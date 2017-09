Aluinvent-DVTK: Győztes bajnoki rajt

A női kosárlabda NB I/A 20017/18-as évadjának első meccsét Budapesten, a Pasaréti csarnokban rendezték, ahol péntek délután a Vasas Akadémia együttese az Aluinvent-DVTK gárdáját fogadta. A két csapat összecsapásán az első találat egy centergól volt, amelyet Melnika szerzett, aztán jött Pecková és Burkholder (0-6). A hazai együttes Böröndy V. révén a 3. percben talált be, de a vendégcsapat a faulthatár szélén védekezett, és ezek közül egyet-kettőt azon túlinak láttak a játékvezetők, így az 5. percben már négy hibánál tartottak a piros mezesek. Még ebben a minutában Pecková dupláját követően időt kért a hazai együttes (3-10), ami után Engelman mellett Kiss A. is pályára lépett a DVTK-ban. Utóbbi 16 évesen, a klub saját nevelésű sportolójaként élete első NB I-es meccsét könyvelhette el. A folytatásban felzárkózott a Vasas (12-15) a két edző folyamatos rotációja közepette, a negyed végén pedig Aldazabal alakította ki a részeredményt.

Fokozatosan

A második játékrész 3. percének elején Böröndy V. büntetőiből egyenlített a hazai gárda (18-18), amire Zele duplája, Melnika büntetői és Pecková tempója érkezett válaszként (18-24). Nem sokkal később egész pályára jött ki a Vasas, és labdát is szerzett belőle, gólt viszont nem, ez a túloldalon Engelmannak sikerült. A 16. minutában Kiss A. először talált be az élvonalban, ami után hazai időkérés következett (19-28). A pauzát követően Engelman beverte a meccs első tripláját, majd Szabó F. két duplája következett (19-35). Aztán hosszú hazai csend után Dombai is akciógólt ért el a triplavonal mögül, majd két büntetője is célba ért, aztán pedig egy leindításos kosarat vert be (26-37). Ez már Svitek edzőnek is sok volt, időt kért a DVTK. A negyedből hátralévő 96 másodpercben előbb Kiss A. gyűjtött be egy gyors indításból újabb gólt, majd Zele vágott be egy támadó lepattanó utáni helyzetet (26-41).

Fordulás után

A térfélcsere után is Melnika dobta az első kosarat, majd jött Burkholder hármasa, amire Dombai válaszolt ugyanilyen értékűvel (29-46). Aztán újra egész pályás letámadással próbálkozott a Vasas, ezúttal sem sok sikerrel, majd a 24. minutában Svitek edző kért időt (34-49). Uralta a meccset a Diósgyőr, és bár a hazai fiatalok lelkesen játszottak, sokat futottak, amikor a vendégek játéka felgyorsult, nőni kezdett a különbség (36-56). Ez a pörgősebb játék a DVTK-szimpatizánsok hangját is meghozta. Valamivel több mint három perc volt hátra a negyedből, amikor 20 év alatti játékosát, Bachot visszaküldte a pályára a vendég szakvezető, annak ellenére, hogy ilyen korú kosaras szerepeltetése csak az első két negyedben volt kötelező. Az ifjú igyekezett is, de neki nem sikerült betalálnia (42-64).

A DVTK sérüléssel bajlódó irányítója, Nagy D. a negyedik játékrészt is csak a kispadról nézte, és azt láthatta, hogy egy híján sort cserélt a 33. percben edzője, valamint, hogy a friss Szabó F. egymás után két középtávolit, majd egy palánk alólit termelt be (46-75). És ha egy üzlet beindul: a Szafi becenevű játékos volt az, aki 30 pontra tornázta fel csapata előnyét (48-78), és a végére annyira belelendült, hogy a pályára lépett összes játékos közül neki lett a legjobb statisztikai mutatója. A meccset összességében magabiztosan nyerte a Diósgyőr, a hétfői Sopron elleni hazai bajnokija felvezetéseként.

Jegyzőkönyv

Vasas Akadémia – Aluinvent-DVTK

54-89 (12-16, 14-25, 16-23, 12-25)

Budapest, 200 néző. V.: Balogh Gy., Goda, Csabai-Kaskötő.

Vasas Akadémia: Böröndy V. (10), Tóth O. (3), Kaposi-Demeter (2), Karakasevic (8), Mérész (9). Csere: Farkas F. (2), Dúl (2), DOMBAI (14/6), Smailbegovic (4). Vezetőedző: Földi Attila.

Aluinvent-DVTK: SZABÓ F. (21/6), Bach (2), PECKOVÁ (14), Burkholder (9/3), MELNIKA (17). Csere: ENGELMAN (11/3), Kiss A. (4), Aldazabal (2), Zele (9). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Földi Attila: – Ennek a mérkőzésnek amúgy sem mi voltunk az esélyesei, és ez a meccs előtt néhány perccel még inkább így lett, mert ekkor derült ki, ekkor tudtam meg, hogy nem számíthatok az egyik játékosomra. Nem azt mondom, hogy ha játszik, akkor partiban lettünk volna, de talán nagyobb ellenállásra késztethettük volna a jó erőkből álló Diósgyőrt.

Stefan Svitek: – Nem volt az egyszerű mérkőzés, a hazaiak lelkesen játszottak, ráadásul az elején 2–3 olyan helyzetet is kihagytunk, amit máskor nem. A második negyedben már jobb játékra voltunk képesek, ekkor már Pecková és Melnika is hasznosan játszott, majd amikor a védekezésünk megszilárdult, és felgyorsultunk, egyre jobban megmutatkozott a csapatok közötti különbség.

