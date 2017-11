Aluinvent-DVTK: Fordítás után 5 perc gólcsend a végén Pécsen

A női kosárlabda Európa Kupa F-csoportjának 5. fordulójában, tegnap este Pécsett PEAC-Pécs – Aluinvent-DVTK mérkőzést rendeztek. Meglepően szerény érdeklődés közepette. Hiába, régen elmúltak azok az idők, amikor a fekete-fehéreknél Rátgéber László, a piros-fehéreknél pedig Király Sándor csinálta a showt, vezetőedzőként (érdekesség, hogy mindkét szakember nem edzői minőségben, de egyaránt az említett kluboknál dolgozik). Azokra a meccsekre volt vevő bőven, a budapesti együttesek hegemóniáját a 90-es évek elején megtörő pécsi és diósgyőri együttes egymás elleni meccseire ezrek voltak kíváncsiak, a baranyai Lauber Dezső sportcsarnokban és a miskolci városi sportcsarnokban állandó volt a telt ház.

Ami régebben ezrekben volt mérhető, az most százakban, a jelenlegi nézőszámra az sem volt pozitív hatással, hogy ezúttal nemzetközi tétmeccset játszott Pécsett egymás ellen a két ősi rivális, amire eddig még nem volt példa kettejük történelmében.

Kapaszkodósáv

A találkozó elején Vucurovic és Imovbioh szerzett gólokat, és ezzel a Pécs kapaszkodósávra tette a klasszikus irányító nélkül kezdő Diósgyőrt. Nagy D. eleinte a kispadon ült, Engelmannak és Szabó F.-nek kellett volna helyt állnia az 1-es poszton, utóbbi szerezte a vendégek első találatát (4-2). Aztán 6-2-nél, Raksányi faultos kosaránál, a célba ért büntetője előtt bejött Nagy D., de a DVTK-t csak szórványos triplái (Burkholder és Engelman részéről) tartották meccsben (7-5, 11-8). Nem sokkal ezután Mandic megszerezte a pécsiek első trojkáját, majd a 6. percben újabb diósgyőri csoport toppant be a csarnokba, de mire elfoglalták a helyüket a lelátón már 16-10 volt az állás. Érkeztükkel a vendégszektorban már több volt az olyan drukker, aki állva, hangosan biztatta kedvenceit, mint a hazaiban (mint megtudtuk: a piros-fehéreknél Pécsett élő diósgyőri drukker is a támogatók között volt, aki picit szomorúan mondta, hogy határőrző, Pécsett élő, Miskolcról elszármazott kollégái közül többen nem tudtak eljönni az előző éjszakai migráns ,,fogás” után). A 6. perc végén 18-10 állt az eredményjelzőn, majd nem sokkal később a hazaiak is bedobták első cseréiket, Licskai után Szűcs R. is beállt. De ebben a játékrészben az eleinte sok faulttal védekező Diósgyőr, mivel csak fele annyi lepattanót szerzett, mint ellenfele, nem tudta utolérni a hazai együttest (21-18).

A második negyedből két és fél perc telt el anélkül, hogy valaki a gyűrűbe tudott volna találni, ezt a negatív időszakot Burkholder zárta le egy palánk alóli góllal, amire pécsi időkérés volt a válasz. Nem sokkal később Nagy D. vágott be egy triplát, amire egy leindításos góllal feleltek a baranyaiak. A 15. percben Pecková nullázta le az állást egy hármassal (26-26), de ezt meg Raksányi nem hagyta szó nélküli, ugyanilyen érékű dobást ért el. 31-28-nál vendég időkérés következett, majd Nagy D. duplája és triplája után a meccs folyamán először volt az előny a DVTK-nál (31-33). Nem sokáig, mert a távoli dobások nem sültek a piros mezesektől, és a játékrész utolsó találatát az apró Roberson gyötörte be a palánk alól (37-35).

