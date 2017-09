Aluinvent-DVTK: Elsőre biztató volt

A diósgyőriek szlovák ellenféllel csaptak össze, és győztek. Stefan Svitek együttesének keretéből Monica Engelmann, Tereza Pecková és Szabó Fanni hiányzott.

Aluinvent-DVTK – MBK Ruzomberok (szlovák)

65-60 (14-13, 12-21, 21-15, 18-11)

Miskolc, 200 néző. V.: Földházi, dr. Mészáros, Lengyel.

Aluinvent-DVTK: Nagy D. (14), Bach (5), Burkholder (25/12), Zele (7/3), Melnika (12). Csere: Aldazabar (2), Kiss A. (-), Schmidt (-). Vezetőedző: Stefan Svitek.

MBK Ruzomberok: Diawakana 5, Marković 2, Campbell 7/6, Janoscikova 7, Mistinova 19/9. Csere: Belusova, Yatskovets 10, Bartanusova 4, Brown 6/3, Moravcikova. Vezetőedző: Juraj Suja.

Stefan Svitek: – Egy komoly szlovák első osztályú csapat ellen játszottunk, akik idén döntőt akarnak játszani a Good Angels ellen. Azonban nem az eredmény volt a legfontosabb a mai találkozón, gyakoroltuk a kemény védekezést, ahogy edzéseken is. Végre tudtunk öt az öt ellen játszani, azt hiszem, ezt a lányok is élvezték a sok kemény edzés után. Hamarosan megérkezik Szabó Fanni és Monica Engelman, őket be kell építeni a csapatba. Elsőre kifejezetten biztató volt a játékunk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA