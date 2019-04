Aluinvent-DVTK: Lépéselőnyben a címvédő

2015 után készülődhetett ismét fináléra a diósgyőri élvonalbeli női kosárlabda-együttes, ezúttal Cziczás László irányításával.

Skoric tartotta a lépést

A meccs első két percében nem találta még a ritmust sem a támadásban, sem a védekezésben a vendéggárda (6–0), sok volt az eladott labda is. Mokango büntetői voltak az első diósgyőri egységek, 10–2-nél időt kellett kérni a miskolci szakvezetőnek, aki sok mindennel nem lehetett elégedett. Szép szerelés és indulás után Walker-Kimbrough tette kosárba a labdát, aztán egy hármast is „beküldött” (12–7). A hórihorgas Határ mozdította el tizenkettőről a csapatát, Walker-Kimbrough helyett Szabó F. jött a pályára a Diósgyőrnél. Skoric használt ki egy ziccert, félpályás futást követően, 16–11-nél a hazai tréner időzött, aki emelt hangon magyarázott. Zele is becserélődött, Mokango pedig jól fordult be a gyűrű alatt.

A második negyed elején Medgyessyt Szűcs R. váltotta 1-es poszton, előbbi ugyanis már 3 faulthoz ért. A 12. percben 25–15-nél tartottak a csapatok, Turner pihent, Casas lett az ideiglenes irányító a Sopronnál, amely irányította a mérkőzést. Közben nem lankadtak a DVTK-szurkolók, akik játékosaik kispadja mögül próbáltak pluszerőt adni. Kissé leállt a pontgyártás, mely pontról a házigazda lépett el. Sok hibával kosárlabdázott az Aluinvent, de Dubeiék sem voltak mindig pontosak. 31–17-nél visszaállt Medgyessy, Skoric szép triplát hintett, és maradt is jó formában (13 pont eddig). Az önmagához képest gyengébben kosarazó dunántúli alakulat magabiztosan vezetett, a DVTK-nál azonban csak hárman, három légiós iratkozott fel a pontszerzők közé.

Feljöttek, elléptek

A nagyszünet után egy Határ-esetet kellett megnézniük a bíráknak, nem kapott támadó hibát a center. Nem „sült” Medgyessy kinti kísérlete, aztán eladott labdáinak számát növelte a Diósgyőr. Tíz pontos előny/hátrány környékén mozogtak a felek, nem nyílt nagyobbra az olló (39–28), Mokango gyűrű alá való belépése nem volt csúnya. Kányási is beállt a Diósgyőrnél, a sokkal hatékonyabbá váló Mokango 2+1-et jegyzett (42–33). Medgyessy a negyedik hibával ült ki pihenni, Kiss A. határozottan védekezett Zahuin. Casas hármasával elhúzott a hazai csapat (49–33), de pár lépést tett a DVTK a vissza­zárkózás érdekében.

A negyedik negyedre úgy mehettek fel a csapatok, hogy ha nagyon nagyot nem hibázik a házigazda, akkor hozza ezt a mérkőzést. Továbbra is csak a három légiós volt eredményes a DVTK-nál, vagyis másnak is be kellett volna csatlakoznia ebbe a feladatba. Ezt megtette Szabó F., triplával. Skoric is „hármasozott”, és máris 56–45 lett. A magassági fölényben lévő Sopron szedte a lepattanókat, közben 62–47-re vezetett. Az utolsó öt percre fordultak a csapatok, és nem fenyegette semmi a hazaiak sikerét, ám a piros-fehérek küzdöttek becsülettel. Ez azonban nem volt elég, egy alapjáraton kosarazó Sopron nem nyerte ugyan „agyon” magát, de végül is biztosan hozta az összecsapást.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

Sopron Basket–Aluinvent-DVTK 74–60 (18–13, 17–11, 18–15, 21–21)

Sopron, 1000 néző. V.: Kapitány, Praksch, Nagy V.

Sopron: Turner (16/3), Dupree (15), Casas (18/6), Határ (7), Crvendakic (-). Csere: Vezetőedző: Zahui (13), Dubei (5/3). Roberto Iniguez.

DVTK: Medgyessy (-), Walker-Kimbrough (10/3), Skoric (22/6), Mokango (18), Putnina (4). Csere: Szabó F. (6/3), Zele (-), Szűcs R. (-), Kiss A. (-), Kányási (-). Vezetőedző: Cziczás László.

Kipontozódott: Határ a 37. percben.

Roberto Iniguez: – Nagyon rossz mérkőzés volt, a saját csapatommal és a körülményekkel sem vagyok elégedett. Remélem, hogy rendezzük a sorokat, és jobbak leszünk a második meccsen.

Cziczás László: – Kicsit izgatottak voltunk az elején, bízom abban, hogy saját pályán megnehezítjük a Sopron dolgát. Sopronban világsztárok vannak, megtiszteltetés, hogy itt lehetünk a döntőben. Európa egyik legjobb védőcsapatával játszottunk, minden egyes helyzetért meg kellett izzadnunk.

Az egyik fél három sikeréig tartó párharc állása: 1–0, a Sopron Basket javára.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA