Aluinvent-DVTK: Meglepetés az elején és a végén

A női kosárlabda NB I 3. fordulójában szombaton délután az NKE-Csata gárdáját fogadta az Aluinvent-DVTK csapata a miskolci városi sportcsarnokban. A találkozó előtt a hazai fél egy kis meglepetéssel kedveskedett a drukkereknek, ugyanis akik a leghangosabban tapsoltak, azok felé piros-fehér pólókat dobtak ki a lelátóra a diósgyőri kosarasok.

A meccs első pontjait a hazaiak egyik fiatalja, Kányási szerezte, majd a találkozó napján a 30. születésnapját ünneplő Mokango is elkezdte a pontgyártást. Az első percekben úgy tűnt, hogy a Csata tartani tudja a lépést a fehér mezesekkel, de aztán a pontosan célzó és jól védekező diósgyőriek kezdték leszakítani ellenfelüket. És amikor a 8. percben, 16-8-as állásnál Sulciute beverte a meccs első tripláját, vendégidőkérés következett. De ez sem használt. 21-12-nél Skoriccsal szemben szabálytalankodtak triplakísérlet közben, így egymás után három büntetőt értékesített a hazaiak szerb kosarasa, a játékrész végén pedig Walker-Kimbrough vágott be egy duplát (28-15).

Sok kulcsjátékosunk – akik azért vannak itt, hogy eldöntsenek meccseket – csődöt mondott.” Cziczás László

A második negyed elején is jól védekeztek a hazaiak, a palánk alá csak nagy nehézségek árán jutottak be a vendégek. A gyűrűt nem igazán tudták támadni, a külső dobásaik pedig nem sültek (32-17). Mivel úgy tűnt, hogy nagy fordulatra nem lehet számítani ezen a meccsen, mindkét edző bátran cserélt. A változtatásokat a DVTK sínylette meg, és amikor a fórjuk fogyni kezdett, a 15. percben Cziczás edző időt kért (34-23). Két perc múlva pedig kollégája tette ugyanezt, miután Kányási egy közeli kísérletet értékesített (40-25). A negyed végén még magabiztosnak látszó hazai előnyt mutatott az eredményjelző (44-33).

Fordulás után

A térfélcserét követően hamar 10 ponton belülre jött a Csata, mivel Lelik két triplát is berámolt (46-39). Levegőben lógott a hazai időkérés, de nem esett le, mert perceken át megmaradt a 7-9 pontos hazai fór. 53-46-nál Horváth B. csapata negyedik trojkáját vágta be a harmadik negyedben, és ezzel tulajdonképpen nyitott lett az első negyed után lefutottnak tűnt meccs. Cziczás edző a 29. minutában mutatta be a T betűt a zsűriasztalnak, azok után, hogy Angyal is a tripla vonal mögül volt eredményes (54-53). A pauza után Sulciute talált be, így hárompontos hazai fórral kezdték a negyedik etapot a csapatok (56-53).

Ez az előny azonban nem tartott sokáig, alig pár másodperccel a zárónegyed kezdése után Lelik a negyedik hármasát is bevágta, majd Nagy-Bujdosó is ugyanilyen értékű dobást jegyzett, és ezzel a meccs folyamán először a vendégcsapat vezetett (56-59). DVTK-időkérés következett, majd célt tévesztett hazai dobások. Bő két percen át nem változott az eredmény, és a Csata edzőjének sem tetszett, amit látott, időt kért. Kapkodó volt ekkoriban mindkét együttes játéka, majd 78 másodperccel a vége előtt Kányási egy pontra húzta fel csapatát, de a túloldalon hamar jött a válasz. Lang centergólja után hazai időkérés következett az utolsó percben (62-65), aztán meg a klasszis teljesítménnyel előrukkoló 19 éves Lelik palánk alóli gólja (62-67). 17 másodperc volt hátra, amikor Medgyessyvel tripladobás közben szabálytalankodtak a vendégek, a háromból két dobás ment be. Az ezt követő Csata-időkérés után labdát szerzett a DVTK, de sem Kányásinak, sem Zelének nem sikerült a hárompontos kísérlete, így a meccs végére is jutott meglepetés: a fővárosi együttes nyert.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv: Aluinvent-DVTK – NKE-Csata 64-67 (28-15, 16-18, 12-20, 8-14)

Miskolc, 800 néző. V.: Jakab L., Sallai, Bagi.

Aluinvent-DVTK: Medgyessy (7/3), Kányási (6), Walker-Kimbrough (13), Skoric (11), MOKANGO (10). Csere: Sulciute (9/3), Kiss A. (2), Katona (6), Zele (-), Szabó F. (-). Vezetőedző: Cziczás László.

NKE-Csata: Horváth B. (7/3), Austria (2), LELIK (20/12), NAGY-BUJDOSÓ (14/6), LANG (12). Csere: Adamecz (4), Pálinkás (-), ANGYAL (8/6), Radócz (-), Mányoky (-). Vezetőedző: Tursics Krisztián.

Cziczás László: – Először is gratulálni szeretnék a Csatának, megérdemelten nyertek. Az első félidőben eldönthettük volna a meccset, de sajnos sok hibát követtünk el a vezetésünk közben. Hét közben is szó volt arról, hogy tisztelni kell az ellenfelet, és olyan hőfokon kellett volna játszani, ahogy az első 10-15 percben tettük. A meccs előtt is mondtam, hogy ennek egy kötelező győzelemnek kellett volna lennie, de az ilyen meccsek a legnehezebbek. Ahelyett, hogy eldöntöttük volna a mérkőzést, sok buta hibával játszottunk. Az ellenfél három kulcsjátékosát visszaengedtük a játékba, a második játékrészben nem tudtuk őket kizárni. Sok kulcsjátékosunk – akik azért vannak itt, hogy eldöntsenek meccseket – csődöt mondott. A jövő héten megpróbáljuk jóvá tenni ezt a vereséget, a PEAC otthonában, illetve előtte itthon a PINKK ellen.

Tursics Krisztián: – Úgy kezdtük a mérkőzés első félidejét, hogy a szünetben azt kérdeztem a csapattól: mit keresünk itt? Annyira gyenge volt a védekezésünk, hogy minden támadásból gólt dobott a DVTK. A szünetben megbeszéltük, hogy fel kell keményíteni a védekezést, a harmadik negyedre feljavult a játékunk, és volt egy olyan pillanat, amikor sikerült egalizálni, és rádobni egy triplát, amivel megfordult a meccs. A végén mindkét fél sok hibával játszott, a hajrában a szerencse is mellénk állt, így tudtunk egy nagyon erős csapat ellen nyerni.

