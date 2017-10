Aluinvent-DVTK: Kezdődik a tizenhatodik nemzetközi kupaszereplés

A diósgyőri női kosárlabdacsapat a mai napon a 16. idényét kezdi a nemzetközi porondon. Az Aluinvent-DVTK az Európa Kupa csoportkörének nyitányán, az F-jelű kvartettben a francia Carolo Basket együttesét fogadja a miskolci városi sportcsarnokban 17.30-tól (ez az időpont új, hétfőn született döntés arról, hogy ekkor kezdődik a meccs). A Diósgyőr az európai klubcsapatküzdelmekben eddig mindig a második számú európai kupasorozatban szerepelt, nincs ez másképp most sem, és szeretnék megélni a januárt is az EK-ban. Ez nemcsak a csoportból való továbbjutást, hanem a 16 közé kerülést is jelentené.

A sorozat első akadályát jelentő francia csapat számít az F csoport favoritjának, hiszen Európa egyik legerősebb bajnokságában szerepelnek, így a Diósgyőrnek a kvartett további két tagját, a német Kelternt és a PEAC-Pécset kellene megelőznie a továbbjutás kiharcolásához.

– Erős csapat lesz a mostani ellenfelünk, és a múlt szombati, Cegléd elleni idegenbeli győzelem adhat olyan energiát, pluszt, önbizalmat ehhez a meccshez, ami az esélyeinket javítja – mondta Stefan Svitek, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője. – Mi a saját játékunkban bízhatunk, az elvégzett munkában és abban, hogy meccsről meccsre jobbak leszünk.

A szakvezető beszélt arról is, hogy annyiban biztosan más lesz ez a meccs, mint a Cegléd elleni, hogy itt nem kell kötelezően fiatalt szerepeltetni a meccs első felében, és hogy egyszerre akár négy külföldi is a pályán lehet. Arra a felvetésre, hogy előnyt jelent-e, hogy a hat csoportmeccsükből az első hármat hazai környezetben játsszák, azt felelte Stefan Svitek, hogy saját szurkolók előtt játszani mindig előny, de egyik korábbi csapatával, a szlovák Ruzemberokkal úgy jutottak be a 2012/13-as évadban az Európa Kupa legjobb négy csapata közé, hogy otthon mindig kikaptak, idegenben viszont megnyerték a meccseiket.

– A mi célunk az, hogy még januárban is EK-meccseket játsszunk – jelentette ki Stefan Svitek. – Nyerünk vagy nem nyerünk szerdán, majd meglátjuk, a lényeg az, hogy a csoportból majd jussunk tovább.

Vukov Szonja az Aluinvent-DVTK játékosa Miskolc - Szezon közben erősített az Aluinvent-DVTK női kosárlabda csapata. A hármas poszton bevethető, 23 esztendős Vukov Szonja Amerikából hazatérve lett az Diósgyőr játékosa. Az Aluinvent-DVTK legfrissebb igazolása Budapesten született, és a budapesti BSE csapatánál lett igazolt sportoló. A 18... Tovább a cikkhez

Új játékos

A DVTK keretéhez a múlt héten egy új játékos is csatlakozott Vukov Szonja személyében. A 23 éves 185 centis magas-bedobó az elmúlt két évben az Egyesült Államokban játszott, előtte pedig az MTK játékosa volt, és kedden lett a piros-fehérek keretének teljes jogú tagja. Ha nem is új, de nagy visszatérő volt Nagy Dóra, aki a múlt szombaton több mint hátrom hét után játszott ismét a Diósgyőr csapatában, sérüléséből való felépülését követően.

– 3,5 hét kisebb-nagyobb sérülése után a regeneráció jól sikerült, a múlt héten hármat edzettem, a Cegléd ellen 18 percet játszottam, kisebb-nagyobb hibákkal, mert a kihagyás azért meglátszott a teljesítményemen, de a meccs második felére úgy érzem, hogy megérkeztem, és tudtam segíteni a csapatnak – mondta Nagy Dóra, aki a három egymást követő hazai EK-meccsről így vélekedett: – Valamilyen szempontból számít, sokkal komfortosabb itthon játszani, jobban bele tudunk rázódni a meccsekbe, és ha valami nem úgy sikerül, akkor tudnak nekünk segíteni a szurkolók a biztatásukkal.

Az ellenféllel kapcsolatban úgy nyilatkozott az irányító, hogy a hétfői videózáson az derült ki a Carolóról, hogy agresszíven védekeznek, hogy a centereik is sokat futnak, és hogy az lesz a kulcs a DVTK szempontjából, hogy ne adják el a labdákat, és hogy a francia centerek ne fussák le a mieinket. Nagy Dóra azt is hozzátette, hogy kemény, harcos meccsre számíthatnak a szurkolók.

– Berecz Csaba –

EK-lebonyolítás

A múlt hónap végén lejátszott selejtezőkkel lett teljes a női kosárlabda Európa Kupa csoportmezőnye, az Euroliga-részvételért zajló két párharc vesztese és az EK legjobb 40 csapata közé jutásért zajló két párharc győztese lett részese a sorozatnak.

A selejtezők eredményei:

Euroliga:

KSC Szekszárd – BLMA Montpellier (francia) 80-79,

BLMA Montpellier – KSC Szekszárd 86-71,

Piestanské Cajky (szlovák) – CCC Polkowice (lengyel) 46-71,

CCC Polkowice – Piestanské Cajky 76-60.

Európa Kupa:

Saint-Amand (francia) – Amsterdam Angels (holland) 84-48,

Amsterdam Angels – Saint-Amand 53-55,

Basket 90 Gdynia (lengyel) – Spartak M.O. Noginsk (orosz) 95-55,

Spartak M.O. Noginsk – Basket 90 Gdynia 79-75.

A csoportbeosztások

A csoport:

Besiktas (török),

TTT Riga (lett),

Olympiacos (görög),

KS AZS PWSZ Gorzów WLKP (lengyel).

B csoport:

Good Angels Kosice (szlovák),

Mersin Büyüksehir (török),

Enisey Krasnoyarsk (orosz),

MBK Ruzomberok (szlovák).

C csoport:

Sparta&k Moszkva Vidnoje (orosz),

Udominate (svéd),

MBA Moszkva (orosz),

KS Basket 25 Bydgoszcz (lengyel).

D csoport:

Piestanské Cajky (szlovák),

Hatay BSB (török),

MKS Katarzynri Torun (lengyel),

ACS Sepsi-SIC (román).

E csoport:

AGÜ Spor (török),

Istanbul Üniversitesi (török),

KS Sleza Wroclaw (lengyel),

Basket Gdynia (lengyel).

F csoport:

Aluinvent-DVTK,

PEAC-Pécs,

Flammes Carolo Basket (francia),

Rutronik Stars Keltern (német).

G csoport:

Basket Landes (francia),

Spar Citylift Girona (spanyol),

VBW CEKK Cegléd,

Lointek Gernika Bizkaia (spanyol).

H csoport:

KSC Szekszárd,

DSK Basketball Nymburk (cseh),

Virtus Eirene Ragusa (olasz),

Santo André (portugál).

I csoport:

Reyer Venezia (olasz),

TSV 1880 Wasserburg (német),

lfic Fribourg Basket (svájci),

KP Brno (cseh).

J csoport:

Nantes Reze (francia),

CMB Cargo UNI Győr,

Belfius Namur Capitale (belga),

Saint-Armand Hainaut Basket (francia).

VISSZA A KEZDŐOLDALRA