Aluinvent-DVTK: Csak öt hiányzott a száz ponthoz

Az NB I-es bajnokság 18. fordulója a táblázaton utolsó előtti együttest sodorta a piros-fehérek útjába. A miskolci városi sportcsarnok lelátóin a szokatlan kezdési időpont ellenére sokan foglaltak helyet és akik szurkoltak, nem csalódtak, jobb meccset láthattak az előzetesen várttól.

Ötvenhárom pont

Mindössze 1 perc kellett ahhoz, hogy kiderüljön: csupán az a kérdés, hogy hány pont különbséggel diadalmaskodtak Medgyessyék. Nyomban látszott a tudásbeli különbség, a gyors hazaiak három párharcot nyertek, minden lepattanót összegyűjtöttek, a mezőnyben is összekapartak két labdát és eljutottak a ziccerekig (5–0).

Aztán a szó szerint aranyos és ügyes, lelkes és küzdőképes fővárosiak nekiveselkedtek. Tagjaik közül még az alacsonyak is remekül dobtak, a célt tévesztett kísérleteik pedig nem vették el a kedvüket. A pálya minden részéről elengedték a labdát a játékosok (Skoric például 22–16-nál egymás után két triplával vétette észre magát), akik semmibe nem betegedtek bele. A női meccsen 10 perc alatt produkált 30–23-as eredmény, az 53 pont a védőmunkát ugyan minősítette, de a nézők a látvánnyal törődtek és nem a szakmai mutatókkal. A 14. percben csattant fel az első, igazán szívből jött vastaps, járt is az elismerés, mert szemet gyönyörködtető rohamot produkáltak a diósgyőriek, akik közül négyen vettek részt a dupla kitermeléséből (39–23). Elment a fővárosiak ereje, már nem tudtak kellően koncentrálni és 5 perc alatt mindössze 1 büntetőpontot csináltak. A nagyszünet előtt Walker-Kimbrough adta elő magánszámait, majd Szabó F. triplája után már 50-nél tartott a DVTK, amely úgy ment előre, mint kés a vajban.

Mindenki felment

A harmadik negyedben elhittük az elhihetetlent: az ELTE-BEAC megnyerte ezt a szakaszt, persze csak azért, mert az Aluinvent gárdája ekkor takarékra kapcsolta magát. Ebben az időszakban Medgyessy rögtönzött pazar passzokat, Zele meg szép kosarakat. Cziczás László nem fukarkodott, valamennyi benevezett játékosát beküldte a küzdőtérre.

A hajrá jó edzést hozott a felek számára és ebben csupán egyetlen nyitott kérdés maradt. Az, hogy a vendéglátó összekaparja-e a legfeljebb lélektanilag fontos 100 pontot. Nem tette, de emiatt senki nem vette a fejüket. A mutatók közül kettőt érdemes kiemelni: a DVTK 90 százalékos biztonsággal értékesítette büntetőit, a vendégek pedig 23-szor próbálkoztak 3 ponttal kecsegtető dobással.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv: Aluinvent-DVTK – ELTE-BEAC Újbuda 95–67 (30–23, 26–12, 21–24, 18–8)

Miskolc, 651 néző. V.: Balog Gy., Pozsonyi, Minár.

Aluinvent-DVTK: MEDGYESSY (14/3), WALKER-KIMBROUGH (22/3), Szabó F. (5/3), Kiss A. (5), MOKANGO (15). Csere: Zele (10), Kányási (3/3), Eperjesi (2), SKORIC (14/6), Putnina (5). Vezetőedző: Cziczás László.

ELTE-BEAC Újbuda: PAPP K. (21/3), Dúl P. (–), BECKLEY (14/9), LAKLÓTH (16/6), Mandic (12/6). Csere: Nagy E. (1), György T. (2), Kovács V. (1), Szabó II D. (–), Vincze (–), Angyal (–), Suppán (–). Vezetőedző: Balogh Judit.

Cziczás László: – A kötelező házi feladatot teljesítettük, ezt helyenként jó játékkal valósítottuk meg. Szép indításgólokat szereztünk, és védekezésben is odatettük magunkat, bár hibákat is elkövettünk. Annak is örülök, hogy sérülés nélkül hoztuk le a mérkőzést. Nehéz az ilyen csapatok ellen játszani, de végül a közönséget szórakoztatva nyertünk.

Balogh Judit: – Már a kiírás pillanatában tudtuk, hogy ezt a mérkőzést nem fogjuk megnyerni. Azt volt a tervünk, hogy minél több örömet okozzunk magunknak, élvezzük a játékot és megnehezítsük a diósgyőriek dolgát. A meccs egyes szakaszaiban valóra is váltak az elképzeléseink. A lányoknak ez az összecsapás lehetőséget adott a tanulásra, a fejlődésre.

