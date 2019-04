Aluinvent-DVTK: Érik a diósgyőriek ezüstérme

Az NB I-es női kosárlabda bajnokság döntőjének első felvonását a múlt pénteken a soproniak nyerték, és a hétfői mérkőzés esélyese is az aranyérem abszolút várományosa, a kisalföldi alakulat volt. Az érdeklődésen látszott, hogy a diósgyőriek négy év után vívnak ismét finálét, a sportág kedvelői zsúfolásig megtöltötték a sportcsarnokot.

Nem ment a játék

Határ beejtett duplájával indult a meccs, majd ugyanő támadó lepattanót is szerzett. A túloldalon Medgyessy pincérkedni akart, de elszúrta a ziccerét. Négy hazai dobás pattant le- és ki a gyűrűről, ezt Casas triplával büntette meg (4. perc: 0-6). A vendégek a kétemeletes Határt keresték bejátszásaikkal, ez hol bejött, hol nem. A tét a DVTK-t nyomasztotta, a hazaiaknak semmi nem sikerült, Cziczás László pedig nem bírta tovább, időt kért. Mokango 5 percnyi játék után hozta össze az első piros-fehér pontokat (2-10). Gyűltek az itthoni személyi hibák is, Walker-Kimbrough hármas kísérlete pedig homállyal végződött. A Sopron védőmunkája kiválóan működött, erre nem volt diósgyőri ellenszer. Saját palánkja alatt minden labdát összekapart a vendég csapat, aztán a két hibás Határt leültette mestere. Több akcióját elrontotta a vendégcsapat is, de ekkor ez nekik belefért. Nem ment az Aluinvent forgatása, a mozgás is kevés volt, a célzásminőség csapnivalóra sikeredett, így a 6-12-es első szakasz nívója jóval elmaradt a várttól.

A folytatásban átadási hibákat láttunk, majd Zahui 2+1-es kombinációja hozott 6-17-et. Medgyessy távoli tempója tapsot érdemelt, de mit sem ért, mert a két vendéggól már 12 pontos különbséget eredményezett. Cserélgetett és játékmegszakítást is kért Cziczás László, sokra azonban nem ment vele. Remegett a kezük a vendégeknek is, mert holtbiztos helyzetekből sem tudtak betalálni. Ebből próbált építkezni a fehérben játszó, de szürkén kosarazó miskolci társaság. A DVTK trénere „beszólt”, ennek csapata látta kárát (17. perc: 13-27). Zahui olyan ziccert ügyetlenkedett el, amiért már középiskolában is fejmosás jár, nem még ezen a szinten. A zöldek egy támadásukat rendre kétszer, sőt háromszor is megismételhették, ugyanis a lecsorgóknál rendre résen voltak. A nagyszünet előtt bepüfölt egy triplát Casas, amit a dudaszó előtt megismételt, a 21-35 pedig semmi jót nem ígért a hazaiaknak a folytatásra.

Majdnem egál lett

Putnina 10 pontra vihette volna fel csapatát, de reszketett a keze, utána azonban Mokango megtette ezt (25-35). Bejött a hazai leindítás, ezt Roberto Iniguez kétségbeesett tanácskozási szünete követte. Feléledt az alvó Sopron mellett a Diósgyőr (a vendégek mestere is megkapta a maga sportszerűtlenségi hibáját), a 35-37 pedig egészen jól mutatott a táblán. Feléledt a közönség is, Turnerék pedig szenvedőre váltottak. Medgyessy bedobta a büntetőit (34-37), a csoda azonban nem folytatódott: Walker-Kimbrough, majd Mokango is ajtó-ablak ziccert hibázott. A Basket feltápászkodott a gödörből (34-42), erre Cziczás László nyúlt az időkérés fegyveréhez. Az idő a DVTK-t sürgette, közben látványos egyéni párharcok alakultak ki. Putnina és Mokango nagy igyekezetében összeütközött, a labda meg kiment… Casas húsz métert vágtázott 2 pontért (34-48), és megint elsüllyedni látszott a a hazai hajó. Lépéshibák következtek, no meg Casas gyönyörű horogdobása. A harmadik negyed utáni 36-50 kecsegtető volt a Sopron számára, ekkor a borsodi alakulat már csak a csodában bízhatott, az utolsó szakaszt 15 ponttal kellett nyernie az egyenlítéshez.

A 32. percben Casas triplával jelentkezett (38-54), a vendéglátó ennek ellenére kapaszkodott, büntetőkhöz jutott, de ezek inkább kimaradtak. Kányási tanácstalan volt, a Sopron meg színtévesztő, fórja azonban állta az idő próbáját. A harc a magasban és a küzdőtéren is folytatódott, persze már tét nélkül (35. perc: 41-57). Dupree duplázott, társai labdákat gyűjtöttek, Határ meg visszaállt. A Sopron a labdát pumpálta, különösebben már nem „szívóskodott”, az Aluinvent DVTK pedig beletörődött a sorsába. Érik tehát a soproni arany és a diósgyőri ezüstérem, ez a realitás, kesergésre nincs ok.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Sopron Basket 45-62 (6-12, 15-23, 15-15, 9-12)

Miskolc, 1650 néző. V.: Cziffra, Győrffy, Csabai-Kaskötő.

Aluinvent-DVTK: Medgyessy (5/3), Walker-Kimbrough (11), Skoric (12), Putnina (2), Mokango (11). Csere: Szabó F. (2), Zele (-), Szűcs R. (2), Kiss A. (-), Kányási (-). Vezetőedző: Cziczás László.

Sopron Basket: Turner (8/3), DUPREE (19), CASAS (18/6), Crvendakic (2), Határ (4). Csere: ZAHUI (11/3), Dubei (-), Fegyverneky (-). Vezetőedző: Roberto Iniguez.

Kipontozódott: Dubei a 38. percben.

Cziczás László: – A Sopron bebizonyította, hogy miért nem tudtuk megszorítani csapatukat egész évben. Náluk mindig akadt, aki minőségbeli különbséget hozott a pályára. Nincs okunk a szégyenkezésre, ugyanis ellenfelünk ennyivel jobb. A harmadik találkozón világszenzációt akarunk nyújtani azzal, hogy 1 ponttal megverjük őket.

Roberto Iniquez: – Kezünkben tartottuk a meccset, bár a harmadik szakaszban öt-hat percig puhán játszottunk. Ettől eltekintve kontrolláltuk a találkozót. Nagyon örülök, hogy Fegyverneky is pályán volt, ő biztos pontja a csapatunknak. A harmadik mérkőzésen ki kell használnunk a hazai pálya előnyét.

Az egyik fél három sikeréig tartó párharc állása: 2-0 a Sopron Basket javára.

A harmadik meccset csütörtökön 18.00-tól Sopronban játsszák a csapatok.

