Aluinvent-DVTK: Majdnem száz – százalék és pont

Az Aluinvent-DVTK női kosárlabdacsapata szerdán este Franciaországban játszott Európa Kupa mérkőzést, és a G-csoport 2. fordulójában, a Nantes Rezé vendégeként nyerni tudott. Ezzel a piros-fehérek nagy lépést tettek a négycsapatos csoportban a továbbjutást jelentő első két hely egyikének megszerzése felé. A szerdai meccs statisztikai mutatói szerint a mezőny legjobbja, a diósgyőriek irányítója, Medgyessy Dóra volt, akit a meccs után edzője is agyondicsért.

Meglepődött

– Ezen nagyon meglepődtem, mert nem szokása az ilyen – mondta Medgyessy Dóra a mérkőzés másnapján. – Örültem ennek is, és meglepődtem az egyéni statisztikák láttán is. Ez menet közben fel sem tűnt, mert a mérkőzések közben nem szoktam erre figyelni, ilyenkor az a fontos, hogy az elejétől a végéig a lehető legtöbbet tegyem hozzá a csapat teljesítményéhez. Igazából soha nem számít az egyéni mutató, mert ahhoz, hogy valakinek jó statisztikája legyen, társak kellenek, csapatmunka. Egy ember ehhez kevés.

Jó kezdések

A sok dobott pontról, arról, hogy ez esetleg mindkét oldalon a védőmunka kritikája is egyben, ezeket mondta a diósgyőri irányító:

– Az biztos, hogy nagyon jó százalékkal dobtunk, sok gyors indításunk volt. Idegenben egy tétmeccsen 97 pontot dobni, nem hétköznapi dolog. Mi támadószellemű csapat vagyunk, ez is kellett ahhoz, hogy ennyi pont szülessen.

Azt is felvetettük, hogy meglehetősen jól kezdték a meccset, hiszen 0-8-cal nyitottak, a térfélcsere után pedig 0-10-es etappal.

– Számunkra mindig kulcsfontosságú, hogy miként kezdjük a meccset. Az elmúlt időszakban sikerült kellő motiváltsággal megalapozni a mérkőzéseket, és ez azért jó, mert a meccs közben előforduló kisebb-nagyobb hullámvölgyeknek van fedezete – jelentette ki a Nantes-ban 14 pontot szerzett játékos, aki arra a kérdésre, hogy mivel sikerült ellenfelük fölé kerekedni ezen a napon, így felelt: – A csapatjátékunkkal nyertünk. Akárki érkezett a padról az hozzá tudott tenni a játékhoz. A kezdő csapat tagjai is extrák voltak, mindenki 10 pont fölé ért, abszolút a csapat sikere ez a győzelem.

Nincs könnyű csapat

Arra a kérdésre, hogy meglátása szerint a nagy győzelmek közé tartozik-e ez a siker; Medgyessy Dóra így felelt:

– Azt gondolom, hogy idegenben, az Európa Kupában nyerni, a francia bajnokság egyik csapata ellen, az szép eredmény. Ezen a szinten nincs könnyű csapat, és a győzelem azért is nagyon fontos volt, mert ezzel a csoportkörből való továbbjutás felé nagy lépést tettünk.

Túl sok ideje nincs a DVTK-nak a következő meccsig, ugyanis a ma hajnali hazaérkezésük után holnap már Győrbe utaznak, ahol vasárnap bajnokit játszanak.

– Azért nem csak péntektől foglalkozunk ezzel a meccsel, már hétfőtől erre is készülünk. Az Európa Kupa mellett a bajnokság is nagyon fontos, szeretnénk a Győr ellen is jól játszani – mondta az irányító.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv

Nantes Rezé (francia) – Aluinvent-DVTK 87-97 (16-23, 27-22, 23-31, 21-21)

Nantes, 400 néző. V.: Teixeira (portugál), Dominique (gibraltári), Gajdosz (lengyel).

Nantes Rezé: SUAREZ (28/6), Wallace (20/9), Michaud (9/3), MEDENAUD (12/3), Day (9). Csere: Stejskalová (6), Djaldi-Tabdi (-), Fofana (3), Garnier (-). Vezetőedző: Emmanuel Coeuret.

Aluinvent-DVTK: MEDGYESSY (14/6), WALKER-KIMBROUGH (25/9), SKORIC (15/3), SULCIUTE (16/9), MOKANGO (16). Csere: Kányási (2), Zele (6), Katona (-), Szabó F. (3), Kiss A. (-). Vezetőedző: Cziczás László.

Kipontozódott: Zele a 32. percben.

Emmanuel Coeuret: – A rossz kezdés miatti hátrányt, csak nagyon sokára, a második negyed végére sikerült ledolgozni, de ellenfelünk utána is pontosabban célzott. A térfélcsere után is beragadtunk, és hiába futottunk az eredmény után, a vendégnél ezen a napon több jobb egyéni teljesítmény volt.

Cziczás László: – Fantasztikusan teljesített az összes játékosom. Azt hiszem, elmondhatom, hogy egy francia csapat ellen idegenben, közel 100 pontot dobni, az több mint fantasztikus. Nem szeretek név szerint említeni játékosokat, de meg kell említenem Medgyessy Dóra mai játékát. Egyszerűen eksztázisban játszott, és nem csak dobott 14 pontot, hanem kiosztott a társainak 17 gólpasszt is, ami még a férfi mezőnyben is brutálisan kiemelkedő. Ránk nem jellemző módon elveszítettük a lepattanózást, ezen igyekszünk javítani, de ma mindenki extrát teljesített és csak szuperlatívuszokban tudok beszélni az összes játékosomról. Köszönöm nekik!

A csoport másik mérkőzésén

KP Brno (cseh) – Reyer Venezia (olasz)

66-64 (17-10, 19-19, 14-18, 16-17).

A G-csoport állása

1. Aluinvent-DVTK 2 2 – 174-146 4

2. KP Brno 2 1 1 125-141 3

3. Reyer Venezia 2 1 1 152-126 3

4. Nantes Reze 2 – 2 147-185 2

