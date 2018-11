Aluinvent DVTK: Kétszáz feletti pesti ponteső

Idegenben játszott a hét végén az élvonalbeli diósgyőri női kosárlabda csapat, amely előtt nem állt éppen nehéz feladat: begyűjteni a pontokat az állományban gyengébb, a tabella alsó részében tartózkodó ELTE BEAC otthonában.

Tartották a távolságot

Az első negyedben, 41 másodperc után 3-2-re vezetett a hazai csapat (Kiss A. duplájára Suppán válaszolt triplával), és az elkövetkezendő percekben sem tudott elszakadni a Diósgyőr az ELTE-től. Volt 4-4, 6-6, és 11-10, és 13-12 is az állás, aztán a 6. perc elején Kányási helyezett el egy hármast a hazaiak gyűrűjében (13-15). 7.00-nál Angyal hintett egy kettest a DVTK-nak (20-21), kapaszkodott ellenfelére a fővárosi együttes. 23-23-tól, amikor már csak alig több mint két és fél perc volt az első szünetig kicsit pontosabbak voltak a látogatók, de a 27-35-höz kellett Szabó F. trojkája 2 mp-vel a befejezés előtt.

A második játékrészben Walker-Kimbrough találatával alakult ki a 10 pontos miskolci előny (27-37), és a Diósgyőr tartotta is ezt a távolságot, mígnem Skoric is messziről talált be (32-44). Kevesebb lehetőség jutott a BEAC-nak, ami pedig adódott a piros-fehérek előtt, azt Mokangóék kihasználták (15. perc: 32-50). A folytatásban is inkább az történt a pályán, amit a vendégek gondoltak (36-57), izgalom nem sok akadt. Az Aluinvent elérte a 60 dobott pontot a nagypihenőig, az ELTE a 39-et, erre az adatra mindkét gárda büszke lehetett, a védekezésre azonban kevésbé.

Mindenki a pályán

A harmadik negyedet Suppán eladott, Medgyessy szerzett labdája vezette fel, valamint Katona középtávolija. A 20 pontos előny környékén mozgolódott a DVTK, de ami öröm volt a nem túl nagy számú publikum számára: a kosarakkal továbbra sem spóroltak a csapatok (48-70). A 28. percben Walker-Kimbrough csente el a játékszert, és 6 másodperccel később 56-81-ra alakította az eredményt. Szorgoskodott a budapesti társulat is, nagyjából annyi egységet tudtak hozni ebben a felvonásban, mint az elsőben, de az újabb részsiker maradt a diósgyőrieké (64-88).

A befejező etapban az egyik kérdés az volt, hogy mennyivel fogja meghaladni a 100 egységet a DVTK, és hogy milyen különbséggel veszít a BEAC. A hazaiak nem tudták ugyanazt nyújtani, mint az első és a harmadik negyedben, így a vendégek diktálták a játékot, akik a 34. percben, Zele kettesében értek el a százhoz (66-100). 76-107-nél még lehetett arra esély, hogy harmincon belül marad Balogh Judit csapata (amely a triplákat tekintve 10-8-ra győzött), de a meccs utolsó bő három és fél perce a Diósgyőrnek sikerült jobban, így aztán 40 ,,fa” lett közte. A DVTK-ban minden játékos pályára lépett, mindegyik dobott is pontot, átlag felettit négyen nyújtottak: Walker-Kimbrough, Sulciute, Medgyessy és Szabó F., de meg kell említeni a fiatalként 2:18 percet kapó Eperjesit is. A bajnokságban a válogatott szereplése miatt szünet következik, folytatás december 1-jén.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv: ELTE BEAC Újbuda vs. Aluinvent DVTK 81-121 (27-35, 12-25, 25-28, 17-33)

Budapest, 150 néző. V.: Farkas G., Jurák, Surányi.

BEAC: Papp K. (20/9), Suppán (17/9), Vincze V. (4), Laklóth (7), György (3). Csere: Angyal N. (7), Szabó (23/12), Nagy E. (-). Vezetőedző: Balogh Judit.

Aluinvent DVTK: Medgyessy (11), Walker-Kimbrough (21/3), Kiss A. (6), Skoric (13/3), Mokango (8). Csere: Sulciute (17), Kányási (7/3), Katona Sz. (8/3), Zele (8), Szabó F. (19/9), Eperjesi (3/3). Vezetőedző: Cziczás László.

Kipontozódott: Medgyessy (40.), György (40.).

Balogh Judit: – Sok mindent nem csináltunk jól, hiszen hiába dobtunk nyolcvan pontot, amikor mellette százhúszat kaptunk. Voltak jó pillanataink, de ettől függetlenül rengeteg mindenen kell dolgoznunk és javítanunk az előttünk álló időszakban.

Cziczás László: – Először is gratulálok Eperjesi Nórinak első NB I/A csoportos pontjaihoz! Másfelől gratulálok az ellenfélnek, amely nagyot küzdött és kiválóan dobott. És természetesen gratulálok a lányoknak, habár nem úgy védekeztünk, ahogy az elvárható, azonban extrán támadtak. A lányokra, természetesen a válogatottakon kívül, egy kis pihenés vár, azután újult erővel futunk neki a következő etapnak.