Fordulás után

A térfélcserét követően Mandic gyűjtögette szorgalmasan a pontokat (43-37), csapata ekkoriban támadásban határozottabb és lendületesebb volt. A DVTK 4-6 pontos hátrányban mocorgott, de amikor Roberson egy hármast szólt, a 25. percben vendég időkérés következett (48-41). Nem sokkal később Burkholder közreműködésével ment le kettőre a különbség (50-48), ami rövidesen 54-48-ra hízott. A 28. percben Nagy D. trojkáját hazai pauza követte, ezt pedig Roberson újabb hármasa (57-51). A negyed utolsó percében Imovbioh hagyott ki két büntetőt, Engelman viszont bevágott egy triplát, ezzel egy pontra jött fel a Diósgyőr (57-56).

Vucurovic góljára Nagy D. hármassal válaszolt (59-59), majd előbb Melnika aztán Pecková kapta meg a negyedik faultját (11-20-ra alakult ezzel a szabálytalanságok aránya). Svitek edző le is hívta utóbbi játékost, és a helyette beküldött Zele ,,hidegen” húzott be egy távolit (59-62). Jött is a hazai időkérés, de Zele a palánk alól is eredményes tudott lenni, és erre még Engelman is ráfejelt (59-66). Hat perc volt hátra a meccsből, amikor a pécsiek szakvezetője időt kért, Engelman faultos kombinációja után (61-69). Innen Raksányi hozta vissza a hazai reményeket egy távoli találattal, és úgy tűnt, hogy a játékvezetők is emlékezeteset akarnak nyújtani, aminek a szenvedői a diósgyőriek voltak. 66-69-nél vendég pauza szakította meg a játékot, de Imovbioh büntetőteivel egyre jobban állt a PEAC. 200 másodperccel a vége előtt vissza is vették a vezetést a hazaiak egy hármassal (71-69). Másfél perccel a vége előtt előbb Melnika majd Pecková pontozódott ki, és amikor egy minutum volt hátra Vucurovic is betalált (75-69), ezzel tulajdonképpen eldőlt a meccs. Mivel a DVTK több mint 5 percen át képtelen volt a gyűrűbe találni, elvesztette a meccset, amelynek érdekessége a játék képet nem igazán tükröző 13-27-es fault arány (is) volt.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

PEAC-Pécs – Aluinvent-DVTK

79-74 (21-18, 16-17, 20-21, 22-18)

Pécs, 300 néző. V.: Baloun (cseh), Dragos-Alin (román), Tsekov (bulgár).

PEAC-Pécs: ROBERSON (17/9), Mandic (17/3), RAKSÁNYI (15/6), Vucurovic (10), IMOVBIOH (17). Csere: Licskai (-), Szűcs R. (3/3), Demeter N. (-). Vezetőedző: Gabriel Carrasco.

Aluinvent-DVTK: Szabó F. (2), ENGELMAN (21/6), Burkholder (12/6), Pecková (10/3), Melnika (3). Csere: NAGY D. (17/15), Zele (9/3), Kiss A. (-). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Kipontozódott: Melnika a 39., Pecková a 39. percben.

Gabriel Carrasco: – Nehéz mérkőzés volt, azok után, hogy a Sopron ellen egy nagy vereségbe futottunk bele, az önbecsülésünk szempontjából fontos volt, hogy jobb teljesítményre legyünk képesek. Szerintem ezen a meccsen a hozzáállás döntött a mi javunkra, az, hogy ellenfelünknél harcosabb játékra voltunk képesek.

Stefan Svitek: – Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez. Sok hiba után, sok elengedett lepattanó után is tudtunk szoros meccset játszani, és az utolsó negyedben elmenni ellenfelünktől. De aztán nem tudtuk őket megállítani, 0-14-es szériát produkáltunk, pedig voltak üres dobások, ellenfelünk viszont gyors indításokból szerzett kosarakat. Érdemes megnézni a faultok arányát, ami 13-27 volt, ellenfelünk 33 büntetőt dobhatott, mi pedig csak 10-et, így, ilyen arányokkal nagyon nehéz meccset nyerni.

