Aluinvent-DVTK: Harmincat tettek az ellenfél és maguk közé szombaton

A sorsolás szombaton a fővárosba szólította a diósgyőri élvonalbeli női kosárlabda csapatot, amely előzőleg, a hét közben nemzetközi kupatalálkozót játszott Csehországban. Az ellenfél a nem túl acélos Vasas Akadémia volt, így aztán az lett volna a bomba meglepetés, ha a végén nem egy „izmos” miskolci siker születik.

Jó vendég start

Az összecsapás első négy percében be volt oltva a pontok ellen a budapesti együttes, a DVTK azonban be-betalált, így 0-12 volt az állás. Böröndy hármast jegyzett ugyan, de ez nem indította be a házigazdát, továbbra is az zajlott a pályán, amit a piros-fehérek gondoltak. Katona is hintett egy triplát (6-19), aztán a 8. percben már tetemes volt a vendégek fórja (8-26). Az innen zajló szakasz inkább a pályaválasztóé volt, ugyanis a kisszünetig már csak Mokango és Szabó F. dobott egy duplát, míg a Vasas kissé termelékenyebb volt (19-30). A második negyedben Katona és Varga A. voltak az első kosárba találók, ezután Böröndyék tudták tartani a két csapat közti 10-12 pontos különbséget, nem húzott el jobban a Diósgyőr (14. perc: 26-37). Kevesebb gól esett, mint a nyitó felvonásban, picivel több volt a pontatlanság, de a DVTK ezt a tíz percet is megnyerte, így Medgyessyék nyugodtan mehettek szusszanni (33-49).

Csak a minimalizálás

A nagyszünetet követően Walker-Kimbrough kosarával alakult 33-53-ra a mérkőzés, amely megint hozott olyan időszakot, melyben ritkábban találtak a gyűrűbe a csapatok, főleg a Vasas. A 26. percben 35-61-et mutatott az eredményjelző, a DVTK saját palánkja alatt, vagy annak közelében kevés esélyt adott a fővárosiaknak. Kányásiék ­azonban szorgosan gyűjtögették az egységeket, így 29 ponttal álltak jobban riválisuknál az utolsó negyed kezdete előtt (38-67). A befejező játékrészben igazából csak az lehetett a Vasas célja, hogy minimalizálja a vereséget, de nem tudták ezt véghez vinni, illetőleg a DVTK nem engedte. A negyedek közül ugyan statisztikailag ez a tíz perc volt a legszorosabb, ám a Diósgyőrnek nem kellett agyonhajtania magát, Cziczás László nyugodtan adhatott lehetőséget az 1999-es születésű Eperjesinek is.

Hiába dobott Heljic 21 pontot a hazaiaknál, egymaga kevés volt a csapatként sokkal jobb DVTK ellen. Nyolcadik meccsén hatodik bajnoki sikerét aratta a Diósgyőr – Skoric nélkül –, amivel a Sopron Basket első számú üldözőjévé lépett elő.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv: Vasas Akadémia vs. Aluinvent DVTK 51–81 (19–30, 14–19, 5–18, 13–14)

Budapest, 100 néző. V: Tőzsér, Frányó, Vida J.

Vasas: Böröndy V. (8/3), Tóth O. (5), Vukov (3), Heljic (21/6), Karakasevic (3). Csere: Varga A. (6), Boros B. (2), Smailbegovic (3/3), Budácsik (-), Hizsnyik (-). Edző: Földi Attila.

Aluinvent-DVTK: Medgyessy (8/6), Kányási (2), Walker-Kimbrough (23/6), Sulciute (9/3), Mokango (19). Csere: Katona (11/3), Kiss A. (3), Szabó F. (4), Zele (2), Eperjesi (-). Edző: Cziczás László.

Kipontozódott: Kiss A. (31.).

Földi Attila: – Szerettünk volna nagyobb ellenállást tanúsítani a nagyon erős ellenféllel szemben, sajnos csak néhány perces szakaszokban tudtuk ezt megtenni, így vereséget szenvedtünk. Dolgozunk tovább.

Cziczás László: – Több sebből vérző Vasast sikerült legyőznünk, főleg a második fél­időben mutatott harcias játékunknak köszönhetően. Készülünk a szerdai, számunkra a továbbjutás miatt is nagyon fontos Európa-kupa mérkőzésre a Nantes ellen.

Aluinvent-DVTK - A szurkolókkal ünnepelt siker Miskolc - Az Aluinvent-DVTK szerda este Csehországban nyert Európa Kupa-találkozót. A női kosárlabda Európa Kupa G-csoportjában, a 4. forduló keretében, szerda este a cseh KP Brno csapatának vendégeként lépett pályára az Aluinvent-DVTK együttese. Nem először játszott a brnói sportcsarnokban a dió... Tovább a cikkhez

Az Eb-re kijutás után visszarázódás a DVTK-ba Miskolc - Egyetlen DVTK játékosként Katona Szidónia is együtt örülhetett a válogatott tagjaival. A múlt héten szerdán befejeződtek a női kosárlabda Európa-bajnoki selejtezők, kiderült, hogy kik lehetnek részesei a 37. kontinensbajnokságnak, amelyet 2019. június 27-e és július 7-e között Lettorszá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA