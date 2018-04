Aluinvent-DVTK: Előnyben a Zalaegerszeg

Az idegenbeli siker reményében lépett pályára szerdán Zalaegerszegen az élvonalbeli diósgyőri női kosárlabda csapat a bajnoki negyeddöntő első felvonásán. A vendégeknél Brewerre térdfájdalmak miatt nem számíthatott Stefan Svitek, a borsodiak vezetőedzője, ami azért előnyt jelentett a házigazdának a palánk alatt.

Hiába zavarták

Ahogyan azt prognosztizálni lehetett, az első negyedben nem gyűltek sűrűn a pontok, a nyitó menet felénél még csak 4-9 volt az állás. Pawel kosarával először vezetett a Zete (12-11), aztán a negyed vége előtt 30 másodperccel cseréltek az edzők. Szalay még két büntetőt bedobott (14-11), de Raksányi is betalált a kosárba (14-13).

A második felvonásban Raksányi kapott le egy labdát a levegőből, jó helyzetfelismerés volt. Visszavette a vezetést a DVTK, aztán Nagy D. hármas kísérlete kimaradt, Jeffery-é viszont nem. Fontenettet hiába zavarták a palánk alatt, értékesítette a helyzetet (17-18), aztán a 14. perc elején Kiss A. kapott egy „nagyot” az orrára, Melnika váltotta. Gorjanácz távolija ült a gyűrűben, ám ugyanígy Koizar hármasa is (25-18), szükségük volt a szünetre a piros-fehéreknek. Szabó F. szintén otthon volt ebben a műfajban, de egy eladott labda miatt a hazaiak ismét gólt dobtak (29-21). Újabb „tanácsadásra” mentek a látogatók, ami után Fontenette akciózott, a zalai tréner meg akart mondani sok mindent, mert feljebb zárkózott a Diósgyőr (31-27). A vendégek légiósa már 12 pontnál tartott, ő vitte a hátán a csapatát. Az utolsó pillanatokban kimaradtak a lehetőségek, így 35-32 lett a félidő.

Kipontozódások

Melnika nyitotta a pontgyártást a harmadik negyedben, olyannyira, hogy az ő nevéhez fűződött az egyenlítés (38-38). Szép labdajáratás után Raksányi triplakísérlete pattant le a gyűrű széléről, de aztán ezzel együtt is, a 25. percben már a DVTK vezetett – ismét (41-42). A kosárgyártás lelassult, a dobószázalékok romlottak, kevéske fórt Parkerék hoztak össze (46-42). Raksányi pakolt oda Koizarnak, aztán gyorsan elnézést kért, majd Pavel 2+1-je volt jó (49-42). DVTK időkérést követően Koizar büntetőzött (51-42), Fontenettéket ekkor hatásosan levédekezte az Egerszeg, a szakaszt Raksányi triplája zárta (51-45). A negyedik felvonás kezdetén Zele kipontozódott, de Melnika és Kiss A. is veszélyeztetett volt 4-4 faulttal – utóbbi hamar össze is szedte a kiállást hozó ötödiket. 53-48 volt az állás, de a Diósgyőr nagyon akart (55-55). Teljesen nyitottan kezdődött az utolsó öt perc, Raksányi hármasára Koizar válaszolt. 62-62-nél is álltak a felek, másfél perccel a befejezés előtt Svitek edző osztott tanácsokat (66-64). Itt sem és ott sem ment be dobás, 20 másodperc volt hátra, Gáspár-tréner kért időt. A kék-fehérek akciózhattak, járatták a labdát, csak éppen nem ment az idő… Döntés: 6 mp maradt, ütés Gorjanácznak, de ismét állt a találkozó. A hazai kosaras egyet dobott be (67-64), 5 mp volt még. Fontenettéről kiment a labda, ismét ütés, a ZTE dobhatott büntetőket, Koizar egyet hintett be (68-64), ez elég volt nekik.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

Zalaegerszegi TE NKK – Aluinvent-DVTK 68-64 (14-13, 21-19, 16-13, 17-19)

Zalaegerszeg, 200 néző. V.: Győrffy, Söjtöry, Minár.

Zalaegerszeg: Koizar (16/9), Gorjanácz (8/6), Hegedűs-Őri (8), Jeffery (12/6), Parker (10). Csere: Szalay (2), Pavel (12). Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Aluinvent-DVTK: Fontenette (21/3), Raksányi (10/6), Szabó F. (7/3), Zele (2), Melnika (14). Csere: Nagy D. (7), Kiss A. (1), Pecková (2). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Kipontozódott: Zele (31.), Kiss A. (32.).

Gáspár Dávid: – Nagyon kemény mérkőzés volt, ahogy számítottunk is rá. Apróságok döntöttek a javunkra, nem számítok könnyed meccsre a folytatásban sem. Örülök, hogy nyertünk, ez a legfontosabb.

Stefan Svitek: – Mindkét csapat nagyot harcolt az első győzelemért. Apróságok döntöttek a végjátékban, az üres dobásokat mi kihagytuk, ellenfelünk pedig bedobta a lehetőségeit. Nincs veszve semmi, készülünk a szombati mérkőzésre.

Az egyik fél két győzelméig tartó párharc állása: 1-0, a ZTE NKK javára.

