Aluinvent-DVTK: Ebben a szereposztásban is sima volt

A női kosárlabda NB I 10. fordulójában vasárnap este az Aluinvent-DVTK csapata az MTK Budapest gár­dá­ját fogadta, a Tiszaújvárosi Sportcentrumban. Azért itt, mert bár ebben a fordulóban a fővárosi együttes lett volna a két fél meccsének a pá­lya­választója, a diósgyőriek kérésére ez megváltozott (a 21. fordulóban rendeznek majd MTK – DVTK összecsapást), hogy az egyik támogatójuknak, egy tiszaújvárosi cégnek – és ezzel együtt a Tisza-parti város kosárlabdát szerető közönségének – a kedvében járjanak egy itteni rendezéssel.

Kiss A. kezdte

A pályaválasztó csapatból, az első félidőben kötelezően szerepeltetendő 20 év alatti játékos, Kiss A. találatával indult a bajnoki, és a mérkőzés elején még jól tartotta magát a fővárosi csapat. Olyannyira, hogy Czirják közelije után a vezetést is átvették (5–6). Válaszként a DVTK játékosok egyike, másika villant egyet-egyet, és amikor a Skoric triplájával 2,5 perc alatt 10–0-s etapot hozott össze a fehér mezes gárda, vendég időkérés következett (15–6). Zele, Szabó Fanni és Kányási is pályára került a Diósgyőrben, és erőteljes termelésbe kezdtek a negyed végére vendéglátók, akik 24 pontos fórt hoztak össze (36–12).

Medgyessy, Kányási, Szabó Fanni, Zele, Kiss A. ötössel kezdte a második játékrészt a DVTK, de lehet, hogy nem tetszett Cziczás edzőnek az, amit látott, mert a negyed első negyede után időt kért (40–16). Volt eredménye, védekezésben és támadásban is javulás mutatkozott (50–16). Mivel a találkozó kimenetelét már az első játékrészben egyértelművé tette a piros-fehér gárda, különösebb tét, nyomás nélkül játszhattak, tulajdonképpen élesben gyakorolhattak, és ennek során a hosszú szünetre kerek harminc pontos különbséget alakítottak ki (56–26).

Fordulás után

A harmadik játékrész első felében a diósgyőri játékosok dobás pontossága miatt csökkent a félidőbeli különbség a csapatok között (63–39), de ez és még ennél több is belefért volna ebbe a meccsbe. A találkozó egyik üde színfoltját az adta, hogy a DVTK kosárlabda ultrák Tiszaújvárosban is jelentős támogatást adtak a lelátóról kedvenceiknek, akik látványos megmozdulásokkal igyekeztek ezt meghálálni (7639).

Az Aluinvent-DVTK-t a záró menetben is nyolc fős rotációval játszatta Cziczás edző, aki ezen a meccsen a sérült Katona mellett a kongói centert, Mokangót is pihentette, miközben két alapember, Sulciute és Walker-Kimbrough is csak rövid időszakokra került a pályára. Az ennek köszönhetően több lehetőséget kapottak közül, Szabó Fanni és Kányási volt ponterős a piros-fehéreknél. A meccs 38. percében a kilencedik hazai játékos is pályára került, a fiatal Eperjesi személyében, így ő is részese lett a nagy különbségű, sima győzelemnek.

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – MTK Budapest 94-57 (36-12, 20-14, 20-13, 18-18)

Tiszaújváros, 600 néző. V.: Pozsonyi, Goda, Nyilas.

Aluinvent-DVTK: MEDGYESSY (16/3), SULCIUTE (6), Walker-Kimbrough (13/3), SKORIC (18/3), Kiss A. (4). Csere: Zele (5), SZABÓ FANNI (15/3), KÁNYÁSI (14), Eperjesi (-). Vezetőedző: Cziczás László.

MTK Budapest: Czirják (10/3), Szeitl (4), SZABÓ FLÓRA (12), Koch (4), HEGEDŰS (15/3). Csere: Bernáth (2), Wéber (4), Schiroky (4), Gróf (2). Vezetőedző: Nagy Dorottya.

Kipontozódott: Kiss A. a 25. percben.

Cziczás László: – Az első negyed végére kialakult az a különbség, amit szerettünk volna, amit terveztünk. A további három negyedben látottakkal nem lehetünk maradéktalanul elégedettek. De ezen a meccsen sokan sok játéklehetőséget kaptak, és volt egy-két jó egyéni teljesítmény is.

Nagy Dorottya: – Először is: gratulálok a Diósgyőrnek. Sajnos, a meccs előtt sok sérült és beteg játékosunk volt, így nem olyan rotációval játszottunk, amilyennel szerettünk volna. Az első negyedben nem játszottunk jól, a védekezésünk szörnyű volt, és bár a célunk az volt, hogy legalább egy negyedet a magunk javára fordítsunk, csak egy döntetlen lett belőle.

