Aluinvent-DVTK: két héten belül lehet új vezetőedző

Az Aluinvent-DVTK NB I-es női kosárlabdacsapata tartott hétfőn sajtótájékoztatót, amelyen az együttest működtető DVTK Kosárlabda Kft. ügyvezető igazgatója, Szabó Tamás bejelentette: a jövőben Völgyi Péter sportszakmai igazgatóként dolgozik a klubnál.

– Az idei évadban a hetedik évünket töltöttük az első osztályban, nagy utat tettünk meg 2011/12 óta, volt egy határozott ívű fejlődésünk, ami a 2016-os Magyar Kupa-győzelemben csúcsosodott ki, akkor bajnoki döntőt is játszottunk, aztán a következő két évben nem sikerült oda jutni, a négy közé kerülni, ami azt mutatta, hogy valami hiányzik, ezért az a döntés született, hogy változtatásokat eszközölünk – jelentette ki Szabó Tamás. – Az egyik iránya ennek, hogy létrejön majd egy társadalmi elnökség, annak érdekében, hogy a forrásaink bővüljenek, a pénzeszközök rendelkezésre álljanak, a másik, hogy szakmai térén is szeretnénk előrelépni, ezért létrehoztuk a sportszakmai igazgatói posztot, hogy a vezetőedző mellett legyen szakmai támasz, aki segíteni tudja a munkát, annak érdekében, hogy minél eredményesebb legyen az NB I-es csapat. Erre a pozícióra volt több jelöltünk is, végül Völgyi Pétert választottuk, őt a női kosárlabda ismerőinek nem igazán kell bemutatni. Férfi vonalon Pécsett és Zalaegerszegen ért el komoly sikereket, utána pedig a győri női csapat mellett folytatta, és sikeres időszakot tudhatott maga mögött. Azért esett rá a választásunk, mert szakmailag maximálisan felkészült, ismeri a női mezőnyt, és fontos szempont volt, hogy jelenleg is ő az U18-as válogatott szövetségi edzője, így van rálátása erre a korosztályra, ami hasznos lehet DVTK számára. Az első csapattal kapcsolatos feladata lesz, hogy a szürke zónából hogyan tudjuk a tehetséges játékosokat eljuttatni az első csapatba, ugyanis mély szakadék van a junior csapat és a nemzetközi szint között, de a cél az, hogy a fiatalok elérjenek oda.

Mint azt a tájékoztatón megtudtuk: két évre szóló megállapodást kötöttek Völgyi Péterrel, aki március közepén vált szabaddá Győrben, azok után, hogy abban a hónapban előbb a DVTK-tól, majd a Ceglédtől is kikaptak hazai pályán a bajnokságban.

Két évre

Szabó Tamás a tájékoztatón arra a kérdésre, hogy kinek lesz szakmai támasza Völgyi Péter, azt felelte: pár napon, két héten belül ismerté válhat a vezetőedző személye, akinek a kiválasztásában már a sportszakmai igazgató is részt vett. Az ügyvezető szavai szerint a jövőben még több feladat hárul majd Völgyi Péterre, hiszen azok után, hogy meghatároznak számukra egy költségvetési keretet, illetve, hogy milyen játékosokra van szükség, az ügynökségektől beérkező ajánlatokat a sportszakmai igazgatónak kell megszűrnie, illetve közös döntést kell hozniuk ezekben a kérdésekben a vezetőedzővel. Szabó Tamás azt is mondta, hogy Völgyi Péterben hosszú távon gondolkoznak, mert nem 1-2 év alatt lehet igazán eredménye ennek a munkának, de rövid távon is az első négy között kell szerepeljenek a saját utánpótlásra építve, de a megfigyelői, játékoskereső munkában, mind hazai, mind nemzetközi ­téren, eredményesek szeretnének lenni.

Ideköltözik

– Nagyon nehéz és összetett lesz a munkám, az új klubmodellben meg kell találni mindenkinek a helyét. Az utánpótlás is nagyon fontos, én pedig nem öltönyös, hanem melegítős sportszakmai igazgató szeretnék lenni, a munkában is részt szeretnék venni, hogy a saját nevelésű játékosokat az utánpótlás korosztályoktól a felnőtt csapatba segítsem. Azon kell dolgozni, hogy a felnőtt csapat jól szerepeljen, ehhez kell egy nyugodt háttér, le kell venni a vezetőedző válláról a terheket, hogy a klubban mindenki a saját munkájával tudjon foglalkozni. Ebben a városban, ebben a klubban olyan atmoszféra és hangulat van, ami sehol máshol nincs, és elnézve az új stadiont, hallva az új sportcsarnokról, európai szinten is komoly munkát lehet majd végezni. Ez volt a legvonzóbb, ami miatt a családommal ideköltözünk, és reméljük, hogy hosszan és eredményesen fogunk tudni dolgozni – mondta Völgyi Péter, aki arra a kérdésére, hogy miért kanyarodott el a színtiszta edzősködéstől, így felelt: – Több ajánlatom volt, azért választottam ezt, mert ez egy összetett feladat. Húsz éve vagyok edző, az utánpótlást is ideszámítva. Ez alatt sok tapasztalat felhalmozódott bennem, ami lehetővé teszi, hogy el tudjam látni ezt a feladatot. Számomra az is szempont volt, hogy az utánpótlás válogatottakkal tovább tudjak dolgozni, és erre így lehetőségem lesz. A klub utánpótlás akadémiáján jó munka folyik, minden korosztályban sikerült bejutni az országos döntőbe, és ez ritka. De a jónál is lehet jobban dolgozni, 2-3 éves munka a tehetségek beépítése az első csapatba.

A keretről: hárman biztosan

Az Aluinvent-DVTK 2018/19-es keretéről is szót ejtett Szabó Tamás, aki úgy nyilatkozott, hogy három játékos maradása biztos: a két felnőtt válogatott, Zele Dorina és Szabó Fanni mellett az U18-as válogatott Kiss Angelika is piros-fehérben folytatja. Az ügyvezető azt is mondta, hogy Raksányi Krisztina és Nagy Dóra személyes okokból más csapatnál képzeli el a jövőjét, a légiósok pedig nem nyújtottak olyat, ami indokolta volna marasztalásukat, helyettük új külföldiekben gondolkodnak.

A tavalyi légiósok közül az amerikai Brewer és a lett Melnika sorsáról nem lehet biztosat tudni, az amerikai Fontenette az izraeli Rishon Le-Zion csapatánál folytatja, a cseh Pecková pedig valószínűleg a cseh Nymburg játékosa lesz.

