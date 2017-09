Aluinvent-DVTK: Idehaza a négy közé jutás a céljuk

A diósgyőri női kosárlabdacsapatot működtető gazdasági társaság ügyvezetőjét, Szabó Tamást az új szezonnal kapcsolatos várakozásairól kérdeztük.

– A tavalyi évad után úgy ítéltük meg, hogy annak a keretnek, amelyik befejezte az évadot, nincs hosszú távon a klub céljaival egybevágó jövője, perspektívája az előrelépésre, arra, hogy újra a bajnoki címért harcolhasson – mondta Szabó Tamás. – Ráadásul többen a csapatból külföldre vágytak, Tina Jovanovic pedig az Euroligában szerette volna kipróbálni magát, így talán 1–2 játékos tudott volna maradni a meghatározóak közül. Ezért az a döntés született, hogy új időszakot kezdtünk a klub életében, amelynek a végén 1–2 év múlva olyan csapatunk lehet, amelyik bajnoki döntőt tud játszani. Ennek jegyében került Stefan Svitek kezébe a szakmai irányítás, és azon vagyunk, hogy minden támogatást megadjunk neki ahhoz, hogy eredményes munkát végezhessen. A játékosok szerződtetése terén a fiatalok felé igyekeztünk nyitni, így került hozzánk a 22 éves Nagy Dóra és a 23 esztendős Szabó Fanni, akik évjáratuknak a legtehetségesebb játékosai, és ezért egyeztünk meg a folytatásról Bach Boglárkával, aki nyáron az U20-as válogatottban szerepelt, és rajtuk kívül a 22 éves Aldazabal Laura is a fiatal kontingenst erősíti. Szerettünk volna további minőségi, magyar játékosokat igazolni, de szűkös a piac. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján ezen a téren a következő szezon előtt előbbre kell lépnünk, további 1–2 játékos megszerzésével. De számítunk a saját utánpótlásunkra is, nem véletlenül került fel a nagy csapathoz a rendkívül tehetséges 16 éves Kiss Angelika, akit a jövőben mások is követhetnek. Az idei magyar bajnokságban sok azonos erejű csapat szerepel, és nem könnyű olyan együttesekkel tartani a lépést, mint a Sopron, a Győr és a Szekszárd, akik saját városukban kiemelt anyagi és erkölcsi támogatásban részesülnek. Ettől függetlenül az NB I-ben és a Magyar Kupában is a 4 közé jutás a cél, az Európa Kupában pedig a csoportból való továbbjutás. De a legfontosabb, hogy vezetőedzőnk lerakja a jövő sikereinek alapjait, és kérem a szurkolóinkat, hogy támogassák a csapatot ebben a folyamatban.

ÉM-BCS

