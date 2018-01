Aluinvent-DVTK: Az újak közül csak Raksányi léphet pályára

A női kosárlabda NB I 12. fordulójában szerdán 17.30-tól Aluinvent-DVTK – Vasas Akadémia mérkőzést rendeznek a miskolci városi sportcsarnokban. Ezt az összecsapást a múlt hét végén kellett volna lejátszani, de a csarnok foglaltsága miatt halasztásra került sor. A piros-fehéreknél a két új szerzemény közül az amerikai irányító, Ashleigh Fontenette még nem mutatkozik be, ugyanis hiába van meg a játékengedélye, a meccs hivatalos időpontjában, a múlt hét végén még nem rendelkezett ezzel, ezért a vonatkozó szabályok szerint ezen a bajnokin nem szerepeltethető, debütálására néhány napot még várni kell. Egészen pontosan hármat, mert a Sopron Basket elleni, szombati idegenbeli mérkőzésen már pályára küldhető. A diósgyőriek másik új szerzeménye, a magyar válogatott tagja, Raksányi Krisztina azonban bevethető.

Minden meccs

– Minden meccs nagyon fontos, bárki ellen is játsszunk – jelentette ki Stefan Svitek, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Sajnos, az új amerikai játékosunkra most még nem számíthatunk, de Raksányira igen. Remélem, hogy jól sikerül a bemutatkozása, illeszkedni fog a játékunkba. Nehéz megmondani, hogy mi várható, hiszen a legutóbbi mérkőzésünket december 21-én Lengyelországban játszottuk, azóta nem volt éles bevetésünk. A karácsonyi szünet és az ezt követő edzések után azt várom, hogy lelkesen játsszunk, keményen védekezzünk, és hogy nyerjük meg ezt az összecsapást.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az új felállásban milyen célokért küzdenek a két hazai fronton; a bajnokságban, ahol 50 százalékos teljesítményről kezdik az idei évet, illetve a kupában, ahol már ismert a negyeddöntőbeli ellenfelük.

– Szükség volt arra, hogy egy picit megerősítsük a csapatot, főleg 1-es poszton, ugyanis Nagy D. kiesése miatt nem volt klasszikus irányítónk – jelentette ki a diósgyőri szakvezető. – Azt hiszem, azt mindenki tudja, hogy nagyon nehéz egy kosármeccset megnyerni irányító nélkül, és bár Szabó F. próbálta megoldani ezt a szezon elején is, amikor szintén irányító nélkül kellett játszani, de mivel ez nem az ő tipikus pozíciója, nem volt neki annyira egyszerű. Ezért próbáltunk hozni új embert ide, reméljük, jó választás volt az amerikai kosaras és be tudjuk őt illeszteni. Raksányi esete más, vele nem zsákbamacskát hoztunk, hiszen ő egy tapasztalt rutinos kosaras, aki tud mezőnyben is jól játszani. Az utóbbi edzéseken a védekezésünk már jobban nézett ki, nagyobb volt a konkurencia a mezőnyben, most nehezebb minden játékosnak lehetőséghez jutnia, ez pedig fejlődést és előrelépést hozhat a bajnoki tabellán. A Magyar Kupában, a negyeddöntőbeli ellenfél ismeretében ott maradni és három meccset játszani, ez a cél.

Játékos szavak

Szabó Fanni, az Aluinvent-DVTK játékosa: – A legutóbbi meccs óta volt egy kis pihenő, aztán a válogatottal töltöttem el 3-4 napot, után jöttem vissza edzeni. Jól sikerült a csapat felkészülése, a két új játékos beilleszkedése, és ezen a meccsen szeretnénk jól játszani. Ez a találkozó jó lesz arra, hogy kiderüljön, miben kell fejlődnünk a szombati meccsig. A saját tempónkban kell játszani, gyors indításokkal, koncentráltan.

A női kosárlabda NB I állása

1. KSC Szekszárd 11 11 – 848-624 22

2. Sopron Basket 11 9 2 975-629 20

3. CMB Cargo Uni Győr 11 9 2 885-760 20

4. Ceglédi EKK 11 6 5 820-743 17

5. Zalaegerszegi TE NKK 10 6 4 670-701 16

6. PEAC-Pécs 11 5 6 746-797 16

7. PINKK-Pécsi 424 11 5 6 720-800 16

8. Aluinvent-DVTK 10 5 5 713-642 15

9. Vasas Akadémia 10 2 8 658-838 12

10. MTK-Budapest 11 1 10 619-866 12

11. BEAC Újbuda 11 – 11 655-909 11

