, de egy Dupree-nyi különbség volt a csapatok között. A kétszeres világbajnok amerikai kosarast nem tudtuk tartani, ennyivel, vele jobb volt a bajnokcsapat. De most más bajnoki következik, itt mi leszünk az esélyesek, másképp fogunk játszani. Remélem mindenkinek lehetőséget fogunk tudni adni, illetve egyvalakinek, Frindtnek biztosan nem, mert sajnos ő keresztszalag-szakadást szenvedett. Emiatt hónapokig nem számíthatunk rá. Viszont a csapat többi tagja nagyon várja a meccset. Őszintén szólva nem számítottunk arra, hogy már az első találkozón ennyi néző lesz kint, és hogy ilyen fantasztikus lesz a hangulat. Ez a csapatot is nagyon feldobta, és érdemes lesz kijönniük a szurkolóknak, mert a lányok egy kis meglepetéssel készülnek.

Csapatépítés

Az Aluinvent-DVTK szerdán csapatépítő napot tartott, ennek során Diósgyőrben és Lillafüreden is jártak.

– Nagyon jól sikerült nap volt, előbb a diósgyőri várat néztük meg, kitűnő tárlatvezetést kaptunk, magyar és angol nyelven, így a légiósok is megismerhették a vár történelmét. Utána megnéztük a pisztrángost, egy érdekességet is elcsíptünk, mert éppen egy mesterséges megtermékenyítés idején értünk oda. Ugyanitt nagyon ízletes halat is ettünk, és összességében ez egy nagyon jó csapatépítő program volt.

