Aluinvent-DVTK: Közelinek tűnik, de nagyon távol van

A női kosárlabda NB I. rájátszásában, az elődöntő két nyert mérkőzésig tartó párharcában az Aluinvent-DVTK–CMB Cargo UNI Győr csatában az első felvonást a Diósgyőr nyerte szerdán 12 ponttal. Ezzel a piros-fehérek kerültek előnybe a szombaton 17.00-kor Győrben megrendezésre kerülő második meccs előtt.

Támogatás a lelátóról

Ennek kapcsán vetettük fel Cziczás Lászlónak, a diósgyőriek szakvezetőjének, hogy ilyen közel még nem volt ahhoz a csapata, hogy a döntőbe jusson.

– Egy lépésre vagyunk ettől, ami közelinek tűnik, de istenigazából nagyon távol van – jelentette ki a DVTK vezetőedzője. – Kétségtelen, hogy most mi állunk közelebb a döntőhöz, de Győrben csak százszázalékos koncentrációval és több jó egyéni teljesítménnyel lehet nyerni.

Arra a felvetésünkre, hogy a szerdainál többre vagy pedig ez csak egy általános megfogalmazás volt a részéről a jó egyéni teljesítményekkel kapcsolatban, a szakvezető így felelt:

– Szerdán inkább a csapatteljesítmény volt az, ami számomra megfelelt. Idegenben, a Győr ellen kell 1-2 egyéni jó produkció ahhoz, hogy két meccs alatt eldőljön a párharc. De ez egy olyan feladat, amit nagyon nehéz megoldani. Viszont nem lehetetlen. Hazai pályán tulajdonképpen eggyel többen voltunk a pályán, a lelátóról elmondhatatlanul nagy támogatást kaptunk, ez volt az oka annak, hogy a holtpontokon sikerült átlendülni.

A többes számról

Kíváncsiak voltunk arra, hogy miért használt többes számot a DVTK trénere, mert a legtöbb embernek valószínűleg csak a második játékrész első háromnegyede maradt meg, mint mélység.

– Igen, a második negyedben egy ideig nem ment a játék, és a meccs végén is kiengedett a koncentráció – felelte Cziczás László, aki arra a megjegyzésre, hogy az utóbbi szakasznak már nem volt jelentősége, mert a mérkőzés kimenetele már eldőlt, így folytatta: – Ha fel akarunk nőni ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, hogy döntőbe jussunk, és ezáltal esetleg Euroliga-indulásra szerezzünk jogot, akkor jóval egyenletesebb teljesítményt kell nyújtsunk. Száz százalékon kell pörögnünk. Szerdán védekezésben nagyon sok jó dolgot láttam, de voltak hibák, amiket a meccs előtti utolsó edzésen is igyekeztünk javítani.

Ez utóbbi Győrszentivánon történt, ugyanis, ahogy az alapszakaszban a Győr ellen idegenben lejátszott meccsen, így most is a mérkőzés előtti napon kelt útra a piros-fehér gárda, és akkor is ugyanitt tréningeztek, mint tavaly novemberben.

– Úgy gondolom, hogy ha jól felkészülten, maximális alázattal lépünk pályára, és csak a feladatra koncentrálunk, akkor nyerhetünk. Igaz, nem mi vagyunk a találkozó esélyesei a fogadóirodák szerint, de szeretnénk ezt borítani – jelentette ki Cziczás László, aki arra a kérdésre, hogy szerdán azt kapta-e a Győrtől, amire számított, ezt válaszolta: – Nem tudtam, hogy Raksányi nem játszik majd, de gondolom, ez most másképp lesz. A Győr nagyon harcos mentalitásban kosárlabdázott, de úgy gondolom, nekünk mindenre volt válaszunk. Kiss A. és Zele is fantasztikusan szállt be a meccsbe a kispadról, az ilyen produkciók most is kellenek.

BCS

Kosárlabda: ebben az évadban

Az Aluinvent-DVTK és a CMB Cargo UNI Győr egymás elleni meccsei a 2018/19-es évadban

Alapszakasz, 6. forduló, 2018. november 4.:

CMB Cargo UNI Győr–Aluinvent-DVTK

74–79 (16–22, 17–21, 23–17, 18–19)

Alapszakasz, 17. forduló, 2019. február 9.:

Aluinvent-DVTK–CMB Cargo UNI Győr

87–78 (23–15, 17–16, 12–30, 24–15, 11–2)

Elődöntő, 1. mérkőzés, 2019. április 27.:

Aluinvent-DVTK–CMB Cargo UNI Győr

64–52 (18–9, 17–16, 16–11, 13–16)

