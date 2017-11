Aluinvent- DVTK: Ha a légiósok is hozzátettek volna

A női kosárlabda NB I 8. fordulójának keretében megrendezett összecsapásra Czank és Szabó P. személyében két olyan kosaras is érkezett a vendégekkel, akik korábban a DVTK játékosai voltak. Őket Szabó István, a diósgyőriek technikai menedzsere virággal köszöntötte a bemutatás után, a közönség pedig tapssal.

Győztes első negyed

A meccs egy-egy kihagyott dobással indult, az első pontokat Krivacevic szerezte. Török tisztán futhatott be a palánk alá, aztán Engelman szerzett triplát (3-4). Bach szépen szaladt el a gyűrű alatt, és tette vissza a kosárba a labdát, ezzel 5-6 volt az állás. Nagy D. triplája ült (10-8), Czank viszont ismerte, honnan lehet jól célozni (10-12). Nagy D. kapott nagy passzt, be is terelte a játékszert a helyére. Pecková kintről nagyon biztos volt, hármasával lett 15-12. Kiss A. takarta be Laklóthot, ez szép mozdulat volt a fiatal kosarastól. Krivacevic maradt tisztán egy győri akciónál, de Burkholder válaszolt, aki triplát is szórt, Török hasonlóan tett, de az első felvonást a DVTK hozta (23-19).

A második játékrészben, gyors indítás után a mezőny talán legkisebbje, Nagy D. volt pontos, jó formát mutatott az irányító. Goree hiába ment be a DVTK palánkja alá, úgy nyomták, hogy nem tudott a kosárba találni. Engelman kettese után 28-21-re vezetett a Diósgyőr, ami reménykeltő volt. Feljött azonban a Győr 28-26-ra, időt is kért Svitek tréner. Fields távolija már 28-29-et ért, átvette az irányítást, a diktálást a Győr. Goree beforgatta Peckovát, 28-35-re meglépett a vendéggárda, a piros-fehérek hosszú ideig eredménytelenek voltak támadásban. Egyéb hibák is előjöttek a hazaiaknál, Törökék pedig jobban figyeltek, így a nagyszünetre 10 pontos előnyt kovácsoltak össze (30-40).

Ha kellett, megrázták

A harmadik negyed győri pontokkal indult, közte egy Czank betöréssel (30-44). Melnika kétszer is kihagyta a tutit a kosár közeléből, Goree nem, akin nem volt éppen senki. 33-48-nál az volt a kérdés, vissza tud-e jönni a meccsbe a Diósgyőr, de ahhoz jobb dobószázalék kellett volna, és főleg a légiósoktól jobb produkció. Engelman betörése pontot ért, és a szabálytalanság miatt megítélt büntetőt is értékesítette (38-48). A 25. percben a Nagy D., Bach, Zele, Kiss, Engelman ötös volt a pályán, ami jelezte, hogy kikkel nem elégedett Svitek mester. Sült egy-egy távoli dobás, a 28. percben, 46-52-nél hüledezett a közönség, amikor Nagyék kihagytak két helyzetet. Török nyúzta Kisst, aztán Stepánová mutatta magát (47-55). Pontban nem volt messze ellenfelétől a Diósgyőr, bár amikor kellett, a vendégek megrázták magukat.

Az utolsó felvonásban Stepánová hűtötte le a kedélyeket (50-62), csökkent a lehetősége annak, hogy esetleg bravúrt érhet el a DVTK. Tíz pontos előny környékén mozgott a Győr, Zele befutása szép volt, de jó asszisztot is kapott. Goree leszedett egy lepattanót, aztán kosarat dobott, majd érkezett Fields hármasa, ami bő öt perccel a vége előtt mindent eldöntött 54-69. Nagy D. megmozdulása azért megérdemelte a tapsot, Krivacevicé sem kevésbé. Ekkor már csendes volt a csarnok, a cipők talpának csúszását is lehetett hallani. Bach tette jól a dolgát, ő a dicsérhetők közé tartozott a vendéglátó oldalon (61-74). Már nem sok volt hátra, amikor Goree szedett le lepattanót, Peckovának kimaradt a dupla kísérlete, Fields pedig már csak pattogtatott, mert leketyegett az idő.

Aluinvent DVTK – CMB Cargo-UNI Győr

61-74 (23-19, 7-21, 19-15, 12-19)

Miskolc, 800 néző. V: Cziffra, Papp, Balogh.

Aluinvent-DVTK: NAGY D. (15/6), BACH (13), Engelman (12/3), Pecková (3/3), Melnika (2). Csere: Szabó F. (-), Burkholder (6/3), Zele (9), Kiss A. (1). Vezetőedző: Stefan Svitek.

CMB Cargo-UNI Győr: Czank (5), TÖRÖK (13/9), KRIAVACEVIC (14), FIELDS (23/6), Goree (12). Csere: Varga Zs. (-), Stepánová (7/3), Markó (-), Laklóth (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Stefan Svitek: – Gratulálok a Győrnek a győzelemhez, ma nagy különbség mutatkozott a két együttes között. Náluk jó néhány rutinos játékos szerepelt, akiknek a döntő pillanatokban sem remegett meg a kezük. Nálunk a magyar játékosok jól harcoltak, a külföldiek azonban főleg védekezésben nem tudtak segíteni. Ha ennek a négy embernek nem javul a játéka, akkor nehéz meccseket nem fogunk megnyerni.

Völgyi Péter: – Az döntött a mai meccsen, hogy több jó egyéni teljesítmény volt nálunk támadásban. Hullámzó volt a két csapat játéka, és a völgyekből mi jobban jöttünk ki. A második félidőben közel jött hozzánk a Diósgyőr, de a kulcspillanatokban mindig akadt valaki, aki átsegítette a csapatot a nehéz perióduson. Mindkét csapaton érződött a fáradtság, úgy érzem, rászolgáltunk a győzelemre.

