Aluinvent-DVTK: Döcögősen indult, de a hajrában megfordult

Az Aluinvent-DVTK számára Peckova duplájával kezdődött a 2018-as esztendő, ám az újév nyitótalálkozóján a fővárosiak sokáig tartani tudták a lépést, sőt 6-10-nél a Vasas Akadémia állt jobban. A piros-fehérek nehezen lendültek játékba, de Burkholder két büntetőjével, valamint egy labdaszerzés után szerzett Pecková-kosárral fordított a Diósgyőr (12-10). Az angyalföldiek azonban magasabb hőfokon kosaraztak, Demeter hármast is szórt, így a játékrész közepére öt ponttal megléptek a vendégek.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

Bach és Burkholder triplájára volt szükség ahhoz, hogy a Svitek-csapat kövesse az ellenfelét, ám a Vasas jobban, eredményesebben játszott a nyitó játékrészben. A negyed végén Raksányi egy távolival mutatkozott be diósgyőri színekben, az első tíz perc mégis a piros-kékek előnyével zárult.

Elléptek

Nagyon sok, 31 pontot kapott a DVTK, a helyzet pedig alig egy perc leforgása alatt tovább romlott. Jött egy Vasas-hármas, valamint két eladott labdát követő dupla, máris tíz volt a különbség a vendégek javára (28-38). Kalu és Karakasevic számolatlanul termelte a pontokat, a diósgyőri lányok viszont szenvedtek az ellenfél gyűrűje alatt. Aztán – a várakozásoknak megfelelően – 30-44-ről elkezdett apadni a fővárosi együttes fórja. Köszönhetően annak, hogy Burkholder többször is megtalálta a gyűrűhöz vezető utat. Ez viszont kevés volt ahhoz, hogy a nagyszünetig megforduljon az állás, de legalább azt sikerült elérni, hogy ismét szorossá vált a meccs.

A harmadik végére

Azt a bizonyos áttörést, a lendületes, ponterős játékot várták a hazai drukkerek, de a gépezet továbbra is akadozott. A találkozó 51-55-nél percekre megfagyott, Melnika azonban gondoskodott arról, hogy a DVTK utolérje a Vasast. Böröndy keze azonban ekkor sem remegett meg, a felszabadult angyalföldiek foggal-körömmel ragaszkodtak az előnyükhöz. Zele a palánk alatt harcolt meg egy labdáért, amit értékesített is, így hosszú idő után, 59-58-nál állt jobban a Diósgyőr. Lélektanilag sokat jelentett a fordítás, és az előny három pontra hízott a harmadik negyed végére.

A Vasas távoli kísérletei az összecsapás ezen szakaszában már közel sem voltak annyira hatékonyak, mint korábban, de a DVTK sem tudott megnyugtató előnyt szerezni. Rengeteg volt a hiba, kevesen gondolták, hogy nyolc perccel a lefújás előtt még teljesen nyílt lesz a mérkőzés (65-65). Raksányi azonban megpörgette a hazaiak játékát és Pecková is a legjobb pillanatban talált be, így 73-67-nél a vendégek kénytelenek voltak időt kérni. A hajrában is nehéz pillanatokat éltek át a vendéglátók, de három pont csak megmaradt a Diósgyőr vezetéséből. A vártnál jóval nehezebben, ám végül győzelemmel indult a 2018-as esztendő. Az viszont tény, hogy a Vasas alaposan megnehezítette a piros-fehérek dolgát.

– Marosréti Ervin –

Kosárlabda: jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Vasas Akadémia 79-76 (28-31, 21-22, 14-7, 16-16)

Miskolc, 500 néző. V.: Pozsonyi, Rácz, Sallai.

Aluinvent-DVTK: Szabó F. (2), Bach (3/3), Burkholder (28/12), Pecková (14), Melnika (10). Csere: Kiss A. (3), RAKSÁNYI (15/6), Zele (4). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Vasas Akadémia: KALU (21/6), KARAKASEVIC (15), Tóth O. (4), Mérész (4), Böröndy (9/3). Csere: DOMBAI (13/9), Heljic (4), Demeter H. (6/6), Farkas F. (-), Ambrus (-). Vezetőedző: Földi Attila.

Stefan Svitek: – Örülök, hogy nyertünk, fontos volt, hogy győzelemmel kezdtük az új esztendőt. A játék is alakulni fog.

Földi Attila: – A DVTK zónavédekezése egy kicsit megtréfált bennünket. Ezzel nem tudtunk mit kezdeni, így a még nagyobb meglepetés elmaradt. A sokadik olyan mérkőzésünk volt, amelyen jól játszottunk, csak a győzelem hiányzott. Nem vagyok elégedetlen, viszont az áttörésre továbbra is várnunk kell.

