Aluinvent-DVTK: Kétismeretlenes sorsolás

A nemzetközi női kosárlabda kupák sorsolását csütörtökön készítették el Münchenben, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség európai központjában. Az Európa Kupában induló Aluinvent-DVTK csapata a G-csoportba került, a cseh KP Brno együttesével, valamint az Umana Reyer Venezia (olasz) – TTT Riga (lett) Euroliga-selejtező vesztesével, és a Nantes Reze (francia) – VOO Liege Panthers (belga) Európa Kupa-selejtező győztesével. A kuparendszerű selejtezők játéknapjai mindkét sorozatban október 9-e és 12-e, és utóbbi napon derül ki, hogy pontosan kik lesznek még a piros-fehérek ellenfelei. Az viszont már most is tudható, hogy az 1. fordulóban a cseh csapat ellen október 24-én, szerdán, 18.30-kor lépnek pályára Miskolcon a diósgyőriek, majd háromszor egymás után idegenben meccselnek, és decemberben játszanak ismét hazai mérkőzéseket. A G-csoport négy csapata a biztos továbbjutást jelentő első két helyért harcol a hat fordulóban, de lehet, hogy a csoport harmadik helye is továbbjutást ér (ugyanis négy csoportharmadik is továbblép, a legjobb 24 közé).

Az ellenfelekről

A piros-fehérek első, és jelenleg egyetlen biztosra vehető ellenfele a cseh KP Brno egy olyan csapat, akik ellen már játszottak EK-csoportmeccseket a diósgyőriek a 2015/16-os évadban, és oda-vissza verték őket. A cseh bajnokság ezüstérmese tavalyi keretéből megtartotta amerikai légiósát Maddent, a két sokszoros cseh válogatott centert, Burgrovát és Sujanovát, utóbbi kosaras három éve pályára lépett a DVTK ellen.

Az Euroliga selejtezőből az Umana Reyer Venezia lehetne tagja az EK G-csoportjának. A tavalyi Európa Kupa-szezonban második helyen végeztek az olaszok, miután a döntőben a Galatasaray összesítésben jobbnak bizonyult náluk. Az olasz bajnokságban az elődöntőben 3–2-re kaptak ki a Ragusától, az olasz kupában is az elődöntőben búcsúztak, a Lucca verte ki őket. Egyelőre hat játékos érkezését vagy maradását jelentették be, legismertebb közülük az amerikai Jolene Anderson.

A TTT Riga 17-szer nyerte meg hazája bajnokságát, és jövő évi kerete gyakorlatilag Lettország válogatottjára épül, mely kiharcolta a szeptember végi Spanyol­országban megrendezésre kerülő világbajnokságon való szereplést. Nagyon tapasztalt válogatott játékosaik vannak, mint Basko, Krastlina, és erre a szezonra hazaszerződtették Vitolát és Brumermanet is.

Az Európa Kupa-selejtezőből valószínűleg a Nantes Rezé lesz a befutó. A francia csapat hazája bajnokságában, a tavalyi rájátszásában a későbbi bajnok Bourgestól kapott ki, és végül a 8. helyen zárt. A csapatuk nagy részét lecserélték, három játékost tartottak meg a keretükből. Az előttünk álló szezonra leszerződtették a 34 éves, korábbi Euroliga győztes francia Elodie Bertalt. Rajta kívül rutinos európai légiósok leigazolását jelentették be, a korábbi cseh válogatott, 3-4 poszton játszó Michaela Stejskalova, a spanyol irányító Ana Suarez csatlakozott a Nanteshoz.

A Liege ­­­­Pantherst 2014-ben alapították. A tavalyi idényben nem kerültek a belga bajnokság legjobb négy csapata közé. Légiósok nélkül dolgoztak, fiatal belga játékosoknak adva lehetőséget, mindössze két 20 év feletti kosarassal kiegészülve.

Berecz Csaba

Az Aluinvent-DVTK EK-menetrendje

Kosárlabda: női Európa Kupa sorsolás

A-csoport: Sparta&K Moszkva Vidnoje (orosz), Artego Bydgoszcz (lengyel), KS AZS PWSZ Gorzów WLKP (lengyel), Södertalje BBK (svéd).

B-csoport: Galatasaray (török), PBC MBA Moszkva (orosz), Energa Torun (lengyel), Spartak MO Noginsk (orosz) – Niki Lefkadas WBC (görög) selejtező győztese.

C-csoport: TS Wisla Krakow (lengyel) – Olympiacos (görög) EL-selejtező vesztese, Besiktas (török), Tsmoki Minsk (fehérorosz), Inventa Kursk (orosz).

D-csoport: Mersin Büyüksehir (török), Enisey Krasnoyarsk (orosz), ACS Sepsi-SIC (román), Basket Gdynia (lengyel) – Orman Genclik (török) selejtező győztese.

E-csoport: Nadehzda Orenburg (orosz) – Cukurova Basketbol (török) EL-selejtező vesztese, A3 Basket Umea (svéd), Botas (török), BC Beroe (bolgár).

F-csoport: Spar Citylift Girona (spanyol), Uni Győr, Clube Uniao Sportiva (portugál), Basket Namus Capitale (belga) – Lointek Gernika Bizkaia (spanyol) selejtező győztese.

G-csoport: Umana Reyer Venezia (olasz) – TTT Riga (lett) EL-selejtező vesztese, Aluinvent-DVTK, KP Brno (cseh), Nantes Reze (francia) – VOO Liege Panthers (belga) selejtező győztese.

H-csoport: ESBVA-Lille (francia) – Atomerőmű KSC Szekszárd EL-selejtező vesztese, Basketball Nymburk (cseh), MBK Ruzomberok (szlovák), ZKK Cinkarna Celje (szlovén).

I-csoport: Lattes Montpellier (francia), VBW CEKK Cegléd, Rutronik Stars Keltern (német), Lyon Asvel Feminin (francia).

J-csoport: Basket Landes (francia), Elfic Fribourg (svájci), Tarbes Gespe Bigorre (francia), BBC St. Katelijne Waver (belga).

