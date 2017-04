Aluinvent-DVTK: Elúszott az idei elődöntő

A kezelés alatt álló légiós, Ruffin-Pratt nem tartott csapatával a negyeddöntő harmadik ütközetére, viszont volt jó pár piros-fehér szurkoló a győri csarnokban, akik a szükséges pluszt próbálták megadni kívülről kedvenceiknek.

A Diósgyőré volt

Az első percben Szécsi és Czank talált be a hazai gyűrűbe (0-4), a CMB ezt egy ideig képtelen volt megtenni – négy triplakísérletük sem ért célt. Sok volt a hiba a meccs elején, a szerb nemzeti együttesbe meginvitált Jovanovic azonban nem rontott a megítélt büntetőknél, majd egy közelinél sem, a labdát a magyar válogatott kerettag Horváthtól kapta. A negyed közepén 6-13-ra ellépett a vendéggárda, a pályaválasztónak nagyon kellett Simon triplája, de Rasheed is bemutatott egy ugyanilyet, természetesen időt kért Völgyi Péter (9-16). Goreenek voltak jó pillanatai, miközben Rasheed a mezőny addigi legeredményesebb játékosává lépett elő (8 pont). Adamecz volt az első diósgyőri csereként érkező, majd Jovanovic kívülről szórt egy hármast (15-21), a DVTK jó teljesítményt nyújtott a nyitó­felvonásban.

A második negyed kezdetén Simon Zs. és Likhtarovich hozta fel alakulatát (20-21), López edző visszaküldte a pályára a korábban lecserélt Jovanovicot. Ismét jött egy kis pontszünet, mígnem a 14. percben Likhtarovich büntetőivel fordított a Győr (22-21). A 7-0-s Rába-parti szériát Czank két jól végrehajtott büntetője törte meg, ám Goree sem tétlenkedett (24-23). Időzött a miskolci szakvezető, aki újra alapcsapatát küldte harcba. Laklóthék kicsit meglendültek, ám Szécsi 29-25-re módosított. Likhtarovich második tripláját szórta, Kiesel sem volt rest, így hamar több mint tíz egységnyi lett a különbség (37-26). Ez a játékrész a Győrről szólt, akik jobban támadtak, mint az első negyedben, a DVTK pedig gyengébben védekezett.

Éltették a reményt

A szünetről visszatérve Simonék 51-35-re megugrottak, és nem is tudott tíz ponton belülre kerülni a DVTK. Tomlinson büntetői ültek, Kiesel triplájára Czank is ugyan­ilyennel válaszolt (58-49). Amikor Horváth B. is be­talált hasonlóan messziről a győri gyűrűbe, Völgyi Péter azonnal időt kért (58-52). Egy csapásra feléledt a remény a miskolci oldalon, és a hazaiak visszatornázták magukat tíz „környékére” (62-52). Egyik oldal sem bővelkedett játékosokban ezen a napon, így a faultokra is kellett figyelni. A negyedik felvonásban Goree nem tette meg azt a szívességet, hogy büntetőket hagyjon ki, ám Tomlinson 66-59-re hozta a Diósgyőrt. Beindult a légiós, egészen 66-64-ig ,„tolta” csapatát, bajban érezhette magát a dunántúli együttes. Simon triplája hozott némi megnyugvást a Cargónak (71-64), de volt még több mint 5 percük a látogatóknak. Amikor Likhtarovich sokadik hármasát húzta be, már kevesen hittek a miskolciak feltámadásában (74-66), de azért még 3:25 perc volt vissza. Czank kinti kísérlete hozta meg újra az esélyt (74-69), nagy csata zajlott a parketten. Jovanovic 74-71-re alakított, de nagyon pörögtek a másodpercek (1:18 perc a végéig). „Mindenki kihagyott mindent” a feszült légkörben, 39:59-nél ugyan Jovanovic begyömöszölte a játékszert a győriek kosarába, a hazaiak időt kértek, s az a maradék 1 másodperc már semmire sem volt elegendő, minimális különbséggel, de kikapott a Diósgyőr.

Az egyik fél két sikeréig tartó csatát a Győr nyerte, így ők készülhetnek a Sopron elleni elődöntőre, míg a DVTK a Zalaegerszeggel szemben az 5–8. helyért folytatja a bajnokságot. A DVTK – ZTE párharc első mérkőzésére vasárnap 18.30-tól kerül sor Miskolcon a városi sportcsarnokban.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

CMB Cargo UNI Győr – Aluinvent-DVTK

74-73 (15-21, 32-14, 17-20, 10-18)

Győr, 300 néző. V.: Cziffra, Farkas, Minár.

CMB Cargo UNI Győr: KIESEL (20/6), LIKHTAROVICH (18/12), Laklóth (5/3), Varga Zs. (2), GOREE (16). Csere: Simon Zs. (13/6), Kovács V. (-), Török (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Aluinvent-DVTK: Horváth B. (5/3), CZANK (17/9), Rasheed (13/6), Szécsi (4), JOVANOVIC (22/3). Csere: Adamecz (2), Tomlinson (10/3). Vezetőedző: Miguel de Jesús López Alonso.

Völgyi Péter: – Végtelenségig kiélezett párharcot vívtunk, mindkét csapat bejuthatott volna a legjobb négy közé. Az alapszakaszban nyújtott teljesítményünkkel kiharcoltuk a hazai pályát, ezért talán mi jobban megérdemeljük. Gratulálok mindkét csapatnak, és büszke vagyok a játékosaimra, akik 12 nap alatt hatodik kemény mérkőzésüket játszották, és mégis mozgósítani tudták erőtartalékaikat.

Miguel de Jesús López Alonso: – Tisztában voltunk vele, hogy kemény mérkőzés vár ránk, és az az igazság, hogy kemény mérkőzést is akartunk játszani, mert az ellenfelünk egy jó csapat kiváló játékosokkal. Küzdenünk kellett azért, hogy esélyünk legyen a győzelemre, ahol végül apróságok döntöttek. Közel jártunk a sikerhez, minden játékos kiadott magából mindent, egyetlen játékosomra sem mondhatok egy rossz szót sem.

Az egyik fél két sikeréig tartó párharc végeredménye: 2-1, a CMB Cargo UNI Győr javára.

További eredmények:

negyeddöntő, 3. mérkőzés:

PEAC-Pécs – VBW CEKK Cegléd 43-53 (13-15, 9-10, 14-14, 7-14)

A párharc végeredménye: 2-1, a Cegléd javára.

rájátszás, alsóház:

MTK Budapest – PINKK-Pécsi 424 71-62 (19-16, 18-16, 16-10, 18-20)

Az alsóház három csapatából az utolsó helyezett esik ki.

A tabella:

1. BEAC Újbuda 1 1 – 71-62 25 pont

2. PINKK-Pécsi 424 1 – 1 62-71 25

3. MTK Budapest 2 1 1 133-133 24

VISSZA A KEZDŐOLDALRA