Aluinvent-DVTK: Fejet kellett hajtani a bajnok előtt

A női kosárlabda NB I/A 2. fordulójában hétfő este a miskolci városi sportcsarnokban Aluinvent-DVTK – Sopron Basket bajnokit rendeztek.

Könnyű soproni gólok

Két kimaradt soproni dobással és támadásban két elpasszolt diósgyőri labdával indult a meccs, majd az exdiósgyőri Jovanovic góljára Melnika válaszolt. Aztán a másik volt DVTK-s Dubei is betalált, ezt meg Burkholder nem hagyta szó nélkül, olyannyira, hogy egy dupla után az összecsapás első tripláját is bevágta (7-4). A folytatásban a vendégek két középtávolival visszavették az előnyt, majd miután Milovanovic két büntetője után egy hármast is betermelt, hazai időkérés következett (7-13). De ettől nem lett jobb a Diósgyőr játéka, a sérült Nagy D. hiányában igazi irányító nélkül játszó fehér mezeseknél Szabó F. és Burkholder próbálta az 1-es poszt feladatait megoldani, több-kevesebb sikerrel. A 8. percben Milovanovic triplájával 10 pont fölé nőtt a Sopron előnye (13-24), ebből Aldazabal faragott faultos kosarával, majd a cserepadról érkezett játékosok csatájában Határ állította be a játékrész végére a kerek különbséget (16-26).

A második játékrész második percében Kiss A. góljával csökkent 7 pontra a két csapat közötti különbség (20-27), két minutával később, ugyan­ilyen differenciánál soproni pauza miatt állt a játék (22-29). A folytatásra viszont jött a kispadról Fegyverneky, aki kosárral tért vissza, majd amikor pár másodperccel később Salvadores szerzett egy leindításos gólt, Svitek edző időt kért (22-33). Még a felénél sem járt a negyed, amikor a Sopron összeszedte a játékrész ötödik faultját, és innen minden szabálytalanságuk után büntetőt dobhattak volna a hazaiak. De nem nagyon volt ilyen, és mivel nem sokkal később a Diósgyőrnek is meglett az öt faultja, a vendégek előtt több rögzített dobási lehetőség adódott. Egy ideig tízpontos soproni fór környékén mozgott az eredmény, de a jól záró vendégvédelem és a hazai támadás során eladott sok labda után született könnyű soproni gólok eltolták a különbséget (28-47). A játékrész utolsó percében Engelman egy hármassal és egy büntetővel csökkentette a hátrányt, majd az utolsó 7 másodpercre időt kérő vendégek Dubei révén góllal fejezték be akciójukat (32-49).

Fordulás után

A térfélcserét követően Fegyverneky hármassal nyitott, majd jött Milovanovic középtávolija, aztán a harmadik negyedre beállt, élete első NB I-es meccsét játszó Schmidt Gréta adott ­gólpasszt a hárompontos vonal mögül betaláló Szabó F.-nek (35-54). A hosszabb kispaddal, a palánk alatt erősebb játékosokkal rendelkező soproniak magabiztosan vezettek (37-57), majd az ezúttal is jól játszó Szabó F. vezérletével a DVTK közelebb lopózott, emiatt a 27. percben vendégidőkérés következett (44-58). Innen sok kosár nem esett a játékrész végét jelző dudaszóig, de a hajrában Crvendakic csak bevágott egy triplát, nehogy ebben a játékrészben jobb legyen pontokban a Diósgyőr (46-63).

Izgalom, igazi tét nem volt az utolsó tíz percben, jól „elgyakorolgattak” a csapatok, a Sopron az Euroligára készülődés jegyében, a Diósgyőr pedig a szombati Cegléd elleni idegenbeli bajnokit szem előtt tartva (50-69). A 36. percben Pecková hármasával 13-ra jött fel a DVTK (58-71), majd amikor Burkholder is betalált, a közönség hangorkánnal próbálta egy varázslathajrára indítani kedvenceit. 220 másodperc volt hátra, amikor az előző találatot jegyző légiós leindításos gólt szerzett, és ez már a soproni edzőnek is sok volt, időt kért (62-71). Ami után izmos ötöst küldött vissza. Jöttek is a soproni találatok, és bár a Diósgyőr Engelman triplájával 8-ra visszakapaszkodott (65-73), a vendégek győzelmét igazából nem fenyegette veszély, ám a relatíve szoros eredményben benne van, hogy ezt egy küzdős-hajtós Diósgyőr érte el – magyar női kosárlabda-válogatott új szövetségi kapitánya, Székely Norbert szeme láttára, aki a helyszínen nézte végig a találkozót.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Sopron Basket

65-79 (16-26, 16-23, 14-14, 19-16)

Miskolc, 900 néző. V.: Cziffra, Győrffy, Fodor.

Aluinvent-DVTK: SZABÓ F. (10/6), Bach (5), Pecková (9/3), Burkholder (13/3), MELNIKA (10). Csere: Engelman (9/6), Aldazabal (3), Kiss A. (2), Zele (4), Schmidt (-). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Sopron Basket: FEGYVERNEKY (13/3), Dubei (6), Crvendakic (5/3), JOVANOVIC (14), MILOVANOVIC (19/9). Csere: Turner (7), Határ (5), Salvadores (10), Weninger (-). Vezetőedző: Roberto Iniguez.

Stefan Svitek: – Gratulálok a Sopronnak, erős csapatuk van, olyan, amelyik az Euroligában is eredményes lehet. Az első félidőben puhán védekeztünk, belülről 22 pontot dobtunk, az ellenfél pedig 42-t. Főleg a hárompontos vonalon nem volt elég kemény a védekezésünk, és sok volt a félpályán elvesztett labda. A második félidőben sikerült agresszívebbé válni, tudtunk lepattanókat szerezni, és komoly létszámú, minőségi centerek ellen sikerült olyan helyzeteket találni, amelyekből gólokat tudtunk dobni. A Sopron ekkoriban elvesztette a koncentrációt a nagy különbség miatt, mi viszont fegyelmezettebben játszottunk, és közelebb tudtunk kerülni.

Roberto Iniguez: – Az első félidei játékra büszkén tekinthetünk, koncentráltan játszottunk, viszont a második játékrészben többet foglalkoztunk az eredménnyel, mint a saját játékunkkal. Gratulálok a Diósgyőrnek, keményen játszottak, nem adták fel, jó csapatuk, jó edzőjük van.

