Aluinvent-DVTK: Éjszakai buszozás volt a Vasas mérkőzés miatt

A női kosárlabda NB I 8. fordulójában szombaton 18.00-tól Vasas Akadémia – Aluinvent-DVTK mérkőzést rendeznek a fővárosban, a Pasaréti Sportcentrumban. A találkozó esélyese a vendég együttes, ugyanis a piros-fehérek sokkal jobban állnak a tabellán, mint a Vasas, és eltérő célokért küzdenek. A Diósgyőr a négy közé szeretne kerülni, a budapestiek pedig beérnék azzal, hogy nyolcba lavíroznak, mert ez esetben a kiesés elkerülésért nem kellene játszaniuk.

Függetlenül attól, hogy papíron jobb a Diósgyőr, csapatuk szakvezetője, Cziczás László már a legutóbbi, a szerdán este lejátszott Európa Kupa csoportmeccs, a cseh KP Brno elleni idegenbeli 83–70-es siker után arról beszélt, hogy a Vasas elleni bajnokira készülnek.

– Azért hoztam szóba már szerdán este ezt a mostani mérkőzést, mert egy kicsit tartok ettől – ismerte be Cziczás László. – A Vasas egy feltörekvő gárda, tele tehetséges, korosztályos utánpótlás válogatott játékosokkal, és nagyon nehéz egy idézőjelbe tett kisebb csapattal szemben játszania egy olyan együttesnek, amelynek rutinos sportolói vannak, mert tudat alatt hajlamos leengedni egy ilyen gárda. Éppen ezért kell a tüzet tartani, ugyanis az olyan helyzetben lévő csapatok, mint a Vasas, nem adják ingyen a meccseket.

És, hogy mennyire komolyan veszik ezt a Vasas elleni összecsapást a DVTK-nál, azt jelzi, hogy a Brnóban lejátszott mérkőzés után nem maradt ott a csapat, hanem buszra szállt, és éjszaka haza utazott. Csütörtökön reggel érkeztek meg Miskolcra a diósgyőriek, és még aznap este egy átmozgató tréninget tudtak tartani, amelyen már a fővárosiak elleni találkozóról is szó esett.

– Azért döntöttünk az éjszakai utazás mellett, hogy egy kis időt nyerjünk, hogy pénteken már frissebbek legyenek a lányok – mondta a DVTK szakvezetője. – Ugyanis, ha csütörtökön, a reggeli után kényelmesen indultunk volna el, úgy 11 óra körül, akkor este 7-nél aligha értünk volna haza hamarabb, és ez esetben az utazás fáradalmai a pénteki edzésen jelentkeztek voltak.

Arra a kérdésünkre, hogy a tűz megtartása, és az éberség mellett mi kell ahhoz, hogy megnyerje ezt a találkozót a Diósgyőr, Cziczás László így felelt:

– A Vasasból is felkészültünk, elemeztük a játékukat, tudjuk, hogy kikre kell igazán figyelni náluk, hogy a kulcs­embereiket hogyan lehetne tartani. Minden ugyanaz a felkészülésben, mintha mondjuk a Szekszárd ellen kellene meccselnünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy egész pályás letámadásban, a csapda játékban erősek. Tudjuk mire kell figyelnünk, és azt is, hogy mi mit akarunk megvalósítani. Nem lesz sétagalopp ez a meccs, de nyerni szeretnénk, már csak azért is, hogy a jövő szerdai, hazai visszatérésünkre, – ami több mint egy hónapos idegenbeli meccs sorozat után következik be, – pozitív töltettel érkezzünk.

Kosárlabda: a női NB I állása

1. Sopron Basket 8 8 – 697–455 16

2. AKSC Szekszárd 8 6 2 563–471 14

3. Zalaegerszegi TE NKK 8 5 3 582–554 13

4. Aluinvent–DVTK 7 5 2 579–491 12

5. PEAC–Pécs 7 5 2 525–445 12

6. NKE–Csata 6 4 2 427–424 10

7. CMB Cargo UNI Győr 7 2 5 507–483 9

8. PINKK–Pécsi 424 7 2 5 460–553 9

9. Vasas Akadémia 6 2 4 429–465 8

10. VBW CEKK Cegléd 7 1 6 440–553 8

11. ELTE–BEAC Újbuda 7 1 6 464–632 8

12. MTK–Budapest 6 1 5 325–472 7

Kosárlabda: Női EK G-csoport

A női kosárlabda Európa Kupa G–csoportjának még nem közölt eredménye: Nantes Rezé (francia) – Reyer Venezia (olasz) 63–57 (18–17, 15–20, 12–6, 18–14).

A csoport állása

1. Aluinvent–DVTK 4 3 1 332–308 7

2. Reyer Venezia 4 2 2 301–264 6

3. Nantes Rezé 4 2 2 294–300 6

4. KP Brno 4 1 3 253–308 5

