Aluinvent-DVTK: kevesebb triplával is több

A női kosárlabda Európa Kupa csoportküzdelmei során, a 3. forduló keretében, az F jelű kvartettben az Aluinvent-DVTK csapata a német Rutronik Stars Keltern gárdáját fogadta szerda este a miskolci városi sportcsarnokban.

Az előző két fordulóban egyaránt egy-egy győzelmet és vereséget elkönyvelt csapatok közül a vendégek két ismerőssel érkeztek, a belga Romina Ciappina és a fehérorosz Tatsiana Likhtarovich nem is olyan régen még a Diósgyőr játékosai voltak (nem egy időben), így mindketten otthonosan mozogtak a csarnokban. És persze üdvözölték az ismerősöket, vagy azok őket, ahogy azt a meccs előtt Szabó István, a rendező klub technikai menedzsere tette egy-egy szál virággal.

Bár a két exdiósgyőri nem kapott helyet a németek kezdőjében, nélkülük is volt három légiósuk a pályán, az észt Pokk, az amerikai Orrange és a szerb Markovic, további három külföldi pedig a horvát Miloglav, a szerb Vuckovic és az amerikai Nunn pedig szintén a kispadon várt lehetőségre. A 8 légióssal szemben a Diósgyőr ennek a felét vonultatta fel, de ők mindannyian a kezdőben kaptak helyet.

Pontatlanul

A meccs elején egyik csapat sem tudott elmozdulni a másiktól, majd 8-7 után, Pecková két büntetőjét és Melnika gólját követően öt pont különbség lett közöttük (12-7). Ezután Likhtarovich vágta be csapata második hárompontosát, majd amikor Pecková egy dupla után egy triplát is elhelyezett a gyűrűben, vendég időkérés következett (17-10). Viszont a hullámzó negyed vége a németeké volt, három pontra csökkentették hátrányukat (19-16).

A második játékrész elején kimaradt hazai ziccer után Orrange egyenlített egy hármassal (19-19), erre reagált Svitek edző egy időkéréssel. Csakhogy a hármas zuhataggal szemben nem volt ellenszer, a Kelternből a 13. percben Markovic a hatodik ilyet vágta be (22-28), majd Nagy D. ugyanilyen értékű találata után Likhtarovich a hetediket (25-31). Likhtarovich ragaszkodott a hármasával szedett lépésekhez, faultos kosarat ért el, ami után ismét DVTK időkérés következett (25-34).

A visszatérés után Nagy D. újabb hármast jegyzett, de ettől nem támadtak fel a fehér mezesek, akik az ellenfél palánkja alatt nagyon pontatlanul játszottak. Nem is volt meglepő, hogy a 18. percben már tíz pont volt a németek előnye (33-43), ami 14-re is felment, és maradt is volna ennyi a hosszú szünetre, ha Engelman a negyed utolsó másodpercében nem talál be (35-47).

Fordulás után

A térfélcserét követően eleinte koncentráltabb DVTK-t láthattunk, és ez az eredményességben is megmutatkozott (42-50), de a vendégek hármasai csak jöttek és jöttek.

A jól dobó, eredményességben 70 százalék feletti kelterni csapattal szemben 42-55 után mínusz 8-ra zárkózott fel a DVTK többször is (49-57, 53-61). Ekkoriban a vendégeknek már nem sültek a távoli kísérleteik, és amikor elkezdett gyors támadásokat vezetni a Diósgyőr, olvadni kezdett a németek előnye, és a közönség is belelkesült (58-62).

A negyedik játékrészben Zele duplája után Burkholder hármasával visszavette a vezetést a Diósgyőr a szurkolók hatalmas ovációja közepette (63-62). A 33. percben Engelman találata után német pauza miatt állt a játék (66-62), aztán amikor visszajöttek a pályára a csapatok, több mint hat perc után szerzett ismét akciógólt a Keltern, és ezzel egyenlített (66-66). A nagy izgalmak közepette Burkholder hármasa után technikai kapott a hazai együttes, és ebből egalizált a zöld mezes gárda (71-71).

Aztán újabb döntetlen állás után Nagy D. szerzett gólt a palánk alól, majd termelt be két büntetőt (79-75), 77 másodperccel a vége előtt. Német időkérés után Milog­lav csapata 10. tripláját érte el (79-78), majd amikor 23 másodperc volt hátra, hazai pauza jött.

Aztán Engelman büntetőzött eredményesen (81-78), a hátralévő 15 másodpercben, amikor a vendégeknél volt a labda, jól védekezett a DVTK és ezzel megnyerte a meccset. Vagyis hiába szerzett kettővel kevesebb hármast ellenfelénél a hazai együttes, a sok kicsi sokra meggyel jobbnak bizonyult.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Rutronik Stars Keltern (német)

81-78 (19-16, 16-31, 23-15, 23-16)

Miskolc, 600 néző. V.: Smiljanic (szerb), Tomasovic (szlovák), Webb (brit).

Aluinvent-DVTK: NAGY D. (13/6), ENGELMAN (16/3), BURKHOLDER (15/9), PECKOVÁ (18/6), MELNIKA (12). Csere: Zele (7), Szabó F. (-), Bach (-). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Rutronik Stars Keltern: ORRANGE (19/3), Barnert (-), POKK (13/9), Fikiel (6), MARKOVIC (13/3). Csere: LIKHTAROVICH (15/6), Nunn (2), Ciappina (7/3), Miloglav (3/3). Vezetőedző: Christian Hergenrother.

Kipontozódott: Miloglav a 40. percben.

Stefan Svitek: – Főleg a második negyedben vesztettük el a koncentrációt, ellenfelünk nagyon jó százalékban dobott, az egy-egy elleni védekezésünk nem volt megfelelő ekkoriban. De nem csak ekkor, hanem az egész meccs első felében nagyon jól dobott a Keltern. Fordulás után keményítettünk a védekezésünkön, oda tudtunk érni a dobásokra, ekkor kevés gólt tudott szerezni ellenfelünk. Kezdő ötösünk minden tagja két számjegyű pontot ért el, a kispadról Zele is jól szállt be, Szabó szintén. Gratulálok a csapatnak, nagy hátrányból sikerült visszajönni a meccsbe. Ma nagy hullámvölgyek voltak, más meccseket nem biztos, hogy meg fogunk tudni így nyerni. Gratulálok a Kelternnek is, szórakoztató, jó meccset tudtunk játszani.

Christian Hergenrother: – Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez. Az első félidőben sültek a dobásaink, a másodikban kevésbé, ekkor sok védekezési hibát követettünk el, túl sok dobást engedtünk ellenfelünknek, ebben a jó hangulatban. Megpróbáljuk otthon megnyerni a DVTK elleni meccset, 3 pont nem nagy különbség, persze addig még lesznek más mérkőzések is, amelyeken jól kellene szerepelnünk.

A csoport másik mérkőzésén: PEAC-Pécs – Carolo Basket (francia) 59-67 (12-16, 15-17, 15-14, 17-20)

