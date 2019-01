Aluinvent-DVTK: Az utolsó percekben úszott el a rangadó

A női NB I 12. fordulójában vasárnap idegenben, Zalaegerszegen játszott az Aluinvent-DVTK együttese. A diósgyőrieknél először lehetett ott a padon a nemrégiben megsérült litván center, Egle Sulciute pótlására érkezett lett kosaras, Aija Putnina, akinek a csapatba építésére kevés idő jutott.

Remeklő Walker-Kimbrough

6–2 volt az elején az állás, majd Kiss A. szépen bedobott két büntetőt, amihez egy mezőnykosarat is hozzátett. Walker-Kimbrough jegyezte az első triplát (10–9), aztán Skoric is betalált (10–11). Bejött Kányási és Putnina cserében, Kiss A., illetve Skoric helyett, mindez az 5. percben történt. Mokango szépen tempózott, Kányási 10–16-ra alakított, jól védekezett ebben a periódusban a DVTK. A kék-fehérek időt kértek, Parker hosszú idő után ért el gólt, ráadásul kettőt is (14–18). Miskolci tanácskozás következett, a negyed hajrájában Parker vette vissza a vezetést (19–18), maradt a szünetig a minimális előny (21–19).

A második felvonásban folytatódott az ide-oda kosarak minta, ami azt is jelentette, hogy egymás nyakán volt a két csapat (26–26). A határozott védőmunkát helyezte előtérbe a két alakulat, aztán sportszerűtlen diósgyőri hiba után két büntetőt dobhatott a ZTE és aztán oldalról is jöhettek (34–28). Katona remekül tempózott, Parker került a kipontozódás szélére, személyi hibái miatt. 38–37-nél csak egy árva pont volt a DVTK hátránya, Walker-Kimbrough révén pedig átvette a vezetést a Diósgyőr. Hegedűs-Őri beküldött egy hármast, de Walker-Kimbrough hátán vitte a piros-fehéreket (41–44).

Nem tudta visszahozni

A harmadik negyedben is meg kellett harcolni minden egyes helyzetért, a 24. percben éppen a vendégek álltak jobban (46-48). Parker kontaktlencséje esett ki, azt igazította vissza, majd mehetett tovább a mérkőzés. Zele triplát hintett, Pusztai kosarazott jó ritmusban, kiegyenlített volt a meccs (52-51). Büntetőből érte el a hatvanat a Zete, de Medgyessy is betalált (60-59). 4 mp volt még hátra, Aluinvent-időkérés után már nem lett kosár. A negyedik menet tükörképe volt az addigiaknak (66-65), majd 5 ponttal megugrott a Zalaegerszeg (70-65). A 35. percben időt kért Cziczás László, de ebben a negyedben eddig csak 6 pontot gyűjtött a DVTK. 75-71-gyel kezdődött az utolsó három perc, kimaradtak lehetőségek. 46 másodperc volt a lefújásig, ismét „időzött” Cziczás László, ám már nem tudta visszahozni a csatát a Diósgyőr (80-71).

ÉM-MI

Jegyzőkönyv: Zalaegerszegi TE NKK – Aluinvent-DVTK 80-71 (21-19, 20-25, 21-17, 18-10)

Zalaegerszeg, 400 néző. V.: Papp, Rácz, Hervay.

Zalaegerszegi TE NKK: Koizar (7), Maltsi (9), PUSZTAI (17), BOONSTRA (15), HORTI (16/6). Csere: Parker (8), Hegedűs-Őri (4/3), Gáspár-Szalay (4). Edző: Gáspár Dávid.

Aluinvent-DVTK: Medgyessy (9), Mokango (16), WALKER-KIMBROUGH (18/3), Kiss A. (4), Skoric (6). Csere: Kányási (4), Putnina (-), Szabó F. (3/3), Zele (2), KATONA (9). Edző: Cziczás László.

Kipontozódott: Zele, a 40. percben.

Gáspár Dávid: – Nagyszerűen felkészültünk az ellenfélből és a lányok betartották azt, amit erre a találkozóra megbeszéltünk. Kemény, fizikális meccset nyertünk meg, ami óriási siker egy ilyen erős ellenféllel szemben.

Cziczás László: – Az első félidőben megcsináltuk azt, amit szerettünk volna. A másodikban viszont sok faultot ütöttünk és ezekből sok büntető született, amit kihasznált a ZTE és ez volt a kulcs. Gratulálok az egerszegieknek.

A lett Aija Putnina az Aluinvent DVTK-nál Miskolc - Válogatott játékossal erősített a piros-fehérek NB I-es női kosárlabdacsapata. Mint ismeretes, Eglé Sulciuté december 20-án súlyos, töréses sérülést szenvedett a Cegléd elleni bajnoki találkozón, a litván játékost másnap megműtötték, felépülése hosszabb időt vesz igénybe, ezért a pótlás... Tovább a cikkhez

Női kosárlabda Magyar Kupa – kérdés, ki lesz a nyolcadik? Miskolc - A női kosárlabda Magyar Kupa-döntőben hét csapat helye biztos, egy még kérdéses. A női kosárlabda Magyar Kupát a 2018/19–es évadban is az előző évekhez hasonló módon bonyolítják le, összesen nyolc ilyen mérkőzést játszanak három nap alatt, a versenynaptár szerint március első hétvégéjén... Tovább a cikkhez

Aluinvent-DVTK: Kibrusztolták a zsinórban nyolcadik őszi győzelmüket Miskolc - Az Aluinvent-DVTK női kosárlabdacsapata győzelemmel búcsúzott a 2018-as évtől. A női kosárlabda NB I. 11. fordulójában csütörtök este a VBW CEKK Cegléd együttesét fogadta az Aluinvent-DVTK csapata. A hazaiak zsinórban nyolcadik győzelmük megszerzésére törekedtek, a vendéggárdának pedig ... Tovább a cikkhez

Aluinvent-DVTK: Ebben a szereposztásban is sima volt Miskolc - A DVTK kosarasok a tiszaújvárosi bajnokijukat is magabiztosan nyerték meg. A női kosárlabda NB I 10. fordulójában vasárnap este az Aluinvent-DVTK csapata az MTK Budapest gár­dá­ját fogadta, a Tiszaújvárosi Sportcentrumban. Azért itt, mert bár ebben a fordulóban a fővárosi együttes lett ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA