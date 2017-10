Aluinvent-DVTK: Könnyedén vették a két EK meccs között akadályt

A női kosárlabda NB I/A 4. fordulójában szombaton este MTK-Budapest – Aluinvent-DVTK meccset rendeztek a fővárosban. A két csapat ellentétes mérleggel várta ezt a találkozót, a vendégek ezen összecsapásig kétszer nyertek, és egyszer veszítettek, a kék-fehérek ennek éppen a fordítottjánál jártak eredményességben. Az már a találkozó előtt biztos volt, hogy egyik együttesnél egy új epizód kezdődik, lévén a DVTK ebben az évadban idegenben mindkét meccset megnyerte, de az MTK is hibátlan volt hazai pályán, mert az idény eddigi egyetlen ilyen összecsapásán nyerni tudott.

A találkozót a Diósgyőr kezdte jobban, Melnika termelte rendesen a kosarakat az elején, és amikor a 4. percben Burkholder megszerezte a meccs első tripláját, 10 pont lett a két együttes között (1-11). Innen egy picit visszakapaszkodott az MTK, de hiába szerzett pontokat a tavaly még a DVTK-ban szerepelt Adamecz (6-11), a vendégek nem álltak le, egymás után szedték le a pontatlan hazai dobások után a lepattanókat, és fokozatosan növelték az előnyüket. A 9. perc elején Szabó F. hármasával már 8-26 állt az eredményjelzőn, amire Adamecz válaszolt egy ugyanilyen értékű dobással (11-26). Érdekesség, hogy a hazai csapatból az első játékrészben csak Adamecz tudott a gyűrűbe találni.

A második játékrész elején, több mint két percen át nem esett egy kosár sem, Aldazabal volt az, aki büntetőből véget vetett ennek, de a dobóformát jellemző módon, kettőből csak egy ilyet értékesített. A 14. minutában Burkholder mezőnykosarával már több mint 20 pont volt a vendégek előnye (11-32), majd nem sokkal később megszületett az MTK első olyan pontja, amelyet nem Adamecz ért el, a másik ex-diósgyőri, Horváth B. egy büntetőt értékesített, szintén kettőből (12-32). Mindkét edző sokat cserélt, a hazaiak szakvezetője leginkább kínjában, a DVTK szakvezetője pedig azért, mert magabiztos előnyük közepette bátran próbálhatott ki különböző összetételeket. Mivel Burkholder nagy kedvvel és jól is játszott, a Diósgyőr folyamatosan növelte előnyét, a hosszú szünet előtt 23 pontos fórra tettek szert.

Fordulás után

A térfélcserét követően sem változtatott azon Svitek edző, hogy a DVTK-ban legyen a pályán 20 év alatti játékos, annak ellenére, hogy ez csak az első két negyedben kötelező. A fiatal Kiss A. ezen a napon dobásban nem remekelt, de szorgalmasan szedte a lepattanókat, így Melnikát a kispadon pihentethette a szakvezetője. A meccs 24. percében a meccs legjobbjának, Burkholdernek a találatával lett 30 egység a csapatok között (26-56), és nem sokkal később a remeklő bedobó is Melnika mellé huppanhatott a kispadon, majd Aldazabal is ugyanezt tette, de ő kényszerből, ugyanis a 27. minutában kipontozódott (kevesebb, mint hat percet volt a pályán, és ezalatt szedett össze öt faultot). De ezek nem sokat segítettek a hazaiakon, akik a büntetőket is gyengén dobták, részben emiatt is tűnt az utolsó 10 perc formalitásnak (32-65).

A záró negyedben Engelman is kezdte megtalálni jobb dobóformáját, a hazaiak részéről pedig Horváth B. indult Adamecz nyomába a pontgyártás terén. Aztán Vukov szerezte meg élete első diósgyőri gólját, ami rögtön egy tripla lett (40-74), majd vendég részről folytatódott az a folyamat, hogy lehetőleg azok kapjanak lehetőséget, akik a következő meccsen, a szerdai, PEAC Pécs elleni Európa Kupa mérkőzésen, aligha jutnak főszerephez. Ebben a leosztásban az MTK elleni meccsen volt slusszpoén, ugyanis utolsóként Bachnak sikerült a gyűrűbe találnia, és ezzel a találattal a pályára lépett mind a 11 diósgyőri kosaras pontszerző tudott lenni.

Jegyzőkönyv

MTK Budapest – Aluinvent-DVTK

46-86 (11-26, 9-17, 12-22, 14-21)

Budapest, 100 néző. V: Kulcsár, Surányi, Menyhárt.

MTK Budapest: HORVÁTH B. (15/9), Jankó (-), ADAMECZ (15/9), Cvitkovic (2), Székely-Horváth (-). Csere: Zólyomi (-), Szabó Flóra (7), Szabó B. (-), Wéber (2), Pál (3), Koch (2), Szeitl (-). Edző: Nagy Dorottya.

Aluinvent-DVTK: Nagy D. (4), Bach (4), BURKHOLDER (20/9), ZELE (13/3), Melnika (6). Csere: Kiss A. (4), Szabó Fanni (5/3), Engelman (12/3), PECKOVÁ (10/3), Vukov (5/3), Aldazabal (3). Edző: Stefan Svitek.

Kipontozódott: Aldazabal a 27. percben.

Nagy Dorottya: – Borzalmasan lassan kezdtük a meccset, ami után már nehéz volt felpörögni. Pozitívum annyi volt, hogy a második félidőben egy kicsit feljavult a védekezésünk.

Stefan Svitek: – Jó ritmusban kezdtük a mérkőzést, amit végig tudtunk tartani. Mindenki sok időt töltött a pályán, és hozzá tudott tenni a mai teljesítményünkhöz. Ez volt ma a fontos.

