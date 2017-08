Aluinvent-DVTK: Máshogy segít az eddigi munkatárs

Megkezdte a felkészülést a 2017/18-as évadra az Aluinvent-DVTK női kosárlabdacsapata. A starton megjelent hét játékos között volt Csipkó Barbara, aki a 2011-ben újjászületett, az élvonalba visszatérő diósgyőri csapat tagja volt. Az irányító két évet lehúzott a piros-fehéreknél az újkorban, és 2013 nyarán úgy ment el, hogy maradt, ugyanis a klub technikai munkatársa lett, és az elmúlt négy évben folyamatosan itt szolgálta a Diósgyőrt. Ám most visszatért, négy év kihagyás után, 34 esztendősen. Hogy miért?

Nem kiérlelt döntés

– Megkérdezték, hogy tudnék-e segíteni a klubnak játékosként, és őszintén szólva gondolkodási időt sem kértem, azonnal igent mondtam – válaszolta megkeresésünkre Csipkó Barbara. – Úgy voltam vele, ha mások úgy látják, hogy esetleg hasznára tudok lenni a csapatnak, miért ne próbálnám meg? Négy éve, amikor elszakadtam a pályától, az öltöző világától, az nem egy kiérlelt döntés eredménye volt, az élet hozta így, és most jó érzés újra ebben a világban lenni, és azon dolgozni, hogy alakuljon valami.

Hogy Csipkó Barbara meddig segít be, arra nem tudott konkrét választ adni, azt felelte, hogy ez menet közben kiderül, attól függően, hogy meddig van szükség rá az edzéseken, a pályán. És hogy mennyire volt nehéz visszatérni, újra edzésbe állni, négy­­­­­esztendőnyi kihagyás után?

– Amikor a pályára való visszatérésemmel kapcsolatos megbeszélés megtörtént, és ez hetekkel ezelőtt volt, elkezdtem a kondicionális állapotomon javítani – mondta a sportember. – Ambrus Erzsébettől, az U23-as csapat edzőjétől kaptam egy felkészülési tervet, ezt szem előtt tartva készültem, és amikor augusztus 1-jén az NB I/B-s csapat megkezdte az évadot, ott voltam velük a tréningeken. A múlt hét elejétől pedig a felnőttcsapattal készülök, és a gárda erőnléti edzőjétől, Marian Prezbruchýtól kapott program szerint végzem a munkát.

Igyekszik megfelelni

Arra a kérdésre, hogy miként bírja az edzéseket, így felelt Csipkó Barbara:

– Azt hittem, hogy sokkal rosszabb lesz ennyi kihagyás után. Izomlázam volt eleinte, de ez másokkal, nálam kevesebbet kihagyókkal is előfordul, és ezenkívül nem éreztem különösebb problémát. Szerintem az atlétikai résszel nem lesz gond, hamarosan a taktikai rész is napirendre kerül, és elválik majd, hogy ilyen oldalról mennyire tudom segíteni a csapat munkáját. De igyekszem megfelelni, ahogy az elmúlt években a csapat mögött tettem meg mindent, most belül dolgozok ugyanezen.

