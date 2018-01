Aluinvent-DVTK: Küzdeni, harcolni kell a bajnoki címvédő vendégeként

A női kosárlabda NB I 13. fordulójában szombaton 18.00-tól a bajnoki címvédő Sopron Basket vendége lesz az Aluinvent-DVTK gárdája. A hazai együttes bár kettőt botlott a bajnokságban (Győrben 1, Szekszárdon 13 egységgel kapott ki), de nemzetközi szinten, a legrangosabb európai kupasorozatban, az Euroligában jól áll, csoportjában a második helyen tanyázik és jelenlegi mutatója (7 győzelem, 4 vereség) alapján 3 fordulóval a csoportküzdelmek vége előtt kijelenthető, hogy továbbjutott. A kérdés csak az, hogy esetleg az 5–6. helyen zárva, az Európa Kupában folytatja vagy az Euroligában lesz negyeddöntős.

Hétközi nehézség

A Diósgyőr ezzel szemben, a Vasas elleni hétközi hazai meccsen csak nagy nehézségek árán tudta megszerezni a győzelmet. Hogy miért?

– Nem igazán tudom, picit értetlenül állok ezelőtt, mert a lányok teljesen máshogy pörögtek edzéseken, mást mutattak a meccs előtt – mondta Stefan Svitek, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője, aki arra a felvetésünkre, hogy a Vasasnak az első két negyedben mutatott, egész pályás letámadása mintha nem nagyon ízlett volna az ezúttal is klasszikus irányító nélkül játszott piros-fehéreknek, így felelt: – Tudtuk, hogy ezt fogják játszani, nagy meglepetés nem ért minket, a baj az volt, hogy felelősségvállalás nélkül kosárlabdáztunk, az ellenfél önbizalom terén folyamatosan erősödött, és mi pszichésen szétesőben voltunk, nem mertünk olyan dolgokat csinálni, amiről tudtuk, hogy segíthetett volna.

Azt is megjegyeztük, hogy a fordulás utáni zónavédekezés viszont megmentette a csapatot.

– Ez működött, sikerült ritmust váltani, és amikor emberfogásra tértünk át, már akkor is jobban ment a játék. Védekezésben koncentráltabbak voltunk, összeszedtük a lepattanókat, de támadásban a dobószázalékunk nem volt az igazi, ezért nem tudtunk igazából ellépni a térfélcserét követően, ezért nem lett magabiztos, nagy különbségű a győzelmünk – válaszolta a diósgyőri szakvezető, aki arra a közbevetésre, hogy mivel a mai meccsen a már múlt héten szerződtetett amerikai Ashleigh Fontenette is játszhat, legalább lesz klasszikus irányítójuk, így felelt: – Csodát azért nem várhatunk tőle, főleg nem egy hét ittlét után. Egy erős csapat ellen kell meccselnünk, és biztosan hozzátesz majd valamennyit a játékszervezéshez, remélhetőleg a védekezéshez is.

Mivel lenne elégedett?

Az Aluinvent-DVTK játékosai közül az irányító, Nagy D. sérülése miatt nem játszhat, a többiek viszont egészségesek. És hogy mivel lenne elégedett Stefan Svitek a meccsel kapcsolatban?

– Ha felfelé ívelő formát mutatnának a játékosok – felelte a szakvezető. – Nem egy, hanem két szinttel feljebb kellene emelnie mindenkinek a saját teljesítményét. Ezek a játékosok korábban már megmutatták, hogy tudnak tartással játszani, például amikor a Szekszárd vagy a Bydgoszcz vendégei voltunk, de hogy ne csak vesztes meccseket hozzak fel, a Keltern elleni Európa Kupa-találkozó is jó példa. Küzdeni, harcolni kell, ebből születhetnek a pozitívumok.

ÉM-BCS

A női kosárlabda NB I állása:

1. KSC Szekszárd 11 11 – 848-624 22

2. Sopron Basket 11 9 2 975-629 20

3. CMB Cargo Uni Győr 11 9 2 885-760 20

4. Ceglédi EKK 11 6 5 820-743 17

5. Aluinvent-DVTK 11 6 5 792-718 17

6. Zalaegerszegi TE NKK 10 6 4 670-701 16

7. PEAC-Pécs 11 5 6 746-797 16

8. PINKK-Pécsi 424 11 5 6 720-800 16

9. Vasas Akadémia 11 2 9 734-917 13

10. MTK-Budapest 11 1 10 619-866 12

11. BEAC Újbuda 11 – 11 655-909 11

