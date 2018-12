Aluinvent-DVTK: Hat hét után ismét hazai pályán

A női kosárlabda Európa Kupa G-csoportjának 5. fordulójában szerda 18.30-tól Aluinvent-DVTK – Nantes Rezé mérkőzést rendeznek a miskolci városi sportcsarnokban. A francia gárda elleni csatát kiéhezve várják a diósgyőri drukkerek, ugyanis legutóbb október 24-én volt hazai mérkőzésük a piros-fehéreknek, amikor a cseh KP Brnót fogadták a miskolci városi sportcsarnokban. Azóta zsinórban hat idegenbeli meccset játszott a DVTK, ezek között három bajnoki volt, amit mind megnyertek (Győr, BEAC, Vasas), valamint három Európa Kupa találkozó, amelyek közül csak az egyiken, az olasz Reyer Venezia vendégeként maradt alul, a másik kettőt, egy hete a Brno ellenit, és öt héttel ezelőtt a Nantes ellenit megnyerték. Ez utóbbi találkozón 97–87-es diósgyőri siker született, és akkor úgy tűnt, hogy a Brno mellett a francia együttes lehet majd a csoport harmadik, negyedik helyezettje, ám azóta történt egy, és más, a Venezia kikapott Brnóban, és a Nantes otthonában. Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben ma a DVTK győz, akkor biztos, hogy továbbjut a csoportból. De ez nem minden, mert ha mindkét hátralévő csoportmeccsüket megnyernék a piros-fehérek, akkor valószínűleg azon nyolc legjobb csapat egyike lennének, akik a csoportkört követő első oda-visszavágós párharcot kiemeltként kihagynák, és nem kellene pályára lépniük január 3-án és 10-én.

Öt hazai

Decemberben viszont ötször is pályaválasztóként meccsel az Aluinvent-DVTK, köszönhetően annak, hogy az MTK-val felcserélték a jövő hét végére kiírt bajnokijuk pályaválasztói jogát. Ezt a találkozót viszont Tiszaújvárosban rendezik meg december 16-án, 17.00-tól, azért, mert túl azon, hogy az egyik nagy, tiszaújvárosi támogatójuk kérésének eleget tesznek ezzel, másrészt a legnépesebb vidéki utánpótlás bázisuk sportolóinak, edzőinek, a miskolci meccsek gyakori látogatóinak akarnak a kedvében járni.

De addig még van sűrű lesz a program, hiszen ma a Nantes, vasárnap a Szekszárd, a jövő héten szerdán pedig a Venezia érkezik Miskolcra.

– A tervek, célok nem változtak, a bajnoki szereplés a lényeg, az, hogy szépen menetelünk az Európa Kupában, hab a tortán. A bajnokságban még az alapszakasz félénél sem járunk, és bár nem állunk rosszul, de még sok van hátra. Az Európa Kupában a saját kezünkben van a sorunk, ha mindkét meccset sikerülne megnyerni, az óriási lépés afelé, hogy kiemeltek legyünk, hogy január elején ne kelljen mérkőzéseket játszanunk – mondta Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője. – Kevés időnk van felkészülni a csapatokból, mert sorban jönnek a mérkőzések, de a stáb tagjai már dolgoznak az ezt követő, Szekszárd elleni meccsen is, én pedig bízom abban, hogy a játékosok bírják ezt sorozatot, és amikor kell, akkor a legjobb formájukat hozzák.

Segítettek

A Nantesről szólva azt mondta a szakvezető, hogy az eddigi eredményeikből látszik, hogy hazai pályán erősek – a DVTK azért tudott ott nyerni, mert kiemelkedően teljesített –, és a továbbjutó helyek megszerzéséért zajló csatában a Veneziát is idevéve, a hazai pálya előnye sokat jelenthet. Cziczás Lászlónak felvetettük: ez alatt a szurkolói támogatást érti-e, amiből Brnóban is volt részük?

