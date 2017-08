Aluinvent-DVTK: López a Kanárit választotta

A spanyol edző, Miguel de Jesus López Alonso 2014. januárjáról a múlt évad végéig irányította az Aluinvent-DVTK szakmai munkáját, és ezen időszak alatt Magyar Kupa-aranyérmet és két bajnoki ezüstérmet is szereztek a piros-fehérek a nemzetközi porondon, az Európa Kupában pedig klubcsúcsot állítottak be azzal, hogy bejutottak a nyolc közé. Az előző évadot követően, május elején még úgy volt, hogy más beosztásban, de marad a diósgyőri kosarasoknál a szakember, hiszen a klub első embere, Szabó Tamás ügyvezető azt jelentette be, hogy sport- és utánpótlás igazgatóként szolgálja tovább az Aluinvent-DVTK-t Miguel de Jesús López Alonso. A témával kapcsolatosan a klub honlapján a spanyol szakember nyilatkozata is megjelent, illetve ugyanitt a mostani keret első igazolásainak bejelentéseit is az ő neve alatt jegyezték.

Aztán a szakember hazautazott nyári szünetre, és sem július, sem augusztus elején nem tért vissza a DVTK-hoz, néhány napja pedig vele kapcsolatban arról jelent meg sajtóhír, hogy visszatér szülőhelyére, és a spanyol második vonalban szereplő Spar Gran Canaria csapatának edzője, klubvezetője lesz.

– Az előző évad végén szóban abban állapodtunk meg a csapat korábbi szakvezetőjével, hogy marad nálunk, ami után hazautazott nyári szünetre, és a jelek szerint úgy döntött, hogy mégis inkább otthon vállal munkát – válaszolta megkeresésünkre Szabó Tamás, a diósgyőri klub ügyvezető igazgatója Miguel de Jesús López Alonsóval kapcsolatos érdeklődésünkre.

A csapatról

Ami pedig az Aluinvent-DVTK csapatát illeti: Stefan Svitek vezetőedző irányításával hétfőn immár a negyedik hetet kezdték meg a közös felkészülésben a játékosok. A piros-fehérekhez folyamatosan érkeznek meg külföldi játékosok, hiszen a lett válogatott center, Zenta Melnika, és a cseh Tereza Pecková már a múlt héten is új csapattársaival (Aldazabal Laura, Bach Boglárka, Kiss Angelika, Nagy Dóra, Vörösházi Jázmin, Zele Dorina, Schmidt Gréta, Csipkó Barbara) edzett, míg az amerikai Kirby Burkholder hétfő késő este érkezett meg Miskolcra. A másik amerikai kosarasnak, Monica Engelmannak elvileg tegnap kellett volna megjönnie, de mivel éppen Houstonban szállt volna repülőgépre, ahol egy hurrikán miatt árvizek okoznak gondot a városban és a szélsőséges időjárás miatt a légi személyszállítók indulásait is törölték, három napot késik az érkezése. Rajta kívül még egy játékos megérkezését várják: Szabó Fanni hétfőn még meccset játszott Tajvanon az Universiadén és mivel onnan csak pénteken utaznak vissza Magyarországra, így ő a jövő héten csatlakozik a DVTK-hoz.

Pénteken és szombaton edzőmeccs

Vagyis utóbbi játékos biztosan nem lesz jelen a piros-fehérek első felkészülési meccsén, ezen a héten pénteken 17.30-tól, hazai környezetben, a miskolci városi sportcsarnokban a szlovák Ruzomberok elleni találkozón. A Diósgyőr egyébként ezen a héten még egy edzőmérkőzést játszik, szombaton 12.00-tól szintén a rózsahegyiek ellen lépnek pályára a miskolci városi sportcsarnokban. Az Aluinvent-DVTK ezt követően az első bajnokiját négy héttel később, vagyis szeptember 29-én a Vasas ellen a fővárosban játssza. Ennek a pontos kezdési időpontja még nem ismert, mert az Európa Kupával ellentétben a hazai NB I-es meccsek programja még nem alakult ki véglegesen.

Kosárlabda női Európa Kupa: DVTK program

1. forduló

Október 11. (szerda), 18.30: Aluinvent-DVTK – Carolo Basket (francia)

Október 12. (csütörtök), 19.00: Rutronik Stars Keltern (német) – PEAC Pécs

2. forduló

Október 18. (szerda), 18.30: Aluinvent-DVTK – PEAC Pécs

Október 18. (szerda), 20.00: Carolo Basket – Rutronik Stars Keltern

3. forduló

Október 25. (szerda), 18.00: PEAC Pécs – Carolo Basket

Október 25. (szerda), 18.30: Aluinvent-DVTK – Rutronik Stars Keltern

4. forduló

November 1. (szerda), 18.00: PEAC Pécs – Rutronik Stars Keltern

November 1. (szerda), 20.00: Carolo Basket – Aluinvent-DVTK

5. forduló

November 22. (szerda), 18.00: PEAC Pécs – Aluinvent-DVTK

November 23. (csütörtök), 1 9.00: Rutronik Stars Keltern – Carolo Basket

6. forduló

November 29. (szerda), 20.00: Carolo Basket – PEAC Pécs

November 30. (csütörtök), 19.00: Rutronik Stars Keltern – Aluinvent-DVTK

