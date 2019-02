Aluinvent-DVTK: Kozármislenyben folytatják

A női kosárlabda NB I 16. fordulójában vasárnap 17.00-tól PINKK-Pécsi 424 – Aluinvent-DVTK mérkőzést rendeznek Kozármislenyben, a sportcsarnokban. A DVTK számára csütörtökön véget ért az évad nemzetközi szereplése, a piros-fehérek az Európa Kupában elvéreztek a török Galatasaray elleni meccsen, azok után, hogy egy hete 77-76-re kikaptak Isztambulban, tegnapelőtt 69-65-re alulmaradtak Miskolcon, így nem sikerült a mezőny legjobb 8 együttese közé jutniuk.

– A Galatasaray elleni 80 perces, két meccses küzdelem végig kiegyenlített volt, egy-két labdán múlott. A török csapat megérdemelten jutott tovább, és lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de ugyanezt mondhatnánk magunkról mi is, ha a végjáték nekünk sikerül jobban – mondta Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője. – Egy európai hírű, gigaklubnak méltó ellenfelei voltunk, és talán az volt a különbség, hogy ők nem izgulták el a párharc végét, előbb egy középtávolit bedobott Jefferson, majd Macaulay egy hármast. Mi egy kicsivel rosszabbul céloztunk, így sajnos, nem tudtunk nyerni, továbbjutni.

Összegzés az EK-ról

Arra a kérdésre, hogy az évad Európa Kupa-szereplését miként látja, a szakvezető így felelt:

– Nagyon komoly kis menetelés volt. Nagy eredmény, hogy a csoportmeccsek során a francia csapatot sikerült legyőzni, ráadásul nemcsak itthon, hanem előtte, ide­genben is, és ez magyar együttesnek csak ritkán sikerül. Arra is büszkék lehetünk, hogy a tavalyi Európa Kupa-döntős olasz Veneziát legyőztük, megelőztük a csoportban, így végeztünk az élen. A Galatasaray elleni ki-ki mérkőzések alatt is sok tapasztalatot szereztünk, szerintem ez hasznunkra válik majd a bajnokságban. Összességében jónak mondható az eredménysor, de ettől függetlenül a lányok nagyon csalódottak. Emiatt nehéz hétvége előtt állunk, a vasárnapi meccsre vissza kell hoznunk őket. Tudom, hogy nagyon szerettek volna nyerni, a továbbjutást kiharcolni, álomközönség előtt, szuper hangulatban, és hiába profi sportolók, egy ilyen miliőben vesztesen elhagyni a parkettát, az szívfacsaró érzés.

Észnél lenni

A piros-fehér gárda a nagy távolság ellenére, ezúttal csak a meccs napján kel útra, de Cziczás László szerint nem csak, ezért lesz kihívás ez a mérkőzés.

– Igaz, hogy játékerőben minket egy picit magasabban jegyeznek, mint a PINKK együttesét, de sok csapat megszenvedett a baranyaiak ellen, ezért észnél kell lennünk, hogy kontroll alatt tartsuk a találkozót – mondta a diósgyőri szakvezető. – Nyerni szeretnénk, hogy a jövő heti, Győr elleni hazai bajnokira nyugodtan készülhessünk. Bízom benne, hogy a jövő szombaton is kapunk bizalmat a szurkolóktól, méltányolják, hogy csúszott, mászott, harcolt a csapat. Reméljük, lesz még részünk a csütörtökihez hasonló frenetikus hangulatban, amilyenhez foghatót én magam legutóbb szolnoki játékosként éltem át.

BCS