– Brnóban a meccs előtt azt mondtam, hogy fantasztikus dolog, hogy itt vannak a szurkolók, mert átsegíthetnek minket a holtpontokon, és ez végül így is történt. Volt hullámvölgy a játékunkban, de, hogy ennyien eljöttek, és ilyen jó hangulatot teremettek, az sokat segített, ezt ezúton is köszönjük – mondta a szakvezető.

Arra a kérdésre, hogy mindenki egészséges-e, azt válaszolta Cziczás László, hogy kisebb problémák vannak, Skoric talpgyulladás miatt kihagyta a szombati, Vasas elleni bajnokit és Sulciute térde sincs teljesen rendben. A szakvezető dicsérő hangon szólt az öltözői közösségről, de azt sem titkolta, hogy az évad elején voltak problémák, például Sulciutével is el kellett beszélgetnie, de ez használt, 180 fokos fordulatot vett a játékos hozzáállása. Ezen kívül Walker-Kimbrough-t is szóba hozta, elmondta, hogy az amerikai kosaras nem könnyen illeszkedett be, nehezen szokta meg, hogy itt mást kell játszania, azt kell végrehajtania, amit az edzői stáb elvár tőle.

Nantes hőse

Medgyessy Dóra, a Nantes elleni idegenbeli győzelem főhőse is jelen volt a DVTK tagnapi sajtótájékoztatóján.

– Bízom benne, hogy nem felejtettek el minket a szurkolók, és minél többen kilátogatnak majd a mérkőzésekre. Felkészültünk, jó szériában vagyunk, és hazai pályán egy picit mindig könnyebb játszani. Én maximálisan bízom abban, hogy együtt meg tudjuk csinálni ezt a sorozat – mondta az irányító, aki arra a kérdésre, hogy a csoportbeli ellenfelek közül milyennek tartja a Nantes-ot, így felelt: – A legnehezebbnek. Nagyon agresszív védekezést alkalmaznak, az otthonukban jó dobószálakkal sikerült nyerni, de most sokkal nehezebb dolgunk lesz, mint kint volt. Ha fel tudjunk venni a kellő keménységet, és ezúttal is jól, koncentráltan kezdjük a meccset, akkor eredményesek lehetünk.

ÉM-BCS

Az EK G-csoport állása

1. Aluinvent-DVTK 4 3 1 332–308 7

2. Reyer Venezia 4 2 2 301–264 6

3. Nantes Rezé 4 2 2 294–300 6

4. KP Brno 4 1 3 253–308 5

Játékosszavak

Maja Skoric, az Aluinvent-DVTK csapatkapitánya: – Régen játszottunk itthon, izgatottan várjuk a mostani hazai mérkőzést. Szerencsések vagyunk, hogy a legtöbb idegenbeli mérkőzésünkön ott voltak a csapat drukkerei, akik támogattak minket. Reméljük, hogy a Nantes ellen, és ezt követően is segítenek nekünk abban, hogy jó eredményekkel zárjuk ezt az évet. Fontos meccsek előtt állunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy ha a két Európa Kupa találkozónkat megnyerjük, akkor nem kell január elején további két meccset játszani, és ez nagy motivációt jelent. Minden győzelem fontos, rengeteg önbizalmat adhat, és ez plusz lehetőség lenne, hogy a bajnokságra is tudjunk koncentrálni a jövő év elején.

Dobóverseny

Völgyi Péter, az Aluinvent-DVTK sportszakmai igazgatója arról számolt be, hogy a vasárnapi, Szekszárd elleni bajnoki nagy szünetében a szurkolók számára dobóversenyt rendeznek, amelyen 3 fő vehet majd részt. Arról is beszélt, hogy ezen a találkozón kezdik meg – a jövő hét szerdai Venezia elleni találkozón folytatják, és az MTK ellen fejezik be – azt a hagyományos ajándék gyűjtő akciójukat, amelyet a szurkolók felé is meghirdettek, és a várt plüss állatokat, kifestőket, játékokat a miskolci, Velkey László Gyermek Egészségügyi Központban lévő gyerekeknek adják át, december 17-én.

