Aluinvent-DVTK: Lesz-e madárfogás?

A női kosárlabda Európa Kupa G-csoportjában, a 4. forduló keretében, szerdán 18:00-tól a cseh KP Brno csapatának vendégeként lép pályára az Aluinvent-DVTK gárdája. A piros-fehérek legutóbb november 10-én játszottak meccset, akkor bajnokin győzték le idegenben az ELTE-BEAC Újbuda együttesét, 121–81-re. Most azonban egy másik terepen, a nemzetközi porondon vár egy fontos összecsapás a diósgyőriekre, a Brno vendégeként szeretnének nyerni, hogy egy lépéssel közelebb kerüljenek a továbbjutást jelentő hely megszerzéséhez. A két csapatnak a fordított párosításban lejátszott mérkőzését, a miskolci városi sportcsarnokban 77–59-re a DVTK nyerte, úgyhogy a győzelembe vetett hitnek van alapja.

– Egypontos győzelem elég lenne, madarat lehetne velünk fogatni, ha nyernénk, mert ezzel nagy lépést tennénk a továbbjutás felé – mondta Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője. – Ez nem lesz egyszerű, mert a Brno hazai pályán legyőzte a csoport favoritját, az olasz Velencét, és ez is jelzi, hogy saját pályájukon veszélyesek. Remélem, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt, annak ellenére, hogy harcos csapatuk van, vannak jó külső dobóik és erős centereik.

Ismerjük az erősségeiket, ezeket megpróbáljuk hatástalanítani, és behúzni a meccset.” Cziczás László

Ebben segíthetnek minket a szurkolóink, akik közül tudomásom szerint néhány tucatnyian útra kelnek, hogy buzdításukkal energiát adjanak a lányoknak.

A köztes időben

A legutóbbi tétmérkőzés, a Brno elleni összecsapás közötti időszakban meglehetősen gyakran változott a DVTK edzésén résztvevők száma, például Cziczás László is csak vasárnap este, vagyis két hét után tért vissza a csapathoz, hiszen a magyar válogatott mellett edzői feladatokat látott el, majd ezt követően szűk három nap pihenő jutott neki is. És, hogy mennyire okozott gondot, hogy rajta kívül a játékosok közül többen is válogatott kötelezettségeiknek tettek eleget?

– A meccs majd visszaadja, hogy mennyit, mit jelentett ez – válaszolta a diósgyőri szakvezető. – De én optimista vagyok, ugyanis a szakmai stábnak azon tagjai, akik végig a csapat mellett voltak, Zsiga Zoltán edző, Fodor Csilla erőnléti edző, és Völgyi Péter sport­igazgató, maximális munkát végzett azokkal, akik jelen voltak az edzéseken, akiknek nem kellett a magyar, vagy a szerb válogatottal lenniük. Zsiga Zoltánnal folyamatos kapcsolatban voltunk ebben az időszakban, de Völgyi Péterrel is rendszeresen egyeztettünk, úgyhogy minden információ eljutott hozzám, és tudom, hogy komoly intenzitású munkát végeztek a lányok. Persze ettől még bármilyen eredmény előfordulhat ma, de ez így lenne akkor is, ha teljes létszámban lettünk volna végig, az elmúlt két hétben.

Tizenegy játékossal

A diósgyőri csapat kedden reggel busszal kelt útra, hogy megtegye a Miskolc és Brno közötti mintegy 500 kilométeres távot, 11 játékos (Skoric, Walker-Kimbrough, Sulciute, Mokango, Zele, Kányási, Kiss A., Medgyessy, Katona, Szabó F., Eperjesi) szállt fel a gépjárműre. A DVTK mostani meccsel nagy év végi hajrába kezd, 22 nap alatt hét tétmérkőzés vár a piros-fehérekre, négy bajnoki és három Európa Kupa találkozó.

– Nagyon durva sorozat kezdődik. A novembert annak tartottuk, de ez még inkább az – mondta Cziczás László. – A bajnokság nagyon fontos számunkra, hiszen a prioritás az, hogy itt olyan eredményt érjünk el, amivel visszakerülhetünk Magyarország négy legjobb együttese közé. Viszont az Európa Kupában decemberben dől el, hogy továbbjutunk-e a csoportból, vagy nem sikerül a 24 közé kerülni. Ha az eredményességi mutatónk alapján nem leszünk a 8 legjobb gárda között, akkor január 3-án újabb EK-meccset kellene játszanunk, azért is szeretnénk mindenképpen nyerni Brnoban, hogy legyen esélyünk arra, hogy ezt elkerüljük.

ÉM-BCS

A női EK, G-csoport állása

1. Reyer Venezia (olasz) 3 2 1 244–201 5

2. Aluinvent-DVTK 3 2 1 249–238 5

3. Nantes Rezé (francia) 3 1 2 231–243 4

4. KP Brno (cseh) 3 1 2 183–225 4

Az Eb-re kijutás után visszarázódás a DVTK-ba Miskolc - Egyetlen DVTK játékosként Katona Szidónia is együtt örülhetett a válogatott tagjaival. A múlt héten szerdán befejeződtek a női kosárlabda Európa-bajnoki selejtezők, kiderült, hogy kik lehetnek részesei a 37. kontinensbajnokságnak, amelyet 2019. június 27-e és július 7-e között Lettorszá... Tovább a cikkhez

Aluinvent DVTK: kiscsoportos foglalkozások Miskolc - Zsiga Zoltán vezeti az edzéseket Cziczás László távozását követően. A múlt szombati bajnoki után erősen lecsökkent létszámban kezdte meg a munkát a hét elején az Aluinvent-DVTK NB I-es női kosárlabdacsapata. Helyrehoztak A piros-fehérek az eddigi lejátszott tétmérkőzéseiken jól szerep... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA