Aluinvent-DVTK: Elhúzták a fúvósokkal érkezők nótáját

A női kosárlabda Európa Kupában szerdán elkezdődtek a csoportküzdelmek. Az 1. fordulóban a négy csapatos G-csoport egyik meccsén az Aluinvent-DVTK gárdája a cseh KP Brno együttesét fogadta a miskolci városi sportcsarnokban. A vendégcsapat erős támogatást kapott a lelátóról, hiszen a szurkolótáborában egy komplett zenekar is megjelent. Négy fúvós, és négy ütős teremtett kiváló hangulatot.

Walker-Kimbrough beindult

A találkozó első pontjait a fehér mezes Mokango szerezte centerhelyről, majd büntetőkből, amit egy akció­ból egali­zált Stara, akivel szemben célba ért triplája közben szabálytalankodtak, és az emiatt megítélt büntetőt is értékesítette (4-4). A folytatásban a csapatok sokat hibáztak dobásban, így mindkét edző elkezdte keresni az ezen a napon a legjobb formát kifogó játékosait. A hazaiak trénere nyolcem­­beres rotációval dolgozott, a brnóiak pedig a 7. percben már a tizedik játékosukat próbálták ki. Egy ideig egyik csapat sem tudott elmozdulni a másiktól, az első játékrész végén ez végül a DVTK-nak sikerült Walker-Kimbrough révén, aki egymás után három akciógólt termelt, az utolsót a saját labdaszerzését követően (18-12).

A második negyedben sem csökkent Walker-Kimbrough játékkedve, az ő vezérletével ment 10 pont fölé a Diósgyőr, és ez már a csehek edzőjének is sok volt, időt kért (27-16). Egyszer, majd másodszor is, 53 másodperccel később, mert ez alatt a DVTK két akciógólt is szerzett (31-16). Témán kívül voltak ekkoriban a zöld mezesek, a hazaiak a külső kísérleteikre is figyeltek, de a palánk alá bejátszott labdákat is levédekezték, és nem mellékesen lepattanószerzésben is jobbak voltak. Skoric két kettesével a 17. percben 38-19-re módosult az állás, a játékrész végén Sul­ciute góljával 20 pont fölé nőtt a két csapat közötti különbség (44-23).

Fordulás után

A térfélcserét követően sem igazán ment a cseh csapatnak. Igaz, kemény védekezést kaptak, és részben emiatt az első akciógóljukra öt percet kellett várni, ekkor Saurazaite volt eredményes (49-26). A meccs kimenetele ekkor már nem volt kérdéses, de ez nem zavarta a brnói zenekart, ők vidáman játszották a sláger­- részleteket, és ettől a hazai tábor hangulata tovább emelkedett. A 28. minutában húszon belülre jöttek fel a vendégek (56-37), de ettől senki nem nyúlt szívgyógyszer után, a DVTK kontroll alatt tartotta a mérkőzést (58-37).

Sulciute küldte a triplavonal mögül a gyűrűbe a labdát a negyedik játékrész elején, aztán büntetőből, tempóból és centerhelyről is született hazai gól, a változatosság gyönyörködtet jegyében. A tizenegyedik zsinórban esett DVTK pont után brnói időkérés következett (69-37), majd Kopecka palánk alóli találata egy 13-0-s piros-fehér etapot zárt le (71-39). A parádés pillanatok, percek után könnyelművé vált a Diósgyőr játéka, Cziczás edzőnek ez nem tetszett, így időt kért (73-49). Ettől függetlenül folytatódott a cseh pontgyártás, bár ekkoriban Mokango kivételével, nem a kezdőcsapat volt a pályán. Négy és fél perc csend után született újabb hazai találat, Kányási révén (75-55), a végén pedig Saurazaite gólja húzta húsz alá a Brno gárdáját, akik azzal indulhattak haza, hogy megnyertek egy negyedet.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – KP Brno (cseh) 77-59 (18-12, 26-11, 14-14, 19-22)

Miskolc, 800 néző. V.: Chernova (orosz), Nghixulifwa (namíbiai), Sentürk (török).

Aluinvent-DVTK: MEDGYESSY (6), Sulciute (7/6), WALKER-KIMBROUGH (19), Skoric (8), MOKANGO (18). Csere: Katona (4), Zele (6/6), Kányási (5/3), Szabó F. (2), Kiss A. (2), Eperjesi (-). Vezetőedző: Cziczás László.

KP Brno: Berankova (-), Sujanová (7), Stara (8/3), Kopecka (8), Sladkova (1). Csere: Gill (9/6), Madden (6), Mainclova (3), Remenarova (-), SAURAZAITE (8), Dudackova (9), Holubova (-). Vezetőedző: David Zdenek.

Kipontozódott: Skoric a 37. percben.

Cziczás László: – Úgy gondolom a legfontosabb az, hogy egy pillanatig sem forgott veszélyben a győzelmünk. Egy jó meccsből érkeztünk erre a találkozóra, kellő önbizalommal, és ez látszott a játékunkon is. Örülök, hogy kiszolgáltuk a közönségünket. Voltak ugyan hibák, de ettől függetlenül boldog vagyok, hogy így sikerült kezdeni a nemzetközi kupaszereplésünket.

David Zdenek: – Gratulálok a Diósgyőrnek. Nem tudtuk megvalósítani azt, amit előzetesen terveztünk, nem voltunk elég agresszívek, kerültük a kontaktokat. A második negyedben sok könnyű kosarat engedélyeztünk ellenfelünknek és csak futottunk az eredmény után. A DVTK-ból Walker-Kimbrough és Mokango megmutatta, hogy nemzetközi szinten hogyan kell játszani.

A csoport második meccse, a Reyer Venezia (olasz) – Nanates Reze (francia) találkozó lapzártánk után ért véget.

Meghívó

A jövő hónapban Európa-bajnoki selejtezőket játszó magyar női kosárlabda válogatott keretébe egy diósgyőri kosaras, Katona Szidónia kapott meghívót Székely Norbert szövetségi kapitánytól. Nemzeti együttesünk november 17-én Albánia, 21-én pedig Oroszország vendége lesz az utolsó előtti, és az utolsó fordulóban.

