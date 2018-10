Aluinvent-DVTK: Kétesélyes meccsen javítanának

A női kosárlabda NB I 4. fordulójában szombaton 18.00-tól PEAC-Pécs – Aluinvent-DVTK mérkőzést rendeznek Pécsett. A baranyai gárda picit jobban áll az idei bajnokságban, mint a Diósgyőr, mert ugyan az első meccsüket, a hazai szinten élcsapatnak számító Szekszárd otthonában elveszítették (55-50), de a folytatásban, az első hazai bajnokijukon elgázolták az MTK-t (76-47), a múlt hét végén pedig a Ceglédi EKK vendégeként tudtak győzni (70-71). A piros-fehérek eddigi egyetlen idegenbeli bajnokijukon a Sopronhoz látogatva kikaptak, előtte hazai környezetben legyőzték a Zalaegerszeget, majd egy hete a Csatával szemben alulmaradtak, és szerdán a PINKK ellen megkezdték ennek a vereségnek a kijavítását, jóvátételét.

Már a fővárosiak elleni fricskát követően is úgy nyilatkozott Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője, hogy a PINKK elleni siker alapelvárás, és hogy a PEAC elleni idegenbeli győzelemmel javíthatnák ki a Csata elleni vereséget. A mostani meccs előtt sem változtatott ezen.

– Győzni kellett a PINKK ellen, és örülök annak, hogy ilyen lendületes játékot tudunk mutatni, de a két pécsi csapat fényévekre van egymástól, és ez a mostani bajnoki más lesz, mint a szerdai – mondta a diósgyőri szakvezető. – A PEAC-hoz néhány napja csatlakozott két olyan légiós, akik a világbajnokságon játszottak, a belga Vanloo és a nigériai válogatott Imovbioh, és egy hete, a Cegléd ellen már mindketten pályára léptek, és ezen a héten végig a csapatukkal együtt tudtak készülni a mostani meccsre. Mi nem tehettük meg, hogy átlépünk a PINKK elleni bajnokin, az egy héttel ezelőtti, Csata elleni bajnoki után magunkat kellett építeni, aztán pedig a hétközi meccsre készülni, így kevesebb időnk maradt arra, hogy a PEAC-cal foglalkozzunk.

Kétesélyes

A pécsi és diósgyőri csapatok múltja egyaránt veretes, az egymás elleni meccseik a korábbi években nagy csatákat hoztak, vélhetően most is mindkét fél presztízs mérkőzésként tekint erre a találkozóra. – Javítani, vagyis győzni szeretnénk, de enyhén szólva is kétesélyes ez a találkozó – mondta a diósgyőri szakvezető. – Ellenfelünk jó játékra képes, rengeteg hárompontos rádobásuk van. Ha ezeket sikerülne hatástalanítani, és Imovbiohtól, a körtéből kevés pontot kapnánk, akkor jó esélyünk lenne a sikerre. A Csata elleni hárompontos zuhatagból igyekeztük levonni a tanulságokat, és már annak előtte is megbeszéltük, hogy nem megyünk a blokk alatt.Mégis ezt tettük, és meg is kaptuk érte a büntetést. Nem mindenkin egyformán fogunk védekezni a PEAC ellen, de nagyon kell figyelnünk azokra, akiknek jó kezük van, és szívesen engedik el távolról a dobásokat. Koncentráltnak kell lennünk, sok múlik majd azon, hogy védekezésben hogyan tudunk együtt kommunikálni.

A hazai pálya

Arra a kérdésre, hogy mivel van előnyösebb helyzetben a pécsi ellenfél, így felelt Cziczás László:– Nem azzal, hogy mi hét közben meccset játszottunk, vagy hogy utaznunk kell, vagy hogy rövid időnk volt felkészülni erre a találkozóra, hanem leginkább azzal, hogy hazai környezetben játszanak. Ez jelentheti számukra a legtöbbet. Ezt kompenzálandó, azon kell legyünk, hogy küzdeni tudásban föléjük kerekedjünk. Ami pedig a várakozásaimat illeti: tökéletesen elégedett lennék, ha 1 ponttal sikerülne nyernünk.

BCS

